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«Баффало» — «Айлендерс» — 0:3, видео, голы, обзор матча регулярки НХЛ — 2021, Илья Сорокин выиграл первый матч в НХЛ

«Баффало» — «Айлендерс» — 0:3
Лев Лукин
Русский вратарь Сорокин наконец-то победил в НХЛ! И попал в трогательные объятия партнёров
Хоккеисты «Айлендерс» поздравляли Илью не только с долгожданным выигранным матчем, но и с заслуженным «сухарём».
Хоккей / НХЛ 0
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«Мы сделаем всё, что будет правильно для Ильи и для команды, не иначе. Но мы чувствуем, что с ним всё нормально, что он в порядке. К сожалению, его первое выступление в НХЛ состоялось при неудачных обстоятельствах, но он очень талантливый и преданный делу молодой человек, его ждёт огромный успех», — пару дней назад генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло публично выразил поддержку Илье Сорокину и заявил, что пока клуб не собирается отправлять голкипера за практикой в АХЛ.

«Мы были просто мусором». Неожиданный дебют в НХЛ обернулся для Сорокина русским кошмаром
Панарин и Бучневич по два раза пробили вратаря «Айлендерс», который вообще не должен был играть, и обеспечили «Рейнджерс» мощный реванш.

На старте нового сезона новичок «островитян» вряд ли мог чувствовать себя комфортно. Предсказуемо в подавляющем большинстве матчей Сорокин оставался на скамейке за спиной великолепного Семёна Варламова, но главная проблема заключалась в том, что в каждой игре, доверенной экс-вратарю ЦСКА, «Айлендерс» терпели поражения. Ужасный дебют с пятью пропущенными шайбами от «Рейнджерс», затем сухое поражение в Нью-Джерси, а в последний раз Сорокин появлялся на льду 1 февраля, и «островитяне» тогда уступили «Филадельфии» в овертайме.

Илье надо было как-то разбивать эту стену невезения и, наконец, одерживать первую победу в НХЛ. Новый шанс Сорокину предоставился в повторном матче «островитян» в Баффало. Первую встречу против «Сэйбрз» «Айлендерс» выиграли, во многом благодаря классным действиям Варламова, так что Илье следовало поддержать эту планку.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Добсон, Бейли) – 04:43' (5x5)   0:2 Пажо (Пулок, Ледди) – 11:58' (5x5)   0:3 Ли (Бейли, Пажо) – 59:59' (en)

И Сорокин справился с задачей! Стоит оговориться, что оборона «Айлендерс» сегодня действовала в своих лучших традициях, и позволила «клинкам» нанести лишь 20 бросков в створ. Но и с этим объёмом работы Илья справился спокойно и уверенно, а несколько раз всерьёз выручил «островитян». Вот так, например, Сорокин в красивом шпагате выловил шайбу после броска Йокихарью в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

А в этом эпизоде Илья намертво взял опасный бросок в упор от Олофссона.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Да и в целом россиянин выглядел очень солидно, прямо как во времена выступлений за ЦСКА.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Айлендерс».

Сорокин стал вторым вратарём в истории «Айлендерс» после Андерса Нильссона, который одержал свою первую победу в НХЛ в «сухом» матче. И 12-м россиянином в истории, который смог отыграть на ноль в матче сильнейшей лиги мира. После финальной сирены Илью очень трогательно поздравляли с долгожданным результатом одноклубники.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Айлендерс».

А на пресс-конференции заслуженный комплимент голкиперу выписал наставник «Айлендерс» Барри Тротц. «Он был невероятным! Прекрасная физическая подготовка, и он сделал несколько мощных сейвов», — заявил коуч «островитян».

Сорокин идеально выполнил свою работу на последнем рубеже, а у чужих ворот победу для «Айлендерс» заработали форварды-лидеры — Андерс Ли и Жан-Габриэль Пажо. Первый открыл счёт уже на 5-й минуте после блестящей передачи Ноа Добсона.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

А в середине первого периода Пажо увеличил преимущество гостей площадки, классно бросив в дальнюю «девятку».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Третью шайбу Ли провёл уже в опустевшие ворота «клинков» под занавес основного времени. 3:0 — уверенная победа «Айлендерс», благодаря которой «островитяне» взлетают на второе место в Восточном дивизионе.

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