Год назад «Северсталь» увела игроков у богатых клубов. Но скоро череповчан ждёт «ответка»?

Провольнев и Подъяпольский попали в команду после громких оффершитов. Следующим летом по этой схеме у «Северстали» могут забрать полкоманды.

«Северсталь» — одно из главных открытий этого сезона КХЛ. Череповецкая команда со скромным бюджетом уверенно идёт в кубковой восьмёрке Запада и поражает стабильностью, несвойственной клубам подобного плана. Как-то я уже писал о том, что «Северсталь» очень правильно реагирует на поражения по ходу чемпионата. Череповчане мгновенно выкидывают неудачные встречи из головы, и уже на следующий матч выходят собранными и мобилизованными, чтобы играть в свой хоккей. Благодаря этому «Северсталь» не скатывается в длинные серии поражений, и такая стойкость командного характера – почерк сильных и уверенных в себе клубов.

Откуда же он взялся у «Северстали»? Безусловно, в этом есть огромная заслуга тренера. Андрей Разин приехал в Череповец по ходу сезона-2018/2019 и сейчас, на третий год работы, ему удалось создать по-настоящему авторскую команду. В его «Северстали» гораздо меньше лоска, чем в признанных топ-клубах, но эта команда никого не боится, всегда старается действовать с позиции силы, очень редко играет в откат, симпатично атакует и в большинстве матчей уверенно держит оборону. Стиль Череповца заточен на результат и красивый хоккей, у «Северстали» при Разине нет психологии «маленькой команды». Андрей Владимирович сам был ярким, напористым форвардом с характером и сейчас создал в Вологодской области такую же неуступчивую, боевую, не признающую авторитетов команду.

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Главное, что удалось Разину сделать в Череповце – выбить из голов скромных хоккеистов, что они априори кого-то хуже. Да, зарплаты в разы меньше, чем в топ-клубах, но на льду всё решают не деньги. Это, в общем-то, прописная истина, но как же порой трудно тренерам донести её до игроков! У Разина получилось. Собственно, Андрей Владимирович ещё в «Ижстали» показал, что умеет «выдавливать по капле раба» из своих подопечных (скромнейший Ижевск играл в финале ВХЛ!), а в «Северстали», где Разину дали время освоиться, стало ясно, что философия этого тренера работает и на высшем уровне.

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Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

Но Разин – не просто наставник «Северстали», а человек, наделённый ещё и всей полнотой менеджерской власти. В ноябре 2018-го Андрей Владимирович приходил в Череповец в финале грандиозной кадровой революции, затеянной «Северсталью» прямо по ходу сезона. Напомню, что тогда полетели головы директора клуба Алексея Кознева, генменеджера Валерия Зелепукина и главного тренера Александра Гулявцева. На смену им на аналогичные должности пришли Михаил Хорошков, Михаил Щедрин и, собственно, Андрей Разин.

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В таком виде триумвират проработал полтора сезона. За это время в «Северстали» произошёл ребрендинг, значительно омолодился состав, а сам клуб сумел уберечься от вылета из КХЛ по результатам рейтинга Дмитрия Чернышенко. Но большого прогресса в спортивных результатах у череповчан не было: и в «революционном» сезоне-2018/2019, и в спокойном прошлом чемпионате они оставались без плей-офф. И лишь в нынешней регулярке «Северсталь» постепенно выходит на новый уровень, хотя понятно, что кубковая весна череповчанам ещё не гарантирована.

Что же изменилось? Летом Андрей Разин занял сразу два кресла – наставника и генерального менеджера. В конце прошлого сезона Андрей Владимирович и не скрывал, что, по его мнению, комплектовать состав должен тренер, как бы намекая, что в услугах функционеров, которые помогли «Северстали» пережить трудные времена давления со стороны КХЛ, команда больше не нуждается. Разину удалось убедить в этом тех людей, которые в Череповце дают деньги хоккейной команде, и таким образом один из самых эксцентричных наставников нашей лиги сосредоточил в своих руках сразу две ветви власти в «Северстали».

И результаты команды (пока промежуточные) значительно улучшились. Что же получается – Разин убрал из «Северстали» «лишних» людей, взял всё под свой контроль и повёл Череповец к новым высотам? Если разобраться, то всё совсем не так однозначно. Как тренер Разин, вне всяких сомнений, проделывает прекрасную работу.

Но насколько успешен Андрей Владимирович в качестве менеджера? Лидерами нынешней «Северстали» являются хоккеисты, к приходу которых в Череповец Разин не имеет никакого отношения. Александр Петунин, Владислав Кодола, Егор Морозов, Кирилл Капустин, Игорь Гераськин, доморощенные Даниил Вовченко и Вадим Кудако. Особняком стоят фигуры Владислава Провольнева и его тёзки Подъяпольского. Лучший защитник «Северстали» — четвёртый русский бомбардир КХЛ среди игроков обороны, при этом по голам Провольнев уступает лишь Даррену Дицу. Основной голкипер череповчан Подъяпольский входит в топ-3 лиги по победам среди вратарей и «сухим» матчам (среди россиян Владислав первый по этому показателю вместе с Эмилем Гариповым). Словом, это настоящие звёзды по меркам «Северстали». Этих важнейших для нынешней команды Разина игроков в Череповец привели Хорошков с Щедриным. Летом 2019-го функционеры забрали этих парней оффершитами из «Ак Барса» и «Спартака», и тогда многие критиковали менеджеров «Северстали» за эти решения. Мол, зачем переплатили весьма средним игрокам? Но они стали лидерами команды и опорой для Андрея Разина, а у клуба оказалось два ценных русских актива, которые в Череповце значительно выросли в цене.

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Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

А что же протеже Разина, пополнившие «Северсталь» в прошлое межсезонье? Неплохо смотрятся Кирилл Адамчук и Йоонас Няттинен, а вот остальные трансферы надежд пока не оправдывают. Шон Лалонд и Вели-Матти Виттасмяки не стали лидерами обороны, Робертс Букартс уже покинул команду, Йиндржих Абдул давно «сломался».

По сути, костяк той команды, которая сейчас больше всех удивляет в КХЛ, собирал не Разин, а прошлые менеджеры. В том, что тренер в какой-то степени выезжает на чьём-то «багаже» не было бы ничего страшного, но, кажется, у клуба есть проблема. Практически у всех игроков основы «Северстали» (кроме Адамчука, Думбадзе и Вовченко) контракты заканчиваются в апреле 2021 года. Никаких переподписаний по ходу нынешнего сезона в Череповце мы не видим, и непонятно, как ближайшей весной Андрей Разин будет удерживать в клубе столько ограниченно свободных агентов. Очень высока вероятность, что «Северсталь» раздербанят оффершитами, и тогда Череповцу придётся начинать всё с начала.

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Разин взвалил на свои плечи гигантскую ношу, и будет интересно посмотреть, сможет ли он её успешно тянуть на дистанции. Не рискует ли «Северсталь» остаться летом у разбитого корыта? Парадокс в том, что чем успешнее череповчане выступят под руководством Разина-тренера, тем сложнее Разину-менеджеру будет в межсезонье. По-хорошему, суетиться с продлением контрактов, разговаривать с хоккеистами и их агентами о будущем нужно уже сейчас. Но как это совместить с объёмным тренировочным процессом, во время которого наставники, напротив, оперируют категорией «здесь и сейчас» и требуют от хоккеистов не забивать головы мыслями о завтрашнем дне?

Возможно, боссы «Северстали» поторопились летом, когда избавились от людей, собиравших состав нынешней череповецкой команды. Дело даже не в личностях Хорошкова, Щедрина или того же Разина. Просто принцип разделения властей естественен для профессиональной хоккейной команды, выступающей на высоком уровне, и трудно вспомнить пример, когда бы тренер и менеджер в одном лице давал позитивный результат по обоим фронтам на отрезке длиной хотя бы в два сезона. Но может у Разина получится?