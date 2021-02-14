Бобровский сыграл худший матч в сезоне, хотя «Тампа» играла без Стэмкоса и Кучерова

Александр Волков забил свой первый гол в НХЛ. И сделал это после того, как стал обладателем Кубка Стэнли.

После трёх недель нынешнего сезона, на протяжении которых «Тампа» играла без зрителей, у «молний» случилась серия матчей с теми командами, где аудитория смогла наблюдать за хоккеем. Сначала это были поединки против «Нэшвилла», а затем матчи с «Флоридой», и посмотреть на игру чемпионов в дерби южного штата приехали болельщики из Тампы, «пробившие» выезд.

«Чаша стадиона в большой степени пустая, всего 25% от заполняемости. Многие сектора перегорожены, вокруг стадиона мало машин. Такое впечатление, что мы приехали часа на три раньше положенного, но матч вот-вот начнётся. Это странно. С момента моего последнего похода на хоккей прошёл почти год. И даже если мы сидим на чужом стадионе, мне приятно видеть своих парней вживую», — отметил болельщик Стив Форкиелли.



Ему и другим поклонникам «Лайтнинг» не удалось посмотреть на игру капитана команды Стивена Стэмкоса, который был внесён в официальный список заболевших коронавирусом, и одновременно с этим клуб дал информацию о небольшой травме нижней части тела. Кроме этого, продолжает восстанавливаться и другой лидер команды Никита Кучеров. Но «Тампа» справилась и без них, а на виду были российские легионеры — голкипер Андрей Василевский и нападающий Александр Волков.

Кроме Стэмкоса, у «молний» не смог сыграть Энтони Чирелли, получивший травму в предыдущем матче с «Пантерз», и вместо него из «команды такси» был вызван Джемел Смит. Возможно, поиск новой «химии» сказался на активности «Тампы» в первом периоде, поскольку в этом отрезке «Флорида» превзошла соперника по броскам почти в три раза, и лишь мастерство Василевского спасло «Лайтнинг» от неприятностей.



Зато после перерыва маятник качнулся в другую сторону, и «Тампа» великолепно использовала представившиеся возможности. Ондржей Палат открыл счёт, реализовав удаление Маркуса Нутиваары, а Мэтью Жозеф и Тайлер Джонсон, который оформил голевой дубль, довели счёт до цифр 4:0 в пользу гостей.

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«Тампа» великолепно сыграла не только в нападении, но и здорово «убивала» меньшинство: когда у гостей был удалён Ян Рутта, «молнии» не только не дали ничего создать «пантерам», но буквально заперли собственную зону, отвечая острыми контратаками.



Заключительный отрезок вместил в себя небольшой бой между Блейком Коулманом и Радко Гудасом, голом Фрэнка Ватрано и быстрым ответом Александра Волкова. Россиянин забил свой первый гол в НХЛ за карьеру (это произошло позже, чем он стал обладателем Кубка Стэнли), и окончательно убил интригу в этом матче.

Шикарный матч Сергачёва! 3 голевые передачи у россиянина, 6 побед подряд — у «Тампы» У «молний» нет никакого чемпионского похмелья — это лучшая команда лиги по проценту набранных очков.

«Знаете, что мне понравилось в голе Волкова? Он его заработал. И заработал его полностью — от зоны обороны до зоны атаки. А вообще мне понравилась вся игра сегодня. Шайба Джонсона за 12 секунд до конца второго периода была очень важной — у соперника лопнул воздушный шарик. У нас в составе отсутствовали очень важные хоккеисты, и те, кто занял их места, сыграли здорово», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл великолепный матч, отразив 33 броска из 34 (97,1%), одержав свою девятую победу в сезоне. Его визави Сергей Бобровский после пары неплохих игр снова рухнул вниз, и хотя явных ошибок в его игре не было заметно, но статистика оказалась крайне неважной. 6 пропущенных голов после 28 бросков и 78,67% надёжности — это худшие цифры новокузнечанина в текущем регулярном чемпионате.



«Василевский — классный, габаритный голкипер, и когда он поймал свой ритм и кураж, его очень трудно пробить. Нужно было создавать трафик на пятачке, закрывать обзор, а мы находились где-то далеко от него», — признал главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль.



«Когда «Тампа» играет с таким желанием и «аппетитом», то это никогда ничем хорошим не заканчивается. У этой команды слишком серьёзная огневая мощь в нападении, и «Тампа» умеет ей пользоваться. Не то, чтобы «Флориде» нужно было об этом напоминать, она видела это и раньше», — признал обозреватель Florida Hockey Now Джордж Ричардс.