«Я не говорил, что убью его». Жест Ковальчука приняли за угрозу провокатору Эйвери

Шон Эйвери как никто другой умел выводить соперника из себя. Обидные словечки, тычки исподтишка заставляли игроков терять самообладание и направлять всю свою энергию на разборки с провокатором.

Так было и с Ильёй Ковальчуком – впервые он подрался с Эйвери, ещё играя за «Атланту». «Трэшерз» впервые вышли в плей-офф и попали на «Рейнджерс» в первом раунде. Ковальчук всю серию выяснял отношения с Эйвери и в одном из матчей, не выдержав, навалял ему по лицу. Но нападающий «Рейнджерс» своей цели добился – Ковальчук чаще хватал удаления, чем набирал очки, а «Атланта» проиграла серию со счётом 0-4.

Лучший сезон Ковальчука в НХЛ. В нём он пристыдил Кросби и забил 52 гола Получил первый большой контракт, вошёл в историю «Атланты» и сделал жест, о котором помнят до сих пор.

После перехода Ковальчука в «Нью-Джерси» его противостояние с Эйвери обострилось ещё больше. Во время своей первой предсезонки с «Нью-Джерси» Ковальчук не подрался в матче с «Рейнджерс», хотя хотел, и ограничился жаркой перепалкой на скамейке запасных.



Началось всё с того, что Эйвери впечатал нападающего Брайана Ролстона в борт. Когда на помощь партнёру поспешил тафгай Дэвид Кларксон, Эйвери ушёл от боя и поехал задирать Ковальчука. Однако, получив разок по лицу, тут же завалился на лёд. «Дэвилз» в это время вели 4:2, но сами вырыли себе яму глупыми удалениями, пропустили три гола в меньшинстве и в итоге проиграли в овертайме. «Вы знаете Эйвери, это его стиль. Он хорошо сделал свою работу, у «Рейнджерс» не шла игра, но в итоге мы сами дали им импульс. Это эмоции, мне надо быть лучше, особенно когда мы ведём в две шайбы», — объяснял Ковальчук.



В третьем периоде, в очередной раз получив по руке от Эйвери, Ковальчук не выдержал и со скамейки запасных прокричал ему пару ласковых, присовокупив к этому красноречивый жест, который многие, включая генменеджера «Рейнджерс» Глена Сатера, поначалу расценили как жест смерти.



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Похожий прецедент случился буквально за несколько дней до этого, когда защитник «Чикаго» Ник Бойнтон, распалённый после потасовки с нападающим «Тампы» Блэром Джонсом, несколько раз провёл рукой по горлу, за что получил дисквалификацию на одну игру.



НХЛ в очередной раз напомнила, что подобные угрожающие жесты запрещены и будут строго наказываться, так что Ковальчуку после игры пришлось оправдываться, что он не грозился убить Эйвери: «Я просто сказал ему закрыть рот. Я не говорил, что убью его, так что не дисквалифицируйте меня».

«Я разгневан. Ты украл $ 23 млн у «Нью-Джерси». Как Ковальчук «сбегал» из НХЛ ради СКА Время показало, что в июле 2013-го Илья всё сделал правильно.

К счастью для Ковальчука, его позицию поддержали и в «Рейнджерс». Главный тренер Джон Торторелла заявил: «Да-да, я всё прекрасно видел. Он показывал ему закрыть рот, а не проводил пальцем по горлу».

Даже Эйвери вступился за Ковальчука: «Не думаю, что кого бы то ни было надо дисквалифицировать за их слова. А вот решение судьи мне не понравилось. Он выписал мне дисциплинарный штраф на 10 минут за то, что я устроил охоту за Ковальчуком. Он так и сказал: «Ковальчук – суперзвезда, на суперзвёзд нельзя охотиться. Я ответил ему, что получаю $ 4 млн в год, значит, я тоже суперзвезда».



Хотя Ковальчук не был уверен, что НХЛ пропустит этот эпизод, всё обошлось без слушаний и дисквалификаций.