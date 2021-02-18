«Я думаю, что игрок «Салавата» симулировал». Разбор скандала в «зелёном дерби» КХЛ

Шикарный матч между «Салаватом» и «Ак Барсом» в Уфе завершился победой хозяев и небольшим скандалом — решающий гол Александр Кадейкин провёл в большинстве, которое, как кажется, несправедливо выписали на последней минуте основного времени форварду казанцев Дмитрию Воронкову.

«Салават» вырвал победу за секунду до сирены! Эмоциональная развязка в «зелёном дерби» Но дожать «Ак Барс» уфимцам, кажется, помогла судейская ошибка.

«Неплохая игра. В концовке не выбросили шайбу, такой гол пропустили… Многое не получилось. Хоть и забили в большинстве, оно было не на высоте. Есть вещи, над которыми нужно работать.



Удаление Воронкова? Игрок «Салавата» не поскользнулся? Я вообще не приветствую нырки. У нас в команде это не принято. Хочется получить нормально удаление. У нас Педана и Глухова удалили за симуляцию. Я думаю, что там не было «красивого падения». Я думаю, что игрок «Салавата» симулировал. Или просто споткнулся. Если такие матчи будут решать удаления подобного характера, то это плохо. Игра не должна ломаться такими вещами.



После двух матчей в Уфе есть вопросы к судьям? Вы опять про судей? Да, удаление повлияло. Я не умаляю мастерства игроков «Салавата», но там просто человек упал. Я бы такие удаления просто не давал. Мне интересно смотреть матчи НХЛ, там ребята так не падают», — наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после игры не стал сильно «разжигать». Он признал, что его команда провела далеко не идеальный матч, а в концовке проиграла, прежде всего, из-за собственных неудачных действий в меньшинстве.



Спорное удаление Воронкова Квартальнова попросили прокомментировать журналисты, и тут Дмитрий Вячеславович тоже попытался сгладить углы, хоть и предположил, что Даниил Башкиров симулировал. Но сделал это наверняка только потому, что игрокам «Ак Барса» в течение игры выписали сразу два штрафа за «нырки», а «свободное падение» хоккеиста Уфы никак оценено не было.



Давайте разберём неоднозначные эпизоды этого «зелёного дерби».



Начнём с удалений за «дайвинг», которые получили игроки казанцев Андрей Педан и Михаил Глухов. К штрафу защитника «Ак Барса» не должно быть никаких претензий. Педан сам натолкнулся на локоть Хартикайнена, но от всей души изобразил, будто финн ударил его в лицо. Здесь, скорее, странным выглядело удаление лидера «юлаевцев».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Удаление Глухова, на мой взгляд, уже не такое однозначное, но всё-таки справедливое. Мощный форвард «Ак Барса» с удовольствием упал после контакта с более легковесным Хохряковым, хотя тот не заплетал Глухову ноги, а немного толкнул в корпус.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Таким образом, оба удаления игроков «Ак Барса» за симуляцию можно признать справедливыми. Более того, выписав их, арбитры матча Сергей Морозов и Иван Фатеев обозначили определённую линию судейства в этой игре, согласно которой все приукрашивания карались малыми штрафами.

Но что случилось с арбитрами на последней минуте основного времени? Вот момент, за который получил удаление Воронков. Дмитрий слегка задевает Башкирова на скрестном движении, после чего уфимец теряет равновесие и падает.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Я вполне допускаю, что Башкиров не симулировал и просто-напросто поскользнулся. Но в трактовке арбитров матча, вознамерившихся искоренять любое подобие «нырков» — это стопроцентный «дайвинг». В соответствии с выбранной линией судейства Морозов и Фатеев, если уж они углядели у



Воронкова блокировку, должны были выписать обоюдное удаление. Но в штрафной бокс отправился только игрок «Ак Барса», и это решение оказалось ключевым для исхода матча.



Вполне возможно, что главные рефери не видели момент контакта Воронкова и Башкирова, а просматривать подобные моменты на видео нельзя. Но судьи перед принятием решения собрали консилиум, в котором принимал участие и тот лайнсмен, что находился в нескольких метрах от эпизода и прекрасно видел все обстоятельства падения Башкирова. Почему он не подсказал коллегам, что в действиях Воронкова нет никакого состава преступления, а если и есть, то Башкиров значительно приукрасил падение (пусть и неспециально)? Или лайнсмен всё же высказал своё мнение, но главные судьи к нему не прислушались? Загадка.

Башкиров — об удалении Воронкова: спорный момент, толчок был несильный

Подытожу. На мой взгляд, Педан и Глухов заслужили штрафы за симуляцию, Башкиров же просто потерял равновесие, но и никакого удаления Воронкова не было и в помине. Судьи ошиблись в оценке эпизода, но это полбеды. Хуже и подозрительнее всего, что в решающий момент они отошли от той линии судейства, которой следовали всю игру. И этот фактор повлиял на результат матча.



Остаётся только ещё раз выразить надежду, что в плей-офф таких фокусов от арбитров мы не увидим. Иначе по-настоящему серьёзных скандалов не избежать.