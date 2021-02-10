Шикарный матч Сергачёва! 3 голевых передачи у россиянина, 6 побед подряд — у «Тампы»

За первые четыре недели регулярного чемпионата «Тампа» вдоль и поперёк выучила «Нэшвилл» — четыре матча между одними и теми же соперниками за небольшой промежуток времени не оставляли другого варианта. Все четыре поединка «молнии» выиграли, а последняя победа стала для действующих обладателей Кубка Стэнли шестой подряд.

«Нэшвилл» снова сделал ставку на то, чтобы использовать силовую игру для нейтрализации техничных хоккеистов «Лайтнинг», но этот план в очередной раз не сработал — слишком много штрафных минут заработали «хищники». И хотя без Никиты Кучерова спецбригада большинства у «Тампы» ещё не до конца чувствует себя сыгранной, на этот раз численный перевес южане использовали очень уверенно.

Трижды «Тампа» наказала соперников за удаления, доказав, что ставка на «физику» у хозяев была ошибочной. «Молнии» пропустили первыми, не уследив за быстрым Рокко Гримальди, убежавшим в контратаку, но ещё до первого перерыва многие вопросы о победителе матча были сняты. Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Мэтью Джозеф забросили три шайбы подряд, а гол последнего стал настоящим украшением этого матча.

Вернее, вся красота этого эпизода заключалась в классной диагональной передаче Михаила Сергачёва, который выдержал паузу, нашёл траекторию вразрез двух соперников и выдал шайбу точно на крюк клюшки партнёру, которому оставалось только не промахнуться мимо пустого угла.

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Наставник «Тампы» Джон Купер удачно взял тренерский запрос на предмет офсайда — это помогло не засчитать шайбу Колтона Сиссонса в конце второго периода и оставить для «молний» преимущество в две шайбы. А в третьем игровом отрезке преимущество «Лайтнинг» в технике снова сказалось: двойной малый штраф Райана Эллиса и удаление Калле Ернкрока «Тампа» превратила в голы, завершив разгром «Предаторз».

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Сергачёв оформил ассистентский хет-трик, доведя количество голевых передач в нынешнем сезоне до девяти. Александр Волков также отметился набранным очком, а Брэйден Пойнт продлил результативную серию до 6 встреч — он набирал очки в 10 из 11 матчей «Тампы» в нынешнем сезоне. У капитана «Лайтнинг» Стивена Стэмкоса также в активе серия из 6 игр с набранными баллами (6 голов, 4 передачи), и во всех четырёх встречах с «Нэшвилллом» он неизменно забивал. Голкипер Андрей Василевский одержал свою седьмую победу в семи матчах: в четырёх последних встречах он отражал не менее 93,5% бросков.

Спасение дня в НХЛ! Василевский по-футбольному остановил шайбу и поймал её на ленточке «Тампа» одержала победу над «Нэшвиллом» благодаря ловкой игре звёздного российского вратаря.

«Большое количество энергии нам даёт тройка Гурда, Гудроу и Коулмана. Эти ребята играют достаточно просто, но очень эффективно. Эти парни всё время крутятся вокруг. Мы постоянно с ними работаем на тренировках: бросай — возвращайся, бросай — возвращайся. Они очень сильные физически. Не самые крупные, но очень непростые для борьбы у ворот и в углу», — оценил партнёров Сергачёв.

Старт нынешнего сезона показал, что никакого чемпионского похмелья у «Тампы» нет. На данный момент «молнии» — лучшая команда НХЛ, которая уже набрала полные обороты, и тем интереснее будет наблюдать за тем, когда южан может настигнуть возможный спад. И хотя сейчас нет аспектов, в которых болельщики «Лайтнинг» могли бы быть чем-то серьёзно недовольны, следующие два матча «Тампа» проведёт против «Флориды». Возможно, соперничество между двумя командами одного штата в этом сезоне будет настоящим, упорным и боевым, как и положено быть соседскому дерби.