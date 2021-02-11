От Анисимова отказались в канадском клубе НХЛ. Теперь россиянина ждут в КХЛ?

Вся информация о нападающем «Оттавы» Артёме Анисимове

В начале февраля авторитетное североамериканское издание The Athletic опубликовало список игроков, которые, по мнению интернет-журнала, попадут в состав сборной России на Олимпийские игры в 2022 году. Всего в ростере оказалось 25 хоккеистов, 22 из которых выступают в НХЛ. Остальные трое: Вадим Шипачёв («Динамо» М), Сергей Андронов (ЦСКА) и Александр Кадейкин («Салават Юлаев») — выступают в КХЛ.

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Как вы думаете, кто из россиян, по мнению иностранных журналистов, стал вторым центром сборной? Правильно, 32-летний Артём Анисимов. У Евгения Кузнецова четырёхлетняя дисквалификация, Евгений Малкин – безоговорочный первый номер среди центрфорвардов, а вот Анисимова поставили даже выше Вадима Шипачёва. Видимо, коллеги из The Athletic не слишком хорошо следят за КХЛ.

На тот момент вряд ли кто-то мог подумать, что совсем скоро жизнь развернёт ситуацию совершенно иным образом, а висты, полученные Анисимовым от прессы, практически полностью обесценятся.

Накануне стало известно, что «Оттава» выставила Артёма на драфт отказов. Напомним, Анисимов выступал за «Сенаторз» с лета 2019 года, будучи обменянным из «Чикаго Блэкхоукс» на Зака Смита. В нынешнем сезоне российский нападающий в четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».

Всего за «Оттаву» Анисимов сыграл 53 встречи, в которых забросил 15 шайб и отдал шесть голевых пасов при общем показателе полезности «-18». Да, показатели не бог весть какие, но достаточно посмотреть, что из себя представляют нынешние «сенаторы». Молодой и неопытный состав, в котором даже капитана не из кого (!) выбрать. И это не шутки, нынешний сезон «Сенаторз» проводят без капитана. Так что упрекать надо не одного Артёма, а весь небоеспособный коллектив Ди Джея Смита. Команда занимает последнее место в общей турнирной таблице и вот теперь, видимо, решили найти виновного. В «Оттаве» явно разочарованы» игрой россиянина.

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«Та группа игроков, которая отправилась в нынешнее выездное турне, — это те хоккеисты, которых мы хотим видеть в команде и дальше. В последнем матче с «Эдмонтоном» нашей лучшей парой обороны была пара Майка Райлли и Артёма Зуба. Что касается Артёма Анисимова, то, если ни одна из команд не возьмёт его с драфта отказов, он отправится в «команду такси», а дальше будем смотреть», — отметил генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион.



В итоге никто хоккеиста с уэйвера так и не забрал. Стоит сказать, что контракт Артёма Анисимова заканчивается после нынешнего сезона, а зарплата форварда составляет $4,55 млн. Сумма, конечно, приличная, вряд ли россиянин сейчас играет на такие деньги. Но этот контракт Анисимову давали ещё в «Чикаго» в сезоне-2016/2017, а после обмена обязательства перешли на «Оттаву».

Фото: Matt Zambonin/Freestyle Photography/Getty Images

Сочтены ли дни Анисимова в НХЛ? Очень похоже, что да. Пока на безусловный драфт отказа Артёма не выставляли. В КХЛ трансферное окно давно закрыто, на горизонте плей-офф, так что идти особо некуда. Но, по всей видимости, в следующем чемпионате россиянина в Национальной лиге уже не будет. Разве что получится подписать соглашение на какие-нибудь совсем смешные деньги, но надо ли это самому хоккеисту?

Тем более что он по-прежнему в состоянии хорошо заработать, а сделать это можно в родном «Локомотиве», воспитанником которого Анисимов и является. Президент «железнодорожников» Юрий Яковлев точно не откажет ярославской кровинушке в трудоустройстве, да и болельщики однозначно будут рады. Для КХЛ Артём вполне может стать топ-игроком, а вот темп НХЛ выдерживать уже сложновато.

Интересно отметить, что в России нигде, кроме как в «Локомотиве», Артём Анисимов не играл. Чемпион мира 2014 года довольно давно покинул родной город, теперь самое время вернуться. А там, глядишь, и с Олимпиадой в Пекине для центрального нападающего всё срастётся.