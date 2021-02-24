Малкин наказал Овечкина за сомнительное удаление, а Кузнецов не добежал в овертайме

В нынешнем сезоне «столичные» играют против «Питтсбурга» так, как будто и не было в активе команды победного плей-офф трёхлетней давности, когда «Вашингтон» смог убить своих «демонов» и пройти «Пингвинз» в розыгрыше Кубка Стэнли. В текущем регулярном чемпионате «Питтсбург» стабильно выигрывает у Овечкина и компании: до матча 17 февраля на счету «пингвинов» было 3 победы подряд, но в той игре хоккеисты «Кэпиталз» смогли одолеть соперника в гостях. Казалось, что это должно вселить уверенность в команду Питера Лавиолетта, но очередной домашний поединок с «Питтсбургом» показал, что психологические проблемы ещё далеки от своего разрешения.

Сам Лавиолетт решился в этой игре на неожиданный шаг: центром первого звена «Вашингтона» стал не Евгений Кузнецов и не Никлас Бекстрём, а Ларс Эллер. Именно датчанин вышел в первой тройке с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном, Кузнецов «центрил» вторую линию с Конором Шири и Якубом Враной, а Бекстрёма опустили в третью тройку к Ти Джею Оши и Рихарду Панику. В воротах «Вашингтона» снова появился Витек Ванечек, сменщиком которого был заявлен ветеран Крэйг Андерсон.

Началось всё с шайбы Евгения Малкина, который открыл счёт на седьмой минуте первого периода. У «столичных» за минуту до этого на скамейку штрафников отправился Александр Овечкин, которому выписали удаление за атаку вратаря Тристана Джарри, и Малкин наказал соотечественника за этот малый штраф. Этот гол стал для Евгения четвёртым в нынешнем сезоне — на счету уральца 11 очков в 17 матчах.



К слову, критика в адрес Евгения не стихает. «В нынешнем сезоне он ещё не играл как элитный хоккеист, но его поклонники всё ещё предполагают, что он сможет прийти в норму и добиться желаемого результата. В конце концов, он же Малкин.



Однако время никого не ждёт, и Евгению сейчас 34 года — это возраст, когда многие игроки стремительно сдают. Есть и другие причины, по которым он испытывает трудности, — это отсутствие «химии» с Джейсоном Цукером, удаление Брайана Раста из его тройки и невозможность тренироваться до начала сезона. Пока сезон ещё не добрался до половины и рано говорить, является ли это признаком тревожного будущего. Карьера Малкина достойна Зала славы, но справедливо задаться вопросом, не догнал ли его возраст и не является ли это началом конца для Малкина как элитного игрока», — писал накануне аналитик The Athletic Дом Лущишин.

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Во второй двадцатиминутке «Вашингтон» прибавил, и за счёт шайб Паника и Шири вышел вперёд, но преимущество «Кэпиталз» продержалось лишь 22 секунды. Джейк Гюнцель очень быстро сделал счёт 2:2, который продержался до овертайма. Овечкин и компания временами серьёзно уступали «Питтсбургу» в скорости, но старались замедлить соперника при помощи силовых приёмов: после 40 минут игры статистика в этом компоненте целиком была в пользу «Кэпиталз» (26 — 5). По броскам картина была обратная (30 — 15 в пользу «пингвинов), и в том, что «Вашингтон» дожил до дополнительного времени, есть большая заслуга Ванечека.



В овертайме быстроногий Каспери Капанен легко оторвался в контратаке от Евгения Кузнецова, который на несколько шагов не добежал до соперника, и финн без проблем завершил острую контратаку «Питтсбурга» победным голом. Смена тройки Врана — Кузнецов — Орлов к тому моменту длилась уже более 50 секунд, что при энергозатратной игре три на три сказалось самым негативным образом. Примечательно, что в нынешнем сезоне команды встречались уже пять раз. «Питтсбург» одержал четыре победы, и все они оказались волевыми.

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«Арбитры с самого начала матча дали понять, что не надо трогать вратарей. На второй минуте встречи у «Питтсбурга» был удалён игрок за атаку Ванечека. А затем сомнительный штраф получил Овечкин. Он лишь немного толкнул Джарри, но тот упал на лёд. Неизвестно, «изображал» ли вратарь повреждение в этом эпизоде, но это уже не имеет значения — «Питтсбург» получил преимущество и им воспользовался», — отметил обозреватель NBC Sports Джей Риган.



«Это была преимущественно жалкая игра «Вашингтона» против «Питтсбурга». Но команда каким-то образом смогла получить очко в копилку», — добавил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд. Для «Питтсбурга» же победа может быть омрачена травмой Джейсона Цукера, который покинул лёд в середине третьего периода и не вернулся.



«Не так много моментов было у обеих команд. Мы старались действовать с умом и ждали своих шансов, но своё большинство мы не реализовали. Так что это, наверное, самое большое разочарование в этом матче», — резюмировал Евгений Кузнецов.