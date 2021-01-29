Гурьянов набирает почти по 2 очка за матч! Его бросок специально изучают соперники

Вывеска домашнего матча «Далласа» против «Детройта» нынче далеко не так привлекательна, как была в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Тогда битвы команды Модано и Белфора против великолепных «красных крыльев» были одним из главных зрелищ в НХЛ, но нынче «Детройт» продолжает находиться в стадии коренной перестройки, а «Даллас» ещё не пришёл в себя после осеннего финала Кубка Стэнли, где он остался проигравшим.

На игру с «Ред Уингз» у финалистов не смогли выйти лидер нападения Джейми Бенн (травма нижней части тела) и Блейк Комо, который только-только вернулся с карантина. Но обыграть не самый сильный «Детройт» техасцы смогли и без них, а одним из интересных факторов, придавших мотивации, стала альтернативная третья форма «Старз», выполненная в чёрном цвете с неоновой обводкой — её прозвали Blackout Third.

«Я считаю, что это очень крутые свитера. Мне нравится, я взволнован», — сказал перед матчем Денис Гурьянов и стал главным действующим лицом в атаке «Далласа».

Гурьянов и защитник Миро Хейсканен стали теми, кто набрал по три очка за матч, но если финн все три раза ассистировал партнёрам, то Денис, как и положено форварду, отметился голом. Его шайба, заброшенная в концовке второго периода, не оказалась победной — счёт после неё стал 3:1 в пользу «Старз», но во многом определила характер концовки встречи.

Худобин тащил, Радулов творил красоту! «Даллас» начал сезон с сокрушительного разгрома Пять голов в большинстве, один в меньшинстве и один в равных составах – единственной ложкой дёгтя в бочке мёда стала травма Бенна.

Выйдя на чужие ворота вместе с Джастином Даулингом, россиянин решил не делиться шайбой, а выстрелил с кистей самостоятельно. Даулинг, за секунду до этого проехавший рядом с голкипером Джонатаном Бернье, смутил его движением конька, а нападающий «Ред Уингз» Тони Манта так хотел помочь, что вместе с голкипером снёс и ворота.

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Арбитры не сразу засчитали гол, но после совещания и видеопросмотра шайба была признана законной. Для Дениса это был третий гол в сезоне, и все попытки нейтрализовать россиянина, который в предыдущем матче терроризировал «Детройт» щелчками в касание, оказались напрасными.

«Да, в предыдущем матче с «Ред Уингз» соперник заблокировал три его щелчка, из 16 его бросков 12 были именно щелчками. Команды уже знают, насколько он опасен, и начали блокировать его выстрелы. Придётся внести несколько корректировок. Но Денис очень опасен, он комфортно себя чувствует на своём фланге. Он настоящая угроза для чужих ворот. Защитники выкатываются на Гурьянова, но это открывает возможность бросить похитрее», — сказал главный тренер «Старз» Рик Боунесс.

После предыдущего матча с «красными крыльями» бросок Гурьянова был назван лучшим в команде — автором такой оценки стал обозреваель Dallas News Мэтью Дефранкс. В этом матче с «Детройтом» Гурьянову дали бросить трижды, и три очка сделали россиянина второй звездой матча. Он продлил результативную серию до 4 матчей со старта сезона — в его активе стало 7 (3+4) баллов, что составляет почти 2 очка в среднем за матч.

«Даллас» впервые за 10 лет начал сезон с четырёх побед подряд и пока остаётся единственной командой, которая идёт без потерь. «Мы очень рады, что пока не проигрываем, особенно если учесть, что у нас много травм у ведущих хоккеистов. Надо отдать должное парням, которые заполнили вакантные места, каждый из них сработал здорово», — сказал Боунесс после игры, особо отметив дебютировавшего в сезоне голкипера Джейка Оттингера.