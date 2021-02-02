«Любовь к звёздам иногда захлёстывает». Мюррей украл клюшку Ковальчука и лишился работы

Нелепая и очень странная история произошла в рижском «Динамо» — защитник Джордан Мюррей попался на краже клюшки у нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука. На следующий день клуб расторг с ним контракт.

Мюррей не играл почти два месяца из-за травмы и готовился выйти на лёд в матче с «Северсталью» 29 января, но за два дня до этого, когда в Ригу пожаловал «Авангард», прокрался в раздевалку соперника после утренней раскатки и утащил оттуда клюшку Ковальчука. Да, глаза вас не подводят, вы действительно это прочитали.

Приехав на матч, Ковальчук хватился своей клюшки, и начался поиск пропажи. По информации латвийского издания Sportacentrs, сначала в «Динамо» сообщили «Авангарду», что это уборщик нашёл сломанную клюшку и решил забрать её себе в качестве сувенира. Однако, когда к поискам была подключена служба безопасности арены и просмотрены записи видеокамер, стало понятно, что произошло на самом деле. Оказалось, её прикарманил именно Мюррей, да ещё и несколько раз перепрятывал её на арене, а потом вынес из здания.

Ковальчук протирал клюшку, Хохлачёв играл сидя. Фото победы «Авангарда» над «Локо»

Это могло бы быть забавно и смешно, если бы не было так грустно. Что толкнуло Мюррея на этот поступок? Проиграл спор на желание, решил неудачно пошутить или ему так хотелось заполучить клюшку звезды, что он пошёл на кражу? Так можно было бы просто попросить, наверняка Ковальчук бы не отказал.

Россиянин, кстати, и без старой клюшки отлично проявил себя в матче с «Динамо» — отдал прекрасную передачу из своей зоны, послав на рандеву с вратарём Дениса Зернова, который сравнял счёт во втором периоде. «Авангард» в итоге выиграл со счётом 2:1.

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«Джордан раскаивался в своих действиях. Решение расторгнуть контракт с ним было однозначным. Несмотря на всё, с такими игроками нужно расставаться, это, конечно, из ряда вон выходящий случай. Хоккеист захотел иметь у себя клюшку звёздного игрока, что же тут сделаешь. Мы все удивились такому поступку. Любовь человека к хоккею, к звёздам хоккея иногда захлёстывает», — сказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Теперь карьера Мюррея в КХЛ окончена, он провёл 11 матчей и набрал семь очков, но запомнится не действиями в атаке, а одним некрасивым поступком. Впрочем, он уже успел трудоустроиться в Европе, подписав контракт со шведским клубом ХВ71 до конца сезона. Главное, чтобы и там у соперников не начали пропадать клюшки.