У игрока «Спартака» черепно-мозговая травма. Накануне он жёстко влетел в борт

Канадский защитник «Торпедо» Брэди Остин отправил Павла Медведева в больницу и сегодня был наказан лигой.

Не успела хоккейная общественность прийти в себя после жуткого удара головой об лёд нападающего клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи» Демида Паничкина, потерявшего сознание после драки с защитником «Омских Ястребов» Тимофеем Давыдовым, как случилось новое неприятное событие. На этот раз в КХЛ.

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В матче регулярного чемпионата между «Спартаком» и «Торпедо» (3:2 ОТ) защитник «Торпедо» Брэди Остин был удалён до конца игры. Он грубо атаковал нападающего хозяев Павла Медведева, толкнув его на борт, и получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф. Хоккеист «Спартака» с трудном покинул лёд из-за травмы с помощью врачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Всё это произошло ещё в первом периоде, но на льду травмированный Медведев больше не появлялся. Уже на пресс-конференции, во время общения главного тренера красно-белых Олега Знарка с журналистами, стало понятно, почему.

«У Павла Медведева очень серьёзная травма, он уже в институте Склифосовского. Позже нам дадут информацию, но травма, повторюсь, очень серьёзная», — взволновано заявил Знарок.

Действительно, на видео момент выглядит удручающе. Остин толкнул соперника на борт, после чего по лицу Павла стало понятно, что ему очень больно. Форвард не мог как следует подняться со льда. В результате врачи решили не тянуть и сразу отправить хоккеиста на госпитализацию.

Уже сегодня «Спартак» выступил с официальным заявлением относительно состояния здоровья своего игрока.



«Павел Медведев, получивший травму в матче с «Торпедо», был доставлен в Институт Склифосовского. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Предварительный диагноз — перелом рёбер — не подтвердился. Желаем Павлу скорейшего выздоровления!» — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

По всей видимости, сезон для Павла Медведева закончен досрочно. Теперь самое главное для российского нападающего – поскорее залечить серьёзную травму, выписаться из больницы и пройти курс реабилитации. Жаль, что всё так вышло, ведь Медведев в нынешнем сезоне серьёзно прибавил в составе «Химика» (фарм-клуб «Спартака» в ВХЛ) и заслуженно получил вызов в команду КХЛ.

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Увы, но концовка чемпионата получилась для Павла скомканной. В свою очередь не оставалось сомнений, что спортивно-дисциплинарный комитет (СДК КХЛ) вынесет относительно канадца Остина жёсткое наказание. Так оно и случилось.



«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Спартак» — «Торпедо». Время – 09:29. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Брэди Остина по п. 1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано на официальном сайте КХЛ.



Да, Остин не хотел умышленно травмировать Медведева, не бил его и не проявлял в адрес соперника какую-то злобу и агрессию. Однако ситуация серьёзная, толчок на борт имел место быть, а травмированный спортсмен такими темпами и вовсе может закончить карьеру. Но будем надеяться на лучшее и пожелаем Павлу Медведеву, который является воспитанником спартаковской школы, скорейшего выздоровления и возвращения в строй.