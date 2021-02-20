Бывший партнёр Панарина забил крутой гол! Кейн продемонстрировал чудеса техники

Не зря 32-летнего американского нападающего клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна называют одним из самых техничных форвардов в НХЛ. Габариты у Кейна не слишком большие, поэтому он берёт своё именно техникой и отличным мышлением.



Вся информация о нападающем «Чикаго» Патрике Кейне.

Не удивительно, что раньше связка «Чикаго» Кейн – Панарин творила на льду, заставляя соперников кусать локти. Жаль, что их совместное творчество достаточно быстро оборвалось, так как боссы «Блэкхоукс» допустили серьёзную ошибку и зачем-то обменяли Артемия в «Коламбус», а уже после карьеры в «Блю Джекетс» Панарин вышел на рынок свободных агентов, став на нём самым лакомым кусочком.



«Почему меня обменяли в «Коламбус»? Вопрос не ко мне, а к генеральному менеджеру «Чикаго».



Зачем подарил Патрику Кейну часы? Это благодарность от меня за то, что он помог мне выбить бонусов на $ 2,5 млн «чистыми». Это хорошие деньги. Я был обязан…



В оба года, когда я зарабатывал бонусы, все решалось в последней встрече. И он целенаправленно пытался найти меня на льду, отдать мне пас и тем самым, получается, помог мне заработать эти деньги.



Поэтому я считаю, что было бы неправильно его не отблагодарить», — говорил Панарин в интервью Sport24.

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Бывший партнёр Панарина по «Чикаго» в лице Патрика Кейна выступает за команду по сей день и выступает успешно. Да, в самом «Чикаго» давно наметился кризис, а команде явно не помешает омоложение состава, но отдельно взятые личности по-прежнему хороши. Кейн – не исключение.



Ещё недавно в матче с «Коламбусом» (6:5) одним из главных героев встречи стал именно нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи. Американский форвард сыграл 90-й матч за карьеру в НХЛ, в котором набрал минимум три очка. Кейн вышел на четвёртое место в истории лиги по этому показателю среди хоккеистов, рождённых в Америке, превзойдя достижение Джереми Рёника (89).



Но останавливаться до достигнутом Кейн явно не собирался. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ Патрик продемонстрировал чудеса техники, в очередной раз заставив себе аплодировать.

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«Каролина Харрикейнз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) в пользу подопечных Рода Бриндамора.



В концовке второго периода первую шайбу «Чикаго» забросил Патрик Кейн. Американский нападающий отправил шайбу в ворота Джеймса Раймера красивым броском после спинорамы. Эту шайбу можно пересматривать вечно, так как заброшена она изумительным образом. Голкипер, похоже, сперва даже не понял, что пропустил гол. Настолько быстро и технично всё выполнил Кейн.



Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия «Блэкхоукс». Следующий матч 21 февраля команды проведут между собой, затем «Каролина» 23 февраля примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго» 24 и 26 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Посмотрим, продолжит ли Кейн феерить и в этих встречах.