Итоги сезона КХЛ для «Сочи». Где провалились и чем удивили

Клубу нужно наводить порядок в руководстве и усиливать тренерский штаб, а вот некоторые хоккеисты проявили себя с лучшей стороны.

ХК «Сочи» давно потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ. Южане и рижское «Динамо» — главные аутсайдеры Западной конференции в нынешнем регулярном чемпионате. Перед стартом регулярки в сочинском клубе объявили, что «леопарды» начнут придерживаться новой стратегии развития. Прежде всего, было принято решение обращать больше внимания на молодых и талантливых игроков, которые в перспективе будут готовы помочь сборной России.

Петьков, Руденков, Глотов, Мироманов – все эти хоккеисты прогрессируют и не стоят на месте. Можно только порадоваться, что ребята регулярно получают свой шанс и выходят на лёд в основном составе, развиваясь как хоккеисты. Начал здорово играть и возвращать веру в себя голкипер Максим Третьяк, когда-то прозябавший в системе ЦСКА в глухом запасе. После травмы Красикова у сочинцев образовался тандем вратарей Третьяк – Кульбаков.

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Но главное внимание хочется обратить на прогресс двух нападающих: Никиты Точицкого и Сергея Шмелёва. Да, оба давно немолоды по хоккейным меркам, но именно Никиту и Сергея можно смело назвать основными сочинскими активами на сегодняшний день.

29-летний Точицкий в нынешней регулярке поймал невероятный кураж. 33 (7+26) очка в 57 матчах – отличный результат для нападающего, выступающего за далеко не самый сильный клуб КХЛ. Форвард уверен в себе, не боится проявлять свои лучшие качества. Помните, какие буллиты в стиле великого шведа Петера Форсберга исполнял Точицкий в прошлом сезоне?

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В нынешнем чемпионате прыть Никиты никуда не делась. Контракт российского нападающего с «леопардами» будет действовать ещё весь следующий сезон, поэтому шансов проявить себя снова будет достаточно. Пока же можно констатировать, что Точицкий провёл лучший для себя сезон в Континентальной лиге. «Буду помогать молодым ребятам советом, подсказками. У нас в команде в принципе давно сложилась такая атмосфера, что каждый что-то говорит, старается помочь друг другу. Не бывает такого, что это возложено на одного-двух человек», — говорил сам Точицкий ещё перед стартом чемпионата.

Лучший сезон в карьере проводит и другой российский нападающий, 27-летний Сергей Шмелёв. Никогда ранее он не набирал 43 (21+22) очка в КХЛ, но в нынешнем регулярном чемпионате Шмелёв бьёт все рекорды. У Шмелёва, кстати, заканчивается контракт. Не зря перед дедлайном ходило много разговоров о том, что нападающего могут обменять в другой клуб, но в результате сочинцам удалось сохранить у себя хоккеиста. Получается, что в концовке регулярного чемпионата «леопарды» не потеряли ни одного из своих российских лидеров, включая всех трёх лучших бомбардиров команды: Шмелёва, Точицкого и Руденкова.

Однако к работе руководства команды всё равно возникают вопросы. Начинающий хоккейный менеджер Андрей Зюзин, сменивший на посту спортивного директора южан Сергея Гомоляко, так и не вписался в клубную стратегию и не понял, чего от него хотят. И Шмелёв, и Точицкий появились в команде задолго до Зюзина, а переподписывал их именно Гомоляко. При этом Шмелёв главный нынешний старожил команды. Помнится, как карьера Сергея начала затухать в «Спартаке», в результате нападающего обменяли в ХК «Сочи». На юге России он выступает начиная с сезона-2017/2018, то есть уже четвёртый сезон.

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Зюзин, отвечающий за спортивную часть, увольнял Александра Андриевского и назначал Евгения Ставровского на пост главного тренера, но результата, как мы видим, у сочинцев по-прежнему нет. Команда явно нуждалась в качественном укреплении нескольких позиций, вот только нормального усиления так и не последовало, поэтому о плей-офф оставалось только мечтать.

При Зюзине подписали оказавшегося ненужным «Сибири» голкипера Алексея Красикова – тот явно не выручал, а затем травмировался. Форвард Павел Шэн, за права на которого сочинцы выплачивали компенсацию «Салавату Юлаеву», по первому же зову вернулся в Северную Америку, а лучший легионер Мальте Стрёмвалль сменил клубную прописку и перешёл в СКА. Спасти сезон даже при помощи сильно прибавивших Третьяка, Точицкого, Руденкова и Шмелёва, а также задорной, но неопытной молодёжи было практически нереально. Думается, что в следующем году структуру сочинцев точно ждут изменения. Очередное непопадание в плей-офф задолго до финиша регулярки вряд ли вписывается в планы команды.