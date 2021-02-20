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Бывший партнёр Артемия Панарина в НХЛ забил крутой гол, как Кейн это сделал, видео

Кейн продемонстрировал чудеса техники
Павел Панышев
Бывший партнёр Панарина забил крутой гол! Кейн продемонстрировал чудеса техники
Эту шайбу можно пересматривать вечно.
Хоккей / НХЛ 0
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Не зря 32-летнего американского нападающего клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна называют одним из самых техничных форвардов в НХЛ. Габариты у Кейна не слишком большие, поэтому он берёт своё именно техникой и отличным мышлением.

Вся информация о нападающем «Чикаго» Патрике Кейне.

Не удивительно, что раньше связка «Чикаго» Кейн – Панарин творила на льду, заставляя соперников кусать локти. Жаль, что их совместное творчество достаточно быстро оборвалось, так как боссы «Блэкхоукс» допустили серьёзную ошибку и зачем-то обменяли Артемия в «Коламбус», а уже после карьеры в «Блю Джекетс» Панарин вышел на рынок свободных агентов, став на нём самым лакомым кусочком.

«Почему меня обменяли в «Коламбус»? Вопрос не ко мне, а к генеральному менеджеру «Чикаго».

Зачем подарил Патрику Кейну часы? Это благодарность от меня за то, что он помог мне выбить бонусов на $ 2,5 млн «чистыми». Это хорошие деньги. Я был обязан…

В оба года, когда я зарабатывал бонусы, все решалось в последней встрече. И он целенаправленно пытался найти меня на льду, отдать мне пас и тем самым, получается, помог мне заработать эти деньги.

Поэтому я считаю, что было бы неправильно его не отблагодарить», — говорил Панарин в интервью Sport24.

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Ностальгия по одной из самых крутых связок современности.

Бывший партнёр Панарина по «Чикаго» в лице Патрика Кейна выступает за команду по сей день и выступает успешно. Да, в самом «Чикаго» давно наметился кризис, а команде явно не помешает омоложение состава, но отдельно взятые личности по-прежнему хороши. Кейн – не исключение.

Ещё недавно в матче с «Коламбусом» (6:5) одним из главных героев встречи стал именно нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи. Американский форвард сыграл 90-й матч за карьеру в НХЛ, в котором набрал минимум три очка. Кейн вышел на четвёртое место в истории лиги по этому показателю среди хоккеистов, рождённых в Америке, превзойдя достижение Джереми Рёника (89).

Но останавливаться до достигнутом Кейн явно не собирался. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ Патрик продемонстрировал чудеса техники, в очередной раз заставив себе аплодировать.

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«Каролина Харрикейнз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) в пользу подопечных Рода Бриндамора.

В концовке второго периода первую шайбу «Чикаго» забросил Патрик Кейн. Американский нападающий отправил шайбу в ворота Джеймса Раймера красивым броском после спинорамы. Эту шайбу можно пересматривать вечно, так как заброшена она изумительным образом. Голкипер, похоже, сперва даже не понял, что пропустил гол. Настолько быстро и технично всё выполнил Кейн.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия «Блэкхоукс». Следующий матч 21 февраля команды проведут между собой, затем «Каролина» 23 февраля примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго» 24 и 26 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Посмотрим, продолжит ли Кейн феерить и в этих встречах.

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