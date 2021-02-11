Россия непобедима в любом составе! Седьмую победу на Евротуре нарисовали новые герои КХЛ

К шведскому этапу Евротура сборная России по хоккею подошла на уверенном первом месте в общем зачёте турнира. На Кубке Карьяла и Кубке Первого канала мы видели две совершенно разные команды (в Хельсинки в ноябре ездила молодёжка, в Москве в декабре собрался весь цвет КХЛ), ими даже руководили разные тренеры, но это не помешало нашей сборной избежать даже одного поражения в шести матчах.

В Швецию Россия поехала в весьма экспериментальном составе, но это именно то, что мы и хотим видеть на Евротуре. Никакой надоевшей «базовости», только бодрая солянка из разных клубов КХЛ и новые фамилии на свитерах национальной команды.

«После МЧМ-2021 было разочарование, но сейчас у меня новая команда» Игорь Ларионов, Роман Ротенберг и Владислав Третьяк ответили на вопросы журналистов перед вылетом сборной России в Швецию.

Первый матч в Мальмё России предстояло сыграть с финнами. На двух предыдущих турнирах подопечные Юкки Ялонена терпели от наших разгромные поражения, и сейчас наверняка хотели хотя бы обозначить видимость борьбы. В первом периоде у команды Суоми это не получилось. В игре было много возни, суеты и мало интересных моментов, но после первой рекламной паузы Россия добавила и усилиями ударного звена Чехович — Хуснутдинов — Жафяров организовала две шайбы.

На 14-й минуте связка из «Торпедо» вывела на бросок Артёма Минулина: Жафяров начертил поперечный пас, Чехович скинул под бросок, и защитник «Магнитки» не подвёл. Интересно, что это первый гол Минулина в сезоне — за «Металлург» он ешё не забивал, причём не только в этом, но и прошлом чемпионате.

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Через две с половиной минуты случился второй российский гол. Жафяров от борта удобно выложил шайбу под бросок Чеховичу, а тот хлёстким щелчком прошил Харри Сятери. Новые герои КХЛ теперь по-настоящему «зажигают» и в сборной, приближая Россию к победе, а себя — к будущей карьере в НХЛ или более влиятельных клубах нашей лиги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ФХР.

После двух шайб игра раскрылась, в конце периода пошли удаления, но даже в большинстве финны не смогли толком ввести в игру российского вратаря Александра Самонова. Лишь один бросок в створ за 20 минут — Самонову пришлось что-то придумывать, чтобы не замёрзнуть.

В начале второго периода Россия могла делать 3:0 и уходить в сдерживающий режим (хотя Ларионов был бы против), но Сергей Шмелёв после очередной передачи-конфетки Жафярова пальнул в сантиметрах от левой девятки. Наши не забили, а затем финны добавили в активности. У Самонова появилась работа, но до поры до времени контратаки россиян были гораздо опаснее. В одной из них Красковский с Бутузовым убежали «2 в 1», но форвард «Амура» переиграть Сятери не сумел.

Во второй половине периода финны, видя российское транжирство, ещё прибавили, и на 34-й минуте всё-таки сумели забить. Правда, сопернику помог Василий Подколзин, завозившийся с шайбой при выходе из своей зоны: финны обокрали форварда СКА, убежали в атаку и Ере Иннала отпраздновал успех.

Тут же мог сравнивать счёт Юусо Пуустинен, но Самонов выручил, а затем в штрафной бокс отправился Минулин. Концовка игрового отрезка выдалась напряжённой, но Россия отбилась и даже несколько раз опасно убежала в меньшинстве.

В начале третьего периода подопечные Ларионова игру успокоили, а на 43-й минуте очень вовремя забил Бутузов. Николай Коваленко здорово бросил партнёра в отрыв, и Владимир спокойно переиграл Сятери.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ФХР.

На новый всплеск активности финны уже оказались неспособны. Игра шла спокойно, размеренно и лишь слегка всколыхнулась, когда удаление схватил всё тот же Бутузов. Подопечные Ялонена даже забили гол, но за доли секунды до этого Самонов сдвинул ворота щитком. В результате судьи шайбу отменили, но и Самонова удалили, однако в расстановке «3 на 5» наши отоборонялись очень уверенно, не позволив Финляндии превратить концовку встречи в нервотрёпку.



Свой второй гол команда Суоми всё-таки забила, но лишь за 20 секунд до финальной сирены — Пуустинен напомнил, что с кистевым броском у него всё в порядке. Ложная надежда для Финляндии так и осталась ложной, и Россия продолжила идти по Евротуру без поражений. Семь побед подряд, в каком бы составе наши парни не собрались!