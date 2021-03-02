Капризовым восхищаются в Америке. Как лучший новичок сезона изменил лицо своего клуба

«Неожиданно интересно стало наблюдать, как Кирилл Капризов вдохнул новую жизнь во франшизу «Миннесоты». Футболка с надписью «Dollar Dollar Bill Kirill» мне очень нравится. «Дикари» внезапно стали очень интересными», — отметил известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман в своём подкасте «31 мысль».

Последние дни вообще были полны повышенного внимания к Капризову. Его супергол в ворота «Лос-Анджелеса», когда россиянин обыграл Джонаната Куика и Дрю Даути, вошёл в число лучших шайб недели по версии той же Sportsnet. А американские телевизионщики из NBC Sports назвали Кирилла главным претендентом на приз лучшему новичку «Колдер Трофи».

«В этом нет ничего неожиданного, ведь в свой последний сезон в ЦСКА он набрал 62 очка в 57 матчах. Он очень здорово обращается с шайбой, является отличным плеймекером, а хитрость и владение клюшкой — его главные достоинства. Кроме того, Капризов обладает хорошей наглостью и бесстрашием. Это позволяет ему выигрывать борьбу за шайбу, обыгрывать защитников и придумывать яркие моменты», — восхитился россиянином эксперт NBC Сэмми Силбер.

«Капризов полностью изменил динамику развития «Миннесоты», — добавил репортер CBS Sports Пит Блэкберн. При этом, всеми заокеанскими журналистами отмечалась эффективная связка Капризова и Матса Цуккарелло, которая в выездном матче против «Вегаса» неожиданно замолчала.

Поединок с «Голден Найтс» показал, что все комплименты в адрес «дикарей», выданные экспертами, способны легко разбиться об отсутствие характера и зрелого мышления. «Миннесота» дважды по ходу встречи вела в счёте, имея, в том числе, и преимущество в две шайбы, но для победы этого оказалось недостаточно.



В конце второго периода «зелёные», казалось, сделали решающий рывок к победе, забив два гола с интервалом в 19 секунд. Сначала отличился бывший герой «Питтсбурга» Ник Бонино, удачно доработавший на пятачке, а сразу после вбрасывания выход два в один реализовал Маркус Фолиньо, для которого этот гол стал вторым в матче.

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В третьем периоде «Миннесота» продержала «Вегас» без единого броска в створ ворот Кэма Тальбо на протяжении первых 11 минут и 35 секунд, но затем всё радикально изменилось. В последние 12 минут основного времени и обе минуты овертайма «дикари» сами ни разу не бросили в створ, что позволило «рыцарям» спастись от поражения на последней минуте третьего периода, а в дополнительное время Макс Пасиоретти принёс хозяевам победу.

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Капризов и Цуккарелло очков не набрали, отметившись лишь тремя бросками на двоих, а главным героем матча стал правый крайний «Вегаса» Марк Стоун, который набрал 5 очков за голевые передачи, причём в каждом из эпизодов он был первым ассистентом. Впервые в сезоне хоккеисты «Уайлд» позволили сопернику забить в ситуации, когда у оппонентов вратарь был заменён на шестого полевого игрока, и поражение в овертайме тоже стало первым.

Капризов снова забил «Лос-Анджелесу»! «Короли» стали клиентами русского новичка А Мэтт Дамба забил волшебный победный гол за 0,3 секунды до конца овертайма.

«Казалось, что «Миннесота» выиграет и займёт первое место в Западном дивизионе, но «Вегас» — хорошая команда, которая в овертайме полностью владела инициативой. Хорошие новости заключаются в том, что одно очко «дикари» заработали, и очковая серия продлилась до семи матчей», — резюмировал обозреватель клубного сайта «Уайлд» Дэн Майерс.



В турнирной таблице дивизиона «Миннесота» идёт на втором месте, отставая от «Вегаса» на два очка, и в четверг может исправить ситуацию в повторной матче против «Голден Найтс».

Футболки с надписью Dollar Dollar Bill Kirill и шуточным рисунком с изображением Капризова продаются в американском интернет-магазине по цене $ 29 за штуку.

Жуткий диагноз для Стэлока

Стоит добавить, что ещё одним интересным сюжетом, связанным с «Миннесотой», стал переход голкипера Алекса Стэлока из «Уайлд» в «Эдмонтон». Вратарь, который год назад претендовал на статус первого номера и одержал серию из шести побед, был выставлен на драфт отказов, поскольку «дикари» сделали ставку на Каапо Кяхкёнена. Финский новичок записал на свой счёт 8 из 12 побед клуба в нынешнем сезоне, а подробности состояния здоровья Стэлока оказались просто шокирующими.



Клуб не распространялся о деталях, называя причиной отсутствия Стэлока травму верхней части тела, но выяснилось, что в ноябре голкиперу поставили жуткий диагноз — миокардит. Это воспаление сердечной мышцы, возникшее после коронавируса, и риск миокардита заключается в том, что он может привести к внезапной остановке сердца, а спортсмены попадают в особую зону риска, поскольку серьёзные нагрузки сильно учащают пульс.

«Мне сказали — у меня опухоль в сердце, в следующие 6 недель необходим полный покой. А я как раз просил руководство допустить меня на тренировочную базу, так как тест на коронавирус казался мне ложноположительным — у меня не было ни одного симптома. Как только я узнал про миокардит, то начал читать про него в интернете. Это страшно. У нас ведь двое детей», — сказал Стэлок, которому постепенно разрешили вернуться к занятиям.



Он стал вторым игроком «Миннесоты», кто сильно пострадал от коронавируса — первым был новичок Марко Росси, который тоже провалил кардилогическое обследование и был вынужден вернуться в родную Австрию. Стэлок же скоро присоединится к «Эдмонтону» и станет третьим в бригаде, где уже есть Микко Коскинен и Майк Смит.