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Евгений Кузнецов помешал главному ритуалу Евгения Малкина, но «Вашингтон» проиграл, видео

Кузнецов помешал главному ритуалу Евгения Малкина
Павел Панышев
Кузнецов помешал главному ритуалу Малкина. Но русский лидер «Питтсбурга» всё равно забил
У «Вашингтона» не получаются матчи с принципиальным соперником. Не срабатывают даже хитрости.
Хоккей / НХЛ 0
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«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в четвёртый раз за сезон. Всего команды провели уже пять встреч, но «Кэпиталз» выиграли лишь однажды. Непримиримым соперникам ещё трижды играть друг с другом в регулярке. Матчи с клубом из Пенсильвании у коллектива Питера Лавиолетта явно не складываются. На этот раз «Пенс» выиграли в гостях в овертайме со счётом 3:2.

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Практически у каждого хоккеиста есть собственный ритуал перед игрой. Есть он и у Евгения Малкина, который в последнее время попадал под критику со стороны прессы. Дескать, звёздный центральный нападающий мало забивает, его скорость и сноровка куда-то пропали, а ведь через год у звезды НХЛ заканчивается контракт.

У Малкина, кстати, ритуалов сразу несколько. Сразу вспоминается чемпионат мира 2019 года, где у Евгения было сразу несколько примет и ритуалов, которых он серьёзно придерживался. Спортсмены – люди суеверные.

Приметы Малкина, о которых вы могли не знать. Теперь они в сборной России
Таким Малкин стал уже давно, в «Питтсбурге» привыкли к его предматчевым ритуалам.

Конечно, соотечественник и тёзка Малкина, центральный форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прекрасно знает о всех ритуалах лидера «Питтсбурга». Главный из них – забросить шайбу в чужие ворота в конце предматчевой разминки.

Что сделал хитрый и прозорливый Кузнецов? Он, уходя последним с раскатки своей команды, развернул ворота, при этом ехидно усмехнувшись. Таким образом челябинец лишил магнитогорца возможности реализовать свою примету.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Но, как оказалось, хитрости Кузнецова было не суждено сработать. Именно Малкин открыл счёт в матче, реализовав большинство на седьмой минуте первого периода. Следующий матч между этими командами снова пройдёт в столице США через два дня.

«У обеих команд шансов было не очень много. Мы пытались играть умно и ждать своих шансов. Но в начале матча мы не реализовали ни одного из двух шансов в большинстве, что, пожалуй, стало самым большим разочарованием вечера», — приводит слова Кузнецова после игры официальный сайт НХЛ в русской версии.

Посмотрим, как Кузнецов, Овечкин и компания проявят себя в следующей встрече. Для «Питтсбурга» отчётная победа стала третьей подряд. Команда Майка Салливана занимает третье место в Восточном дивизионе, вплотную приблизившись к идущему вторым «Вашингтону». В активе Малкина теперь четыре гола и семь результативных передач, поэтому списывать форварда со счетов точно рано. Спады бывают у всех, а такие звёзды, как Евгений, обязательно их преодолевают.

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