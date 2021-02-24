Кузнецов помешал главному ритуалу Малкина. Но русский лидер «Питтсбурга» всё равно забил

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в четвёртый раз за сезон. Всего команды провели уже пять встреч, но «Кэпиталз» выиграли лишь однажды. Непримиримым соперникам ещё трижды играть друг с другом в регулярке. Матчи с клубом из Пенсильвании у коллектива Питера Лавиолетта явно не складываются. На этот раз «Пенс» выиграли в гостях в овертайме со счётом 3:2.

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Практически у каждого хоккеиста есть собственный ритуал перед игрой. Есть он и у Евгения Малкина, который в последнее время попадал под критику со стороны прессы. Дескать, звёздный центральный нападающий мало забивает, его скорость и сноровка куда-то пропали, а ведь через год у звезды НХЛ заканчивается контракт.



У Малкина, кстати, ритуалов сразу несколько. Сразу вспоминается чемпионат мира 2019 года, где у Евгения было сразу несколько примет и ритуалов, которых он серьёзно придерживался. Спортсмены – люди суеверные.

Приметы Малкина, о которых вы могли не знать. Теперь они в сборной России Таким Малкин стал уже давно, в «Питтсбурге» привыкли к его предматчевым ритуалам.

Конечно, соотечественник и тёзка Малкина, центральный форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прекрасно знает о всех ритуалах лидера «Питтсбурга». Главный из них – забросить шайбу в чужие ворота в конце предматчевой разминки.



Что сделал хитрый и прозорливый Кузнецов? Он, уходя последним с раскатки своей команды, развернул ворота, при этом ехидно усмехнувшись. Таким образом челябинец лишил магнитогорца возможности реализовать свою примету.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Но, как оказалось, хитрости Кузнецова было не суждено сработать. Именно Малкин открыл счёт в матче, реализовав большинство на седьмой минуте первого периода. Следующий матч между этими командами снова пройдёт в столице США через два дня.



«У обеих команд шансов было не очень много. Мы пытались играть умно и ждать своих шансов. Но в начале матча мы не реализовали ни одного из двух шансов в большинстве, что, пожалуй, стало самым большим разочарованием вечера», — приводит слова Кузнецова после игры официальный сайт НХЛ в русской версии.



Посмотрим, как Кузнецов, Овечкин и компания проявят себя в следующей встрече. Для «Питтсбурга» отчётная победа стала третьей подряд. Команда Майка Салливана занимает третье место в Восточном дивизионе, вплотную приблизившись к идущему вторым «Вашингтону». В активе Малкина теперь четыре гола и семь результативных передач, поэтому списывать форварда со счетов точно рано. Спады бывают у всех, а такие звёзды, как Евгений, обязательно их преодолевают.