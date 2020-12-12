Мичков подписал крупный контракт со СКА. Теперь ему не стать первым номером драфта НХЛ?

Нашим болельщикам будет на кого посмотреть. Но североамериканцы будут ждать его три года после драфта.

Питерский СКА продолжает укрепляться молодыми талантами: клуб из северной столицы достиг договоренности о заключении нового контракта с 16-летним нападающим Матвеем Мичковым. Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до конца сезона-2025/26.

Мичков — один из главных героев российского юниорского и молодёжного хоккея. В сезоне-2018/19 Матвей побил рекорд Александра Овечкина, набрав в 26 матчах открытого чемпионата Москвы 109 (70+39) очков. В том же сезоне в составе сборной России стал победителем и рекордсменом Зимних юношеских Олимпийских игр, набрав в 4 матчах 14 (9+5) баллов.



Перед сезоном-2020/21 перешел в систему СКА. В текущем сезоне МХЛ в составах команд «СКА-1946» и «СКА-Варяги» на его счету 25 (16+9) набранных очков в 24 встречах. Словом, подписание контракта с питерским суперклубом — шаг ожидаемый и логичный, но сумма, а особенно срок договора, вызывают достаточно серьёзное удивление.

Максимальная сумма — 85 миллионов за пять лет

В распоряжении «Чемпионата» оказались данные пятилетнего контракта Матвея со СКА. Максимально за эти 5 лет Мичков сможет заработать 85 млн рублей, если весь срок соглашения будет играть за основную команду. Если же форварда будут отправлять по клубной вертикали вниз — в МХЛ или ВХЛ, то сумма будет меняться в низшую сторону.

В России растёт новая суперзвезда. Матвею Мичкову 15 лет, а о нём уже говорят в НХЛ Это он был лучшим на юношеской Олимпиаде. Похоже, что в 2023 году первым номером драфта НХЛ будет россиянин.

Деньги, предложенные Мичкову, не рекордные — тот же Евгений Кузнецов в возрасте 19 лет зарабатывал больше. Однако в нынешней нестабильной финансовой ситуации подобный контракт можно назвать редкостью, а его срок выглядит неожиданно большим.

Структура контракта Матвея Мичкова со СКА:

Первый сезон: 5 млн рублей, если игрок в основе СКА / 2,5 млн рублей — в ВХЛ или МХЛ.

Второй сезон: 10 / 5.

Третий сезон: 15 / 7,5.

Четвёртый сезон: 25 / 12,5.

Пятый сезон: 30 / 15.

Мичкова уже сейчас называют российским Next One, поскольку Матвей в 15-летнем возрасте сходу заблистал в МХЛ. Генменеджеры за океаном уже охотно сделали бы россиянину предложение, но на драфт новичков он сможет выйти только в 2023 году, когда форварду исполнится полных 18 лет. Мичкова могли бы задрафтовать годом ранее, но согласно правилам НХЛ, попасть в списки доступных для выбора игроков могут только те, кому исполнится 18 лет до 15 сентября в год драфта. День рождения у Матвея в декабре, поэтому драфт-2022 он пропустит (хотя из-за пандемии и переноса всех дат этого нельзя утверждать наверняка).



Если же к тому времени мировой хоккейный календарь вернётся к привычным ориентирам, то мы вправе будем ждать Мичкова на драфте только летом 2023 года. Матвей — один из кандидатов на общий первый номер драфта НХЛ, однако к моменту, когда его имя могут объявить на торжественной церемонии, у форварда будет действовать ещё 3 года контракта со СКА — ему останется отыграть сезоны-2023/24, 2024/25 и 2025/26.

Видео можно посмотреть в «твиттере» МХЛ

Для заокеанских боссов это может стать серьёзным минусом, поскольку далеко не всякий клуб согласиться три года ждать, чтобы просто увидеть игрока в своём расположении — куда проще взять своего 18-летнего североамериканца, который уже через 2 года будет играть в основе. Словом, столь продолжительный контракт может снизить шансы Мичкова на самые высокие позиции на драфте и сделать его не таким привлекательным активом.

Контракт с Мичковым — один из самых важных в истории СКА

В остальном, контракт Мичкова со СКА — событие солидное, если не сказать больше.



«Достигнутая договоренность и сам по себе предложенный пятилетний контракт говорит о том, что менеджмент питерского клуба смотрит не в сегодняшний или завтрашний день, а намного дальше вперёд. Событие по своему масштабу уникальное. Этим подписанием Мичков доказал всем, что для него приоритетом является выступление за СКА и сборную России. Армейцы, на мой взгляд, осуществили одну из самых важных и обсуждаемых сделок за всю историю клуба. Мичков — самый талантливый юниор в России из игроков 2004 года рождения. У него отличные шансы на драфте НХЛ — 2023 быть выбранным под первым номером», — сказал в интервью «Чемпионату» заслуженный тренер России Владимир Плющев.

15-летний Мичков с ходу заблистал в МХЛ. СКА урвал будущую звезду российского хоккея Однако сыграть в КХЛ русский Next One сможет только в следующем сезоне.

«Против Матвея Мичкова тяжело играть. Он накручивает только так!» — восхищался Мичковым партнёр по сборной России U16 Михаил Гуляев.



На данный момент Матвей является лучшим бомбардиром «СКА-1946» и третьим снайпером Молодежной хоккейной лиги. Он ещё не играл на взрослом уровне, но даже в молодёжной лиге у него почти нет соперников, а ведь там он играет против ребят на 3-4 года старше.



«Коннор Бедард и Матвей Мичков проведут следующие три года в отчаянной битве, стараясь превзойти друг друга. Это будет сражение за право быть выбранным под первым номером на драфте-2023. Это будет битва века», — отметил главный скаут портала Elite Prospects Кэм Робинсон.



Канадец Бедард — главный конкурент Мичкова. В предстоящем сезоне он будет выступать в клубе Западной лиги «Реджайна Пэтс», и, когда североамериканский хоккей полностью перезапустится после коронавируса, Бедард будет на виду у команд НХЛ. Мичкова же людям из-за океана придётся подождать, что можно назвать большим плюсом для российских болельщиков, которым в ближайшие пять лет будет на кого посмотреть.