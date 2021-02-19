Малкин обретает себя! Впервые в сезоне набрал два очка за матч и устроил стычку

Критика в адрес нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в последнее время стала звучать в полный голос. Неуверенная игра россиянина в начале нынешнего сезона породила тред высказываний в том стиле, что «Малкин закончился», и одновременно с этим особый интерес вызвала тема возможного обмена россиянина, так как через год у него заканчивается контракт.

«Малкин — отличный игрок, и я не верю, что он уже «готов». Карантин и коронавирус взяли над ним верх, что ухудшило его физическую форму и не позволило подготовиться к сезону так, как он привык, он не выполнил программу по катанию. Ему 34 года, и мы знали, что этот день настанет для любой из суперзвёзд «Питтсбурга», поэтому здесь не может быть никаких гарантий. Я готов спорить, что в этом сезоне Малкин сражается за каждое очко, но вернётся и будет играть с удвоенной энергией в следующем.



За 14 матчей он набрал только 7 очков и заработал «-4». Малкин катится с шайбой, а партнёры по звену, скорее, равнодушны к этому, нежели воодушевлены. До матча с «Айлендерс» его тройка забила лишь 7 голов в равном составе, а пропустила — 6. У звена Евгения лишь 38% моментов, которые можно назвать по-настоящему голевыми. Цукер и Капанен явно несоответствуют Малкину, не понимают его, но другого решения пока нет. Малкину нужно поскорее возвращать свой уровень и обретать себя. Возможно, для «Питтсбурга» этот вопрос будет ключевым в нынешнем сезоне», — так написал обозреватель Pittsburgh Hockey Now Дэн Кингерески перед домашним матчем «пингвинов» с «островитянами».



Возможно, исходя из тех же соображений относительно Малкина, тренерский штаб «Питтсбурга» решил менять ему одного из партнёров: Каспери Капанен перешёл в тройку к Сидни Кросби и Джейку Гюнцелю, а к Цукеру и Малкину отправился Брайан Раст. В матче с «островитянами» можно было увидеть всплеск активности в исполнении Евгения, хотя забитых голов в его исполнении снова не случилось.

Малкин впервые в сезоне набрал более одного очка за матч, отдав две голевые передачи. В середине третьего периода Евгений поучаствовал в голе Джейсона Цукера, который сделал счёт 3:0 в пользу «Питтсбурга» и помог команде чувствовать себя уверенно в концовке. А на последней минуте матча Евгений помог поразить пустые ворота Брайану Расту.

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После этого Евгений сцепился с нападающим «Айлендерс» Скоттом Мэйфилдом, и полноценной драке помешало лишь то, что оппоненты упёрлись в скамейку запасных «Питтсбурга», и пространства для того, чтобы «потанцевать» у них не было. Малкин и Мэйфилд обменялись любезностями на словах выезжая из зоны «островитян», когда шайба находилась совсем в другом месте площадки, и, судя по всему, инициатором стычки был именно Евгений.



Стоит вспомнить, что в предыдущем матче с «Вашингтоном» Малкин также отметился «боевыми» действиями, но в другом ключе — он уронил прямо на вбрасывании другого уральца Евгения Кузнецова, и был очень недоволен выписанным удалением за подножку.

Видео стычки можно посмотреть в YouTube.

«Мы поменяли сочетания в нашей первой шестёрке нападающих. Пытаемся найти баланс, это очень важно, потому что успех могут принести только все четыре эффективных звена. Сегодня это было эффективно», — признал главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Мы уже играли вместе несколько матчей, начинали сезон в этом сочетании. Пытаемся вернуть «химию», и нынешний матч стал правильным шагом в этом направлении. Мы положили ещё один кирпичик, и будем продолжать улучшать своё взаимопонимание», — добавил Цукер.



«Не стоит раньше времени делать выводы по Малкину. Да, это уже 15-й матч в укороченном сезоне, а он впервые набрал более одного очка. Это не тот сезон, который мы были вправе ожидать от Евгения, но у него есть очки в пяти из семи последних встреч», — резюмировал автор CBS Sports Пит Блэкбёрн.