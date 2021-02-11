«Хочется видеть более зрелищную игру». Что не понравилось Ларионову в победе над финнами

Сборная России добилась седьмой победы подряд на Евротуре в этом сезоне – в первом матче Шведских игр была обыграна Финляндия со счётом 3:2. Исполняющий обязанности главного тренера команды Игорь Ларионов остался доволен результатом, но отметил, что в игре не хватало целостности, зрелищности и контроля шайбы.

«Было не то что много сумбура, но хочется видеть больше контроля шайбы»

— Оцените игру с позиции контроля, не так хорошо шайба держалась.

— Непростой матч по ряду причин. Во-первых, адаптация к площадке, которая очень необычная. Нужно время, чтобы понять, где идти в атаку, как правильно обороняться, чтобы не было дыр в обороне. Целостности не получилось. Первый матч всегда самый сложный, рад, что ребята отыграли в свою силу, выиграли матч. Важная победа, команда молодая, полтора дня как тренируемся вместе. Два очка есть два очка.



— Первый период провели в атаке, потом команда перестроилась, пыталась играть больше от обороны. Это так?

— Второй период явно отличался от первого. Мы немного потеряли контроль над игрой и шайбой, отдали сопернику периметр, провели большую часть времени в своей зоне. Были опасные моменты, но игра не получилась целостной, такой, какую мы хотели увидеть. Не в оправдание, а как объяснение, это был первый матч на турнире, на большой площадке. И сопернику надо отдать должное, опытная команда, играла в агрессивный хоккей. Хочется, конечно, видеть более зрелищную игру, со скамейки было не то что много сумбура, но хочется видеть более зрелых ходов защитников, более спокойных действий нападающих, больше контроля шайбы. Но победа есть победа, рады, что выиграли.

Россия непобедима в любом составе! Седьмую победу на Евротуре нарисовали новые герои КХЛ Лидеры «Торпедо» Жафяров и Чехович потащили за собой и национальную сборную.

«Решающее слово за тренером вратарей, но думаю, Аскаров и Тарасов сыграют»

— Как собираетесь решать проблему с потерей Хуснутдинова?

— Потеряли Хуснутдинова, скорее всего, на долгое время. Уже обсудили пару вариантов, есть центральные Рубцов и Моисеев, которые сегодня не играли. Обсудим сегодня варианты, какие коррективы внести в звеньях, чтобы быть баланс. Нужны творческие центральные чтобы созидать, чтобы были более спокойны и надёжны, чтобы давление в нашей зоне были разгружено умными действиями центрального нападающего.



— Оцените дебют Чибрикова, в третьем периоде у него был неплохой момент.

— Не самый простой матч для молодого пацана, чтобы войти в игру. Не самый лёгкий соперник. Он сыграл достойно, мог забить. Молодые ребята получают шанс, у них есть возможность о себе заявить. Довольны, что он не потерялся, сыграл достойно.

Россия – Финляндия. Наши одержали седьмую победу подряд и выносят всех на Евротуре! Команда Игоря Ларионова уверенно начала турнир на льду арены в Мальмё, хотя в концовке пришлось понервничать.

— Очевидно, что Самонова наигрывают на роль основного вратаря. Он сыграет все оставшиеся игры или Аскарову тоже дадите шанс?

— У нас есть план, тренер вратарей Рашит Давыдов контролирует ситуацию. Думаю, сыграют два вратаря, Аскаров или Тарасов, решающее слово будет за тренером вратарей. Посмотрим, кто будет следующий в матче со шведами. Полтора дня у нас есть, решим с утра перед игрой.



— Гол финнов надо было засчитывать?

— Совершенно разные правила в КХЛ, Америке и Европе. Шайба влетела в сдвинутые ворота, здесь нельзя винить вратаря, он делал толчок, чтобы переключиться на бросок. Если ворота сдвинуты до броска, то гол не считается. Но мы получили удаление, играли «три на пять». Судьи решают, засчитывать или нет.