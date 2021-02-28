Капризов снова забил «Лос-Анджелесу»! «Короли» стали клиентом русского новичка

Прошло совсем немного времени после потрясающего гола Кирилла Капризова в ворота «Лос-Анджелеса», когда российский новичок «Миннесоты» обыграл и звёздного голкипера Джонатана Куика, и великолепного защитника Дрю Даути, заставив собой восхищаться.

«Кирилл уже давно играет на взрослом профессиональном уровне. Для него не было шока, когда на него давили, применяли силовые приёмы большие мужики. Он знает, как с этим справляться», — сказал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон, после того, как в матче с «Кингз» россиянину перед вбрасыванием досталось несколько ударов от Остина Вагнера. Капризов лишь больше завёлся и поймал кураж, что подтвердилось в повторном матче против «королей».

Этот матч «Миннесота» обязана была выигрывать в основное время. Несмотря на то, что калифорнийцы имели преимущество по броскам в первом периоде, все шайбы в начале встречи залетали исключительно в их ворота. К 22-й минуте матча счёт был уже 3:0 в пользу «Уайлд», а Кирилл Капризов стал автором третьей шайбы своей команды, и один раз заработал для «Миннесоты» большинство.

«Капризов не перестаёт нас удивлять!» В НХЛ восхищены шикарной передачей русского новичка Всего лучший бомбардир «Миннесоты» создал два гола для своей команды и помог ей обыграть «Колорадо».

Гол получился достаточно курьёзным: у Виктора Раска сломалась клюшка после броска, и шайба полетела несильно в сторону ворот, но Капризов быстро сориентировался и добил снаряд в сетку. Кирилл забивает два матча подряд, и из шести его голов в нынешнем сезоне 4 были оформлены в ворота «Лос-Анджелеса», который стал клиентом российского новичка.

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Комфортное преимущество в счёте оказалось полностью растраченным. Дрю Даути реализовал численный перевес, а после того, как шайба защитника «Уайлд» Джареда Сперджена была отменена из-за атаки на вратаря, последовали ещё два гола «Кингз».



В овертайме тот же Капризов подарил «Миннесоте» прекрасную возможность выиграть, заработав большинство (подножку на нём «оформил» ветеран Джефф Картер), но реализовать численный перевес «дикарям» не удалось.



И всё же победа пришла к «зелёным», но получилось это не менее удивительно, чем гол Капризова. Водитель заливочной машины уже заводил двигатель своего агрегата, чтобы почистить лёд перед серией штрафных бросков, как защитник «Уайлд» Мэтт Дамба получил отменную передачу от Матса Цуккарелло, вышел один на один и решил исход встречи — до сирены оставалось 0,3 секунды.

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«Лучшей концовки нельзя было и придумать! Я понятия не имел, сколько времени оставалось. Забил, а потом на меня налетели парни. Даже не знаю, как Цукки смог сделать эту передачу через всех соперников. Это был адски хороший пас», — воскликнул Дамба.