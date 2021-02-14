«Мы живём в мире Барби!». «Сент-Луис» восхищается Барбашёвым и ждёт возвращения Тарасенко

Перед повторным гостевым матчем «Сент-Луиса» против «Аризоны» из стана «синих» пришла радостная новость — свою первую тренировку после операции на травмированном плече провёл Владимир Тарасенко. Россиянин спокойно вышел на утреннее занятие на лёд «Хила-Ривер Арены», что вызвало восторг у одноклубников. До полноценного возвращения Владимира в строй остаётся ещё несколько недель, но нынешний момент может стать поворотным на этом пути. «Это было потрясающе. Я давно не был с ним вместе на льду, но он, как всегда, был очень хорош. Здорово, что он смог поехать с нами на матчи с «Аризоной» и потренироваться», — отметил нападающий «Блюз» Зак Сэнфорд.

В следующие дни Тарасенко придётся больше заниматься самостоятельно, чем с командой, поскольку утренних раскаток у «Сент-Луиса» будет немного. Пятимесячный срок после операции настанет уже на следующей неделе, а именно в этот момент состояние Владимира должны оценить доктора, дать свой вердикт процессу восстановления и дальнейшим ожиданиям.



На повторный матч с «койотами» «Сент-Луис» вышел без Джейдена Шварца, который получил повреждение в предыдущей игре — это разрушило его связку с Брэйденом Шенном, которая была одной из важнейших в атаке для «блюзменов». Место Шварца занял Майк Хоффман, а свободное место в составе занял форвард с фамилией Погански, для которого эта игра стала второй в карьере.

Действуя без своих лидеров, «музыкантам» пришлось вдоволь повозиться с неуступчивыми «койотами», которые открыли счёт уже на 21-й секунде встречи. Жуткая игра «Сент-Луиса» при выходе из своей зоны привела к тому, что форварду «Аризоны» был сделан подарок, от которого невозможно было отказаться.



«Я должен был быть готов к этому, что они пойдут на ворота с первой же смены. Крайне важно сделать несколько первых сейвов и не позволять подобного», — корил себя после матча голкипер «Блюз» Вилле Хуссо.

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К чести позапрошлогодних чемпионов, «музыканты» быстро взяли себя в руки, и усилиями Кайла Клиффорда счёт вскоре стал равным, а ближе к середине периода гости порадовали своих болельщиков «вкусной» голевой комбинацией. Иван Барбашёв, которого все привыкли видеть в роли «рабочего» форварда четвёртого звена, отдал остроумный пас себе за спину, и Зак Сэнфорд не испортил красивый момент, точно бросив в ближний угол.



«Думаю, что наша команда прибавляет с каждым матчем. Конечно, у нас ещё много моментов, над которыми нужно работать, но сейчас мы счастливы тем, как играем. Две победы подряд для нас — это важно», — сказал после матча довольный Барбашёв.

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Его сольный выход состоялся в середине второй двадцатиминутки, когда при счёте 2:2 россиянин удачно поборолся у борта в чужой зоне, а затем здорово сыграл на добивании — отскок от голкипера «Койотс» Антти Раанты пришёлся ему прямо на клюшку. «Мы просто живём в мире Барби!», — восхитилась этой шайбой пресс-служба «блюзменов», комментируя запись в официальном «твиттере» команды. Этот гол стал вторым для Ивана в нынешнем регулярном чемпионате, но «блюзмены» не смогли извлечь пользу из очередного лидерства в счёте.



В третьем периоде оно быстро было утрачено, а ближе к концу основного времени «Сент-Луис» уже проигрывал и не без труда перевёл матч в овертайм. В дополнительное время своё слово сказал тот, кого всё межсезонье называли лучшим свободным агентом лиги, и кто, в итоге, с большим трудом нашёл себе новый контракт. Бывший снайпер «Флориды» Майк Хоффман легко и непринуждённо воспользовался обилием чистого льда, кистевым броском прошил голкипера и принёс «музыкантам» вторую победу подряд.

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Конечно, мы начали игру совсем не так, как хотелось бы. Нам сразу же забили, но мы проявили характер. На скамейке запасных было много энергии. К счастью, мы сделали много хороших вещей. Что касается состояния здоровья Джейдена Шварца, то он пока остаётся в статусе «вернётся со дня на день», — отметил главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе.