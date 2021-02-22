«Номер один навсегда». Почему Сидни Кросби так важен для НХЛ

И что делает его по-настоящему великим. Разумеется, помимо всех его кубков и трофеев.

Бесчисленные поздравления летели в Питтсбург к Сидни Кросби со всех уголков НХЛ. Бывшие и нынешние одноклубники, великие игроки прошлого, соперники настоящего – Овечкин, Малкин, Гончар, Стэмкос, Кейн, Макдэвид, Бержерон, Айзерман, все нашли тёплые слова для капитана «пингвинов» в честь его 1000-го матча в НХЛ. И это отличная иллюстрация того, как много Кросби значит для НХЛ.

Кросби – выдающаяся фигура в хоккее, когда ему было всего 16 лет, сам Уэйн Гретцки назвал его «следующим великим игроком НХЛ». Это сейчас новых «некст ванов» спешат назначить чуть ли не каждый год, но в действительности их не так уж много. Кросби – один из них.

«В список великих включают меня, Марио Лемье, Уэйна Гретцки и Горди Хоу? Пожалуйста, добавьте туда Сидни Кросби. Если вы спросите других парней из этого списка, я знаю, что они скажут вам то же самое. Сид должен быть в этом списке. Я думаю, что Коннор Макдэвид может стать одним из них. Но Сид уже там. Это невероятный человек и невероятный хоккеист. Я очень сильно уважаю его. Я действительно люблю Сида», — недавно сказал Бобби Орр.

«Номер один навсегда», — подписал фото с Кросби Евгений Малкин.

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Рост популярности хоккея

Наверное, в этом списке не хватает по крайней мере Александра Овечкина, но сегодняшний рассказ не о нём. Впрочем, именно на его противостояние с Кросби НХЛ возлагала большие надежды в 2005 году. Хоккей – не самый популярный вид спорта в США, ему приходится бороться за зрителя с баскетболом и американским футболом, и Кросби был одной из главных фигур (наряду с Ови), за счёт которых можно было наверстать упущенные позиции после локаута.

Кросби и Овечкин были для лиги курицы, несущие золотые яйца. Их соперничество развивалось по всем фронтам – они выступали в одном дивизионе, боролись друг с другом за «Колдер Трофи» и в плей-офф, были полными противоположностями по характеру – весёлый заводной Овечкин и тихий, сосредоточенный Кросби.

«Монументальная схватка титанов». Самый яркий матч Овечкина против Кросби Дуэль хет-триков в плей-офф-2009 осталась за Александром Великим.

В Канаде, естественно, тоже молились на Кросби – когда его «Питтсбург» впервые вышел в финал Кубка Стэнли, телевизионные рейтинги в этой стране не просели, в отличие от предыдущих случаев, когда за чемпионство боролись две американские команды. Миллионы жителей страны кленового листа сидели перед телевизорами и, затаив дыхание, болели за свою новую суперзвезду.

Большие ожидания на малыша Сида возлагали не только в НХЛ, но и в самом «Питтсбурге». До того как клуб вытянул счастливый билет с первым номером драфта, существовал серьёзный риск, что «пингвины» переедут, даже называлась новая локация – Канзас. С приходом Кросби всё изменилось – Питтсбург сохранил команду НХЛ, а болельщики стали вновь заполнять арену, как во времена Лемье и Ягра.

Кросби, конечно, не один такой на всю лигу – Овечкин поднимал популярность «Вашингтона», Тэйвз, Кейн и Кит в «Чикаго», Гецлаф и Перри в «Анахайме». Факт спасения франшизы и всплеск интереса к хоккею – лишь маленький штрих к портрету и следствие, а не причина, величия. А что же делает его великим?

Мне кажется, главные качества (помимо всех наград и регалий), которые делают Кросби таким особенным и важным для хоккея – то, что он по-хорошему маньяк своего дела, и, ко всему прочему, положительный со всех сторон человек.

Америка всё ещё любит Кросби. Почему свитер Овечкина лишь второй по продажам? Александр был первым ещё в феврале.

Хоккейный маньяк

Для кого-то из игроков хоккей – лишь часть жизни, для Кросби хоккей – это вся жизнь. Он готов часами разговаривать о нём и никогда не стесняется спрашивать о том, что ему непонятно, обсуждать детали, спорить о тактике. «Ты, возможно, был даже лучшим тренером, чем я в мои времена в «Питтсбурге». Все эти посиделки за кофе в моём офисе, разговоры о хоккее…», — сказал бывший тренер «Питтсбурга» Рик Токкет.

«Сид говорит мало, но всегда по делу. Он тихий и искренний парень, который ко всему относится серьёзно. Он всегда задаёт вопросы на тренировках, после тренировок. Перед тем как выйти на игру, он хочет понимать все детали», — вспоминал Кен Хичкок, работавший с Кросби в сборной Канады.

Доскональное изучение всего, что может ему помочь в игре, — фишка Кросби. Он – идеальный пример того, что успех – это 10% таланта и 90% труда (не зря же его часто называют лучшим «грайндером» в НХЛ). Через неделю после выигрыша своего первого Кубка Стэнли, когда вся команда праздновала сутки напролёт, Кросби уже начал готовиться к следующему сезону. Вот это целеустремлённость!

В начале своей карьеры в «Питтсбурге», например, он слабо играл на вбрасываниях. Тогда он подошёл к центру четвёртого звена Майку Зигоманису и попросил поработать с ним на точке. «Он спрашивал меня о том, какие приёмы работают, какие нет. Некоторые приёмы он использует на точке и сегодня», — вспоминает Зигоманис. Кросби улучшил процент выигранных вбрасываний с 48 до 52-55.

Если в каком-то матче он не забил в убойном моменте, будьте уверены, на следующий день он останется на льду после тренировки, чтобы отработать конкретно этот бросок. «Он всегда отрабатывал на мне броски – подправления, неожиданные отскоки, игру под воротами. Меня совершенно не удивляет, когда он исполняет что-то подобное во время игры, потому что он очень много над этим работает», — говорит экс-вратарь «пингвинов» Джефф Заткофф.

Катание, броски с неудобной, подставления, борьба в углах, точность передач – Кросби один из тех редких уникумов, который умеет практически всё. Он может проигрывать в скорости молодому поколению (никто не догонит Макдэвида или Маккиннона), но желание постоянно совершенствовать свои умения, не стоять на месте даже сейчас, — это ли не признак великого игрока?

Боец

«Ты самый большой боец», — сказал Патрис Бержерон. Сделать всё ради победы – нормальное желание хоккеиста, но, наверное, один из самых ярких примеров бойцовских качеств Кросби показал не на льду. Выйдя на пик карьеры, он получил несколько сотрясений мозга.

Первое было в 2011-м, тогда Кросби не только доиграл встречу, но и провёл ещё один матч (и получил ещё один удар), прежде чем врачи заподозрили неладное. Он вернулся спустя почти год, получил ещё один удар в голову и пропустил почти весь остаток сезона.

Сотрясение мозга – штука сложная и непредсказуемая. Кто-то будет как огурчик через пару недель, кому-то потребуются месяцы на восстановление. Ты можешь видеть большой прогресс, а потом вдруг голова начинает раскалываться, и восстановление надо начинать заново. Так было с Кросби, который реально боялся, что может закончить карьеру.

В НХЛ тоже испугались, что могут потерять свою супервезду, и постепенно изменили своё отношение к подобным травмам – теперь существует специальный протокол, без прохождения которого игроку не разрешат вернуться в игру. Лучше поздно, чем никогда.

Пока Кросби мучился с сотрясениями, многие задавались вопросом, каким он вернётся. Будет ли он доминировать на льду, как раньше, или потеряет свой запал и мастерство? С момента возвращения он выиграл два Кубка Стэнли, «Харт Трофи», «Арт Росс», «Ришар Трофи» и дважды «Конн Смайт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Не говоря об олимпийском золоте и Кубке мира.

Великий, но не страшный. Сидни Кросби – 30 лет Малыш Сид празднует 30-летие – серьёзный рубеж для любого человека, а уж для хоккеиста – тем более. Чего добился Кросби к этой дате?

Замечательный человек

«Все учатся у тебя, я делаю это на протяжении 1000 матчей», — сказал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг. Учиться у Кросби легко, потому что он всегда готов помочь. Он одинаково дружелюбен со всеми – и с Малкиным и Летангом, и с ребятами из четвёртого звена, только что вызванными из фарм-клуба. Когда в «Питтсбурге» появляется очередной новичок, его сажают рядом с капитаном. И он терпеливо объясняет, показывает и рассказывает, куда бежать, где открываться, когда ждать передачи.

Даже знаменитая сушилка, на которой Кросби в детстве отрабатывал броски, стала примером для тысяч детишек в Северной Америке. Они обстреливают шайбами стиральные машинки и сушилки у себя дома, представляя себя Сидом. Так делал и защитник «Питтсбурга» Джон Марино. «Я, как и все, благодарен за всё то, что ты сделал для хоккея. Многие дети выросли с желанием быть похожими на тебя, стали заниматься хоккеем из-за тебя», — отметил защитник «Монреаля» Ши Уэбер.

Кросби – сама правильность и порядочность. Он не будет, как Остон Мэттьюс, оголять пятую точку перед прохожими, или, как Патрик Кейн, попадать в криминальные сводки. Все, кто знает Сидни Кросби, говорят о нём только хорошее: скромный, добрый, отзывчивый, воспитанный, ответственный, честный.

«Я думаю, это мой самый близкий друг. Мы и семьями дружим. Я уже не раз говорил и буду повторять, что Сидни мне больше не как хоккеист импонирует, а как человек. Я знаком и с его семьей и с его невестой. Если этот человек придёт к вам в студию, это будет самый скромный спортсмен из всех, с кем вам приходилось общаться — несмотря на все его регалии, медали и кубки», — рассказывал Евгений Малкин.

Великий игрок таким и должен быть. Не только выигрывать, но и показывать личным примером, как жить правильно и заботиться не только о себе, но и о других.