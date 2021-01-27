Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Колорадо — Сан-Хосе, красивый гол Ничушкина после выхода один на один, видео

Максим Замятин
Ничушкин забил в меньшинстве! Обокрал соперника и «завёз» шайбу в ворота
В Валеру верили — и он не подвёл, «исполнив Капризова».
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Времена, когда за нападающим Валерием Ничушкиным внимательно следил весь хоккейный мир, отмечая его безголевую серию, давно прошли. Российский форвард не стал звездой, хотя предпосылки к тому были, но превратился в полезного, командного игрока, способного помочь в любой ситуации и на любом участке льда. В домашнем матче против «Сан-Хосе Шаркс» Валерий забросил свою первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате, и сделал это так, что момент запомнится надолго.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Донато (Лабанк, Кутюр) – 10:39' (5x5)   1:1 Джонсон (Ничушкин, Донской) – 16:15' (5x5)   2:1 Саад (Макар, Бураковски) – 17:01' (5x5)   3:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 19:21' (5x4)   4:1 Ничушкин – 21:32' (4x5)   5:1 Белльмар (Жирар, Джост) – 25:48' (5x5)   5:2 Грегор (Гэмбрелл, Майер) – 27:44' (5x5)   6:2 Тэйвз (Ландеског) – 33:30' (5x5)   7:2 Саад (Бураковски, Кадри) – 35:01' (5x5)   7:3 Кутюр (Донато, Лабанк) – 52:43' (5x5)

Особой борьбы в этом матче не наблюдалось — «акулы» оказались намного слабее одного из признанных фаворитов сезона, но именно гол Ничушкина можно назвать переломным в этой встрече. Он был забит на самом старте второго периода, когда счёт был 3:1 в пользу «Колорадо» и у калифорнийцев ещё оставались определённые надежды на то, чтобы навязать борьбу. У «Эвеланш» в тот момент на скамейке штрафников находился Брэндон Саад, ударивший клюшкой Томаша Гертля, но игра в меньшинстве оказалась лишь преимуществом для Ничушкина.

Челябинский парень подкараулил ошибку форварда соперников Джона Леонарда на красной линии, обокрал его и вышел один на один. Голкипер «Шаркс» Мартин Джонс был обыгран в классической манере — обводкой «враскачку», а шайбу в итоге Валерий завёз за линию ногой, додавив до конца. Этот гол стал первым для Ничушкина в сезоне и был очень похож на первый гол Кирилла Капризова за «Миннесоту».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Болельщикам в социальных сетях эта шайба тоже пришлась по душе.

«Прогнозирую, что в этом году Ничушкин забьёт голы всеми частями тела. Ступня уже есть», — отметил в «Твиттере» болельщик «Колорадо» Эван Раваль. «Ничушкин забил ногой, но гол вполне законный», — констатировали ведущие подкаста «Акулы». «Да, акцентированного движения ногой не было», — добавил автор Denver Post Майк Чемберс.

Календарь сезона НХЛ 2020/2021

«Сегодня забивали форварды второй тройки (Саад), третьей (Донской, Ничушкин в меньшинстве) и четвёртой (Беллемар). Первая линия тоже забросила шайбу — это был гол Рантанена, но это было в большинстве. Бездельники!» — в шутку оценил командную игру «Колорадо» обозреватель The Athletic Питер Бауф.

Этот гол в меньшинстве стал для Ничушкина вторым за время выступления в «Колорадо» — по этому показателю он идёт на 49-м месте в истории клуба. А Ничушкин к голу приплюсовал результативную передачу и стал одним из четырёх хоккеистов «Колорадо», кто набрал в этом матче более одного очка.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021