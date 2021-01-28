«Гуреев встал и сказал Малкину: «Слышь ты, щенок! Ты чё здесь заговорил?»

Три дня назад российский защитник и сын легендарного хоккейного эксперта Сергей Гимаев-младший официально завершил игровую карьеру и сейчас работает комментатором на КХЛ ТВ и «Матч ТВ», продолжая дело отца. За 20 лет жёсткий и неуступчивый домосед успел съездить на МЧМ вместе с Овечкиным и Малкиным, поиграть за родной ЦСКА, «Северсталь», «Динамо», «Салават Юлаев» и выиграть бронзовую медаль с «Сибирью». Мы поговорили с Сергеем о его поездке на МЧМ в 2004-м и выяснили, почему наша молодёжка провалилась на турнире в Эдмонтоне.

«В ЦСКА папа демонстративно меня прессовал, чтобы все понимали, что у меня нет поблажек» Сергей Гимаев-младший — о завершении карьеры, работе экспертом, отце, самых тяжёлых сборах и бронзовой «Сибири».

Из второй части интервью с экспертом вы узнаете:



· за что старший тренер молодёжной сборной России Валентин Гуреев на одном из собраний назвал Евгения Малкина щенком;



· кто из игроков нынешней сборной удивил Гимаева больше всего;



· заслуживает ли Игорь Ларионов ещё одного шанса в молодёжке;



· почему его хоккей оказался неэффективен на турнире в Эдмонтоне.

«Во время одного из собраний на МЧМ Гуреев сказал Малкину: «Слышь, щенок! Ты чё заговорил?»

— Какие воспоминания остались от поездки на МЧМ в 2004? Тогда у сборной России была мощная команда с Овечкиным, Малкиным и Сёминым.

— Я тогда гордился, что представляю свою страну, и каждый день в сборной был для меня подарком судьбы. Уже тогда было понятно, кто такие Овечкин, Малкин и Сёмин. Я старался полностью соответствовать сборной. Да, у меня была сильная сторона — умение строго сыграть в обороне, умение сыграть жёстко. Но как раз за эти компоненты я и был ответственен. Может быть, из-за этих качеств меня и взяли в сборную, потому что я тогда выходил на меньшинство, на последние минуты. Остался осадок от того, что мы обиднейшим образом проиграли в четвертьфинале сборной Финляндии. Я считаю, что даже при полном стадионе в Хельсинки мы играли лучше. Тогда был счёт 3:3, и грубая ошибка нашего игрока привела к тому, что мы вылетели.



— Насколько тяжело отходили после крушения мечты?

— Я после игры заплакал. Потом начал собирать форму, а мне ребята говорят: «Ты зачем форму собираешь? Завтра игра за 5-е место». На следующий день мы обыграли словаков и заняли 5-е место. Всё равно тот матч — такая приятная пилюлька. Лучше уезжать с чемпионата, когда выиграл последнюю игру. Но, конечно, вернуться без медалей для меня было катастрофой. Мы ехали за мечтой, а в итоге вернулись ни с чем.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Овечкин и Малкин тогда ездили не со своим годом. Недавно слышал, что младшие ребята в молодёжке обычно ведут себя чуть отстранённо и в раздевалке у них зачастую нет права голоса.

— У нас был очень интересный момент. В нашей молодёжке главным тренером был Рафаил Газизович Ишматов, а его помощником Валентин Гуреев. Помню, у нас по ходу МЧМ было собрание, и незадолго до него Малкин в одном из матчей сыграл очень мало. Ишматов тогда спросил: «Кому-нибудь есть что сказать?». Малкин встаёт и говорит: «Я мало играю. Я считаю, что могу играть больше и приносить пользу команде. Для команды будет лучше, если я буду больше играть». Гуреев тогда встал и сказал: «Слышь ты, щенок! Ты чё здесь заговорил?». Такой инцидент был, и это факт. Малкин встал и не побоялся сказать, что он может приносить пользу команде.



Но ребята в той команде друг друга поддерживали. Вообще, в то время у нас же не было гаджетов, и мы все общались, дружили одной семьёй. Сейчас нас эти вещи отвлекают, но всё равно ребята общаются. Взять ту же Ригу, где я играл два года: другая страна, другая ментальность. Но у меня все друзья были латыши — вообще отличные ребята! Я не делю людей на национальности. Всё зависит от человека. Хорошие люди есть и у нас, и у них. Дураков тоже везде хватает. В молодёжной сборной у нас тоже всё было неплохо в плане коллектива.



— Кто из соперников больше всего удивил на том турнире? Против вас в группе тогда играли те же американцы, у которых зажигал Зак Паризе.

— Да, у них тогда был Паризе, Райан Кеслер, Эл Монтойя, Райан Сутер. Мы единственную игру в группе проиграли как раз американцам, но они нас реально переиграли. У нас тогда, конечно, был явный крен и нападение было мощнее, чем защитная и вратарская линии. Но на тот момент тренерский штаб собрал лучших, и исходили из того, что есть.

У канадцев тогда вообще мощнейшая сборная была: Картер, Гецлаф, Доус, Кросби, Флери. Там потом 90% команды поиграло в НХЛ. Я, кстати, был на финальном матче США – Канада. В 2004-м вообще не было сомнений, что канадцы выиграют МЧМ, как и в этом году — в этом плане получились очень схожие турниры. Тогда было удивительно, насколько плохо в финале сыграл Марк-Андре Флери, который просто проиграл игру в одиночку. Американцы тогда выиграли 5:4, но канадцы на голову сильнее играли в финале. Флери просто все 4 шайбы привёз. Американцы показали характер, но тот финал проиграл именно Флери.



— Доус же стал лучшим бомбардиром турнира.

— Доус вообще в порядке был всегда. Я удивлён, что он до сих пор в НХЛ не играет. Наверное, был момент, что его отправили в фарм-клуб, и он обиделся, а позже принял хорошее в финансовом плане предложение от Астаны. Сейчас он один из лучших игроков КХЛ.



У нас тогда вместе с Овечкиным лучшим бомбардиром команды был Сергей Аншаков. Он был на уровне Овечкина и Малкина восходящей звездой российского хоккея. Он не совсем правильно выстроил отношение к делу, и, наверное, это ключевой момент.



— В 2004-м на МЧМ было такое же количество скаутов, как и сейчас? Ощущалось, что турнир будет во многом определяющим в плане перспектив в Северной Америке?

— Вообще, у меня была устная договорённость со скаутами «Лос-Анджелеса», что они заберут меня в шестом раунде. Но в итоге меня в пятом раунде забрала «Оттава». «Сенаторз» потом мне предлагали контракт новичка, но я тогда физически был не готов — я был худеньким и не так стабильно играл, чтобы ехать туда и показывать достойную игру.



Меня тогда подкупило, что я уже играл в «Северстали» и был игроком основного состава. Мы с папой решили, что если я стану в «Северстали» лидером и буду играть на уровне первой пары, то уеду в Северную Америку. Но в итоге так и не получилось — иногда меня поднимали во вторую пару, но в основном я почти всё время играл в третьей и лидером так и не стал. Мне один раз предложили приехать, потом второй, потом третий, а потом «Оттава» уже просто крест на мне поставила. Но я бы тоже так сделал. Сколько можно было меня ждать? Нет так нет.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Тогдашний скаут «Оттавы» Борис Шагас, работавший в ЦСКА Виктора Тихонова, сыграл роль в том, что вас перехватили у «Кингз»?

— Да, вот он меня и перехватил. Он постоянно ходил на матчи ЦСКА и знал, какой я игрок. Он что-то увидел во мне, увидел качества, которые бы помогли мне заиграть в Северной Америке. К сожалению, не сложилось. Наверное, мне стоило где-то в отпуске поработать. Может быть, мне это было судьбой предначертано — что-то постоянно мешало. Но я ни о чём не жалею. Тогда всё было честно и каждое решение взвешивалось.



— Вам было принципиально, на каком фланге играть? В Северной Америке почти все защитники привязаны к определённой стороне.

— Я – леворукий, а в Америке леворукие играют слева, а праворукие — справа. Это всё из-за того, что крюк всегда должен быть развёрнут в поле. В обороне мне было удобнее играть справа, потому что когда ты борешься у борта, то удобнее протыкать шайбу. Сейчас в принципе шайба больше отбирается клюшкой. При созидании и поддержке атаки мне было удобнее играть слева из-за того, что мой крюк был развёрнут. Так как я всегда был домоседом, то почти всю карьеру играл справа. Это всё индивидуально. Но у нас ведь вообще праворуких защитников не так много — это дефицитная позиция. Поэтому тут уже как тренер поставит.

«В Эдмонтоне ребята не способны были дать то, что от них требовал Ларионов»

— Во что пытался играть Ларионов на этом МЧМ, в принципе понятно, но не кажется, что его хоккей малоэффективен и нежизнеспособен на уровне молодёжки?

— Мы знаем Ларионова как выдающегося и легендарного хоккеиста. Недаром у него прозвище Профессор. Прежде всего он крайне умный человек. Но у него не такой большой тренерский опыт. У него есть амбиции и огромная база знаний, но как тренер он ещё не набил руку. Наверное, он не до конца предвидел, что ему предстоит на МЧМ. Да, у него есть прообраз того хоккея, который он хотел бы видеть, но он не смог интегрировать его в эту команду. У нас в принципе игроки не готовы к тем схемам, которые он предложил.

Вообще, сложно оценивать хоккей Ларионова — то, что он требовал от ребят, они не способны дать. Для этого нужно много времени проводить вместе. Например, целый год играть вместе в одном чемпионате и наигрывать этот хоккей. Да и вообще сложно понять, что Ларионов хотел нам показать. У Брагина хоккей был понятнее — он распределял игроков по ролям и использовал сильные стороны каждого игрока. Он способен был поднять ребят за страну, за родину. Всё равно ведь все молодые ребята очень эмоциональные и глаза у всех горят.



— Практически полнейшее отсутствие вариативности удивило?

— Прежде всего не хватило рациональности. Он хочет играть в тотальный хоккей, доминировать, чтобы все держали шайбу, играли в постоянное давление. Но у тех же канадцев средний уровень игроков на этом чемпионате был выше, и был не менее серьёзный тренерский штаб, чем у нас. Поэтому, как говорится, нашла коса на камень. Мы просто разбились об айсберг. Канадцы просто были сильнее и умнее нас.



— С чехами его хоккей было смотреть невероятно тяжело.

— Чехи вообще для нас неудобный соперник. У нас постоянно с ними сложные игры. Они постоянно весь турнир проигрывают, а нас обыгрывают. Чехи просто не дают пространство, они замедляют ход игры, они занимают середину — всегда занимаются своей тягомотиной. Мы же привыкли играть в более открытый хоккей. Конечно, в последнее время мы растём и становимся умнее. Но на этом турнире было исключение, потому что с командой поехал молодой тренер в плане именно тренерского опыта.



Это была стандартная игра для чехов. Чем-то же они должны брать. У них же вообще сейчас идёт упадок молодёжного хоккея. С каждым годом их команды становятся слабее. Раньше, даже если смотреть по количеству звёзд в НХЛ, в Северной Америке был с десяток звёздных чехов, а сейчас суперзвездой можно назвать только Давида Пастрняка. Словаки тоже идут с ними в одной упряжке по нисходящей. Думаю, что там уже предпринимаются меры по стабилизации детско-юношеского хоккея.



Сейчас развиваются те страны, о которых мы раньше даже не знали — датчане, австрийцы и особенно немцы. Последние уже на этом МЧМ всё доказали. Я вообще считаю, что их первая тройка Петерка – Элиас – Штюцле была лучшей на турнире. На той же Олимпиаде можно сказать, что мы отскочили от них в финале — проявили характер, включили русский дух, как всегда, в последний момент. Это многое говорит об уровне хоккея в Германии. Взять того же Драйзайтля, который сейчас один из лучших игроков НХЛ. Думаю, что Штюцле тоже скоро завоюет любовь болельщиков в НХЛ.



— Кто ещё персонально понравился на этом МЧМ?

— Зеграс вообще в порядке был у американцев — он, наверное, был индивидуально самым сильным игроком на турнире. Тех же Калиева и Тюркотта могу выделить. У канадцев здорово сыграл Козенс.



Если говорить о нашей сборной, то у нас ни один игрок не сыграл ярко. Я бы выделил только Захара Бардакова, потому что от него ничего не ждали, а он выдал отличный турнир. Да, он не стал лидером сборной, но выстрелил и сыграл лучше своих возможностей. Сейчас своей игрой за «Витязь» он это доказывает, что когда человек верит в себя, то судьба благодарит его за это.



Все защитники у нас сыграли ровненько — никто не выстрелил. Может быть, Чистяков мне больше остальных понравился. В этой команде не было таких защитников, как Романов и Замула в прошлом году. Кто из этой сборной может уже в следующем году, как Романов, уехать в НХЛ и играть на том же уровне, что и он? Я пока не вижу такого игрока. В том году молодёжка у нас была посильнее.

— Видите, за счёт чего Подколзин может заиграть в НХЛ и оправдать выбор в первом раунде?

— Давайте будем объективны — от него ждали большего. Он не сыграл плохо, просто ему завысили планку. У него есть определённый уровень, и он на нём играет. От него требует того, чего он на сегодняшний день не может дать. Может быть, он ещё добавит и выстрелит — я желаю ему только добра! Но пока он не играет на то, что ему приписывают. Да, «Ванкувер» его пытается поддержать, говоря, что они его уже видят в первых звеньях. Они понимают, что потратили на него выбор в первом раунде и хочешь – не хочешь, а результат он должен давать. За этот выбор нужно отчитаться.



Подколзин — больше силовой форвард, он не такой креативный, как те же Морозов и Марченко. То, что он сможет заиграть в НХЛ, я уверен. Вопрос только, на каком уровне и сколько он будет набирать очков.



— Ларионов не повышал голос при общении с командой даже во время полуфинала с Канадой. Не кажется, что настолько демократичная манера общения – это утопия?

— У него свой подход — он больше североамериканский. Да, наши ребята не совсем к нему адаптированы. Сейчас вообще можно любого крайним сделать, но нужно же смотреть глубже. Я думаю, что тут была совокупность факторов. Прежде всего сыграла свою роль неопытность Ларионова как тренера. То, что его оставили на следующий год, абсолютно правильное решение. В этом году он как раз и увидел все «за» и «против». Я думаю, что он стал лучше и на следующий год мы увидим другого Ларионова. Да, тот же Брагин более эмоциональный, и это его сильная сторона. Но все люди разные, и каждый добивается успеха по-своему.

— Павел Бучневич говорил, что сейчас хоккей в КХЛ смотреть невозможно из-за того, что почти все команды играют в откат.

— Бучневич не работал тренером в нашей лиге. В КХЛ на тренере висит высокая ответственность. У нас же все любят выигрывать и все любят победителей. Когда ты выигрываешь, то никто не смотрит, в какой хоккей ты играешь. Всем нужен результат и из-за этого получается такой хоккей. У нас в принципе не так много исполнителей в лиге, которые могли бы показывать красивый хоккей и в то же время всех обыгрывать. Тем не менее в каждой команде есть техничные игроки.



Я сейчас много комментирую, веду разборы и вижу, сколько стало красивых шайб и комбинаций — одно удовольствие смотреть! Конечно, в Америке собраны все лучшие игроки мира, и он сравнивает с НХЛ. Понятное дело, что там можно играть в такой хоккей. И то там выигрывает тот, кто хорошо играет в обороне. Даже если брать игроков уровня Кучерова, то они начинают в плей-офф пахать, будь здоров, в обороне. Говорить – не делать. У папы, когда он играл с Третьяком и Харламовым, в раздевалке была надпись «Хотеть мало – надо мочь».