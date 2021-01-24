Щербак хотел вернуться в НХЛ, а попал в АХЛ. Какие перспективы у хоккеиста в Америке?

В прошлом сезоне одним из самых обсуждаемых игроков КХЛ стал бывший нападающий «Авангарда» Никита Щербак. Некогда один из сильнейших вингеров страны по 1995 году рождения, выбиравшийся в первом раунде драфта НХЛ, после шести лет за океаном и нескольких безуспешных попыток заиграть в лучшей лиге мира вернулся в Россию и c треском провалился. Взяться за реанимацию бывшего проспекта «Монреаля» позапрошлым летом решили в Балашихе — главный тренер омичей Боб Хартли рассчитывал, что техничный праворукий вингер сразу же станет твёрдым игроком топ-6 и постепенно начнёт разносить лигу. Но уже осенью стало понятно, что возможности Щербака сильно переоценили, а сам нападающим вместо того, чтобы взять себя за шкирку и пойти по пути Михаила Григоренко, перезагрузившегося в КХЛ, думал совсем не о хоккее — снимал квартиру за 500 тысяч в месяц в Москва-сити, увлёкся веганством и рассказывал о том, как олдскулльно в России по сравнению с Канадой.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

О том, насколько «Авангард» рассчитывал на некогда талантливого нападающего из первого раунда говорит его первоначальная зарплата — 60 миллионов рублей за сезон. Однако в первых 7 матчах в КХЛ Щербак набрал всего одно очко и многие ожидаемо задали руководству омичей вопрос — а не многовато ли ему дали? В итоге контракт Никиты пришлось урезать. Тем не менее, Хартли продолжал верить в него и на пресс-конференциях заявлял, что Щербаку важно обрести уверенность и прийти после ужасного сезона в системе «Лос-Анджелеса», где он не всегда попал даже в состав фарм-клуба.



Только доверие канадца в конце концов оказалось небезграничным и уже в конце октября «Авангард» расторг контракт с Щербаком, а единственным клубом, согласившимся приютить его до конца сезона, стал многострадальный «Трактор» Бориса Видгофа. И до вчерашнего дня челябинский клуб больше полугода был последним в биографии Щербака. Почему же некогда один из самых талантливых нападающих страны и бывший проспект «Монреаля» с конца прошлого сезона сидел без клуба?



В Челябинске этой весной права на нападающего сохранили, сделав квалификационное предложение, и были готовы дать ещё один шанс Щербаку в обновлённом «Тракторе» Анвара Гатиятулина и контракт с зарплатой 10 миллионов за сезон, но хоккеист и его бывший агент Сергей Исаков в итоге отказались от предложения челябинцев. Во многом проявить себя в «Тракторе» Никите помешал перелом руки, однако вряд ли абсолютно разобранный Щербак заслуживал большие деньги.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Ведём переговоры с Челябинском по продлению контракта. Пока они идут туговато, я недоволен их ходом, но потихоньку, шаг за шагом продвигаемся. Непростые переговоры. Его устраивает Челябинск в плане коллектива, там сейчас придет хороший тренер и команда там хорошая. В этом году не вышли в плей-офф, ничего страшного, в следующем году он поможет, выйдут. Никита с удовольствием бы там остался.

Щербак – игрок высокого уровня, просто надо парню больше доверять, а не задвигать требования, которым он не соответствует. Я считаю, к каждому игроку должен быть индивидуальный подход, а не руководство общей массой. Видимо, тренер «Авангарда» не рассмотрел в нем своего игрока, хотя сам лично его приглашал.



По Никите звонил швейцарский клуб, спрашивал ситуацию. В России никаких звонков с просьбами нет, он ограниченный свободный агент, поэтому все понимают, что правило первой ночи за Челябинском, а потом уже все остальные могут делать предложения. Не сомневаюсь, что он будет востребован, потому что игроков сейчас из России, к большому сожалению, уезжает очень много. Так что игроки уровня Щербака будут востребованы в КХЛ, поэтому мы совершенно спокойно смотрим на вещи, и я не форсирую переговоры с «Трактором». Игроков такого достойного уровня на рынке остается мало», — говорил летом Исаков.



Мог ли хоккеист после отвратительного сезона вместе с агентом выкручивать руки новому генеральному директору «Трактора» Ивану Савина и требовать к себе особого отношения — вопрос риторический. Однако летом Щербак сменил агента и сейчас его интересы представляет словенец Алеша Пилко, который по-прежнему ищет своему новому клиенту варианты в Северной Америке:



«С Щербаком я несколько раз общался в прошлом сезоне, когда он находился в компании с моими игроками, а некоторое время назад он позвонил мне сам. Я ему выразил свое мнение относительно его будущего, и он со мной согласился. По большому счёту, я не хочу его оставлять в России. Считаю, что ему надо либо идти на двусторонний контракт в Америку, либо играть в сильном чемпионате Швеции, где команды много времени уделяют развитию игроков.

«Я сам напортачил. Мои слова были преувеличены, хочу играть в НХЛ». Щербак снова заговорил Россиянин не заиграл ни в «Монреале», ни в «Авангарде». Но утверждает, что его слова исказили, а он мечтает играть в сильнейшей лиге мира.

Щербаку нужна перезагрузка карьеры. Я не говорю, что ему с КХЛ не по пути. Может быть, он вернется через год-два, а может и не вернется. Сейчас очевидно только то, что ему нужно принимать новый вызов, возвращать себя на прежний уровень и быть в таком окружении, где все настроено на позитив», – рассказывал не так давно Пилко.



Оптимистично был настроен и сам Никита, уверявший всех в скором возвращении в НХЛ. Но ещё изначально было очевидно, что Щербак выдавал желаемое за действительное, а его слова выглядели, как банальный конфликт мечты с реальностью.



«У меня дома есть тренажерный зал, сейчас я нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Мой агент сейчас поддерживает контакты с разными командами НХЛ, обсуждения идут полным ходом. Игра в НХЛ остается моей мечтой и будет ей всегда.



В мире существует несколько серьезных лиг, но НХЛ – лучшая, и именно там я хочу играть. Я считаю, что могу соответствовать этому уровню», – рассуждал в ноябре о своих шансах вернуться в НХЛ сам нападающий.

Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire via Getty Images

Только в НХЛ его уже мало кто ждёт, а практически у каждого клуба есть целая очередь из своих проспектов, голодных до игры в лучшей лиге мира. Если осенью в слова Щербака о переговорах с несколькими клубами, пусть и с трудом, но можно было поверить, то зимой шансы Никиты получить хотя бы минимальный энхаэловский контракт были равны нулю.

С конца прошлой «регулярки» в КХЛ Щербак сидел дома в Канаде без вменяемой игровой практики и занимался воспитанием сына, а вчера всё-таки нашёл себя клуб в Северной Америке, подписав ахаэловский контракт с фарм-клубом «Далласа» «Техасом». Заинтересовать главного тренера «Старз» Рика Боунесса и по ходу сезона изменить статус контракта и получить место в основе прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли с наскока будет нереально. Но зато Щербак наконец-то нашёл команду, в которой он может начать всё с чистого листа.