Что предложит «Спартак» Знарка чемпиону? Козыри и проблемы клубов Запада в плей-офф КХЛ

В КХЛ завершился очередной регулярный чемпионат, а впереди нас ждёт самая ожидаемая и интригующая часть сезона — плей-офф. Пары соперников определены, календарь первого раунда опубликован. Сейчас самое время поговорить о сильных и слабых сторонах каждых команд в преддверии старта Кубка Гагарина и попытаться спрогнозировать исходы серий. Продолжаем разговором о Западной конференции.

У «Трактора» есть всё, чтобы пройти Уфу? Козыри и проблемы клубов Востока в плей-офф КХЛ В других парах конференции сенсации ждать сложнее.

ЦСКА

Козыри: чемпионский опыт, система Никитина, подбор игроков. ЦСКА, потеряв прошлым летом главных звёзд, ожидаемо придвинулся поближе к уровню остальных топ клубов КХЛ, но всё равно остался мощной машиной. На длинной дистанции «армейцы» уже показали класс своей системы и модели игры, забрав Кубок Континента, теперь им предстоит защищать чемпионский титул.



Думаю, этот сезон всем доказал, что главной звездой в доминирующем ЦСКА последних лет является всё же не кто-то из хоккеистов и не кошелёк Игоря Сечина, а наставник Игорь Никитин. И, конечно, его штаб. «Армейцы» и без Капризова с Григоренко бегут всё так же быстро, вяжут соперника всё так же плотно, великолепно выигрывают единоборства, грамотно пользуются всей глубиной состава и, даже потеряв Илью Сорокина, по-прежнему пропускают меньше всех КХЛ.



Проблемы: вратари. Да, ЦСКА пропускает меньше всех, но это заслуга, главным образом, не голкиперов, а системы игры «армейцев» в обороне. Что же касается Александра Шарыченкова и Ларса Юханссона, то, конечно, большую часть матчей регулярки они провели на высоком уровне, но были у «армейцев» игры, которые они проиграли из-за дешёвых шайб в свои ворота.



Скажу так: голкиперы — это не какая-то грандиозная беда у ЦСКА, но на дальних стадиях плей-офф и Юханссон, и Шарыченков могут подвести. С Сорокиным, конечно, в этом плане «армейцам» в прошлые годы было гораздо спокойнее.

Никитин: Юханссон будет первым номером ЦСКА в плей-офф, Шарыченкова благодарю за регулярку

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Спартак»

Козыри: фактор Знарка, эмоции от дерби. Назвать какие-то понятные и осязаемые плюсы «Спартака» перед плей-офф (особенно перед серией с ЦСКА) я не могу, поэтому приходится говорить о таких абстрактных вещах, как харизма и опыт тренера и тот «огонь» с трибун, который обязательно попытаются развести фанаты красно-белых.



Доставить какие-то проблемы роботоподобному ЦСКА «Спартак» может только за счёт эмоций, за счёт расшатывания «армейского» спокойствия. Ещё год назад я бы не сомневался, что великолепный мотиватор Олег Знарок сможет поднять свою команду на небольшую «войну», но после прошедшей регулярки в этом есть большие сомнения.



Проблемы: неуправляемость команды, вратари, оборона. Олег Валерьевич всё так же дерзок в общении с журналистами, а вот его команда в нынешнем сезоне совсем не напоминает лихую бандитскую шайку, для которой не существует авторитетов. Мы помним ХК МВД и московское «Динамо» Знарка, ждали чего-то похожего и в «Спартаке», но во главе красно-белых не видно жёсткого и авторитетного наставника, которого боятся в раздевалке. Игроки «Спартака» неуправляемы весь сезон: допускают грубейшие ошибки, позволяют себе разваливаться по ходу матчей и терпеть постыдные поражения, в том числе и при домашних трибунах. Не чувствуется у этого коллектива руки Знарка — то ли хоккеисты нынче пошли такие, которым на всё плевать, то ли сам Олег Валерьевич уже не тот.

Помимо кризиса управления в «Спартаке» есть и другие очевидные проблемы. Например, весьма «дырявая» оборона — из числа команд, попавших в плей-офф, только Минск пропустил больше красно-белых. Да и за вратарскую позицию тревожно: Юлиус Гудачек веселит народ не только во время «Гуда-шоу», а всем его сменщикам не хватает ни стабильности, ни кубкового опыта.



Прогноз Лукина на серию ЦСКА — «Спартак»: ЦСКА спокойно задавит «Спартак» и уверенно возьмёт серию. Но — считаю, что это произойдёт в пяти матчах. Одну игру красно-белые всё-таки зацепят, за счёт эмоций, драйва и какого-нибудь удачного стечения обстоятельств. Мой прогноз — 4-1 в пользу ЦСКА.

Кто провалился, а кто сотворил сенсацию. Вайсфельд – об итогах регулярки КХЛ на Западе Почему ЦСКА и СКА снова в лидерах, как сработал Знарок в «Спартаке» и каковы причины мощной концовки московского «Динамо».

СКА

Козыри: огромный резерв, системный хоккей, хорошие спецбригады. СКА в силу разных причин провёл не самую крутую регулярку, но, честно говоря, я ожидал, что будет ещё хуже. Тем не менее, Валерий Брагин, который до этого сезона никогда успешно не работал с клубами на дистанции, поставил «армейцам» системный, бегущий хоккей — хоть и простенький, но чаще всего продуктивный. В нём, скажем, не прижился Владимир Ткачёв, зато классно освоились Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов, а другие, менее креативно одарённые хоккеисты, и вовсе почувствовали себя, как рыба в воде.



Да, СКА играет по заданию, но этот козырь «армейцев» мы оценим на дальних раундах. Для прохождения Минска у красно-синих же есть банально более сильный подбор игроков, громадная конкуренция во всех линиях (то есть, возможность почти неограниченной ротации) и неплохо работающие спецбригады большинства и меньшинства.



Проблемы: «клуб ротации», трудности в играх с топ-клубами. Раздутый ростер — это не всегда хорошо. Многие игроки вынуждены пропускать матчи просто так, только потому, что другим тоже надо играть. Например, у СКА в составе сразу 8 легионеров, хотя одновременно на матч можно заявлять лишь пятерых. Минусы этого «клуба ротации» в том, что может пострадать атмосфера в коллективе (если найдутся обидчивые игроки), но также надо помнить, что чрезмерное богатство выбора иногда становится большой проблемой для тренера — он не может в нужный момент выбрать какой-то один инструмент для решения задачи, или же он оказывается я в непригодном состоянии из-за редкого использования.



Эта проблема богатого клуба, который может себе позволить больше, чем другие. Впрочем, к играм первого раунда с Минском она никак не относится, равно как и плохая статистика СКА в поединках с другими топ-командами Запада. Об этих высоких материях будем говорить позже.

Валерий Брагин рассказал, в каком составе СКА начнёт серию плей-офф с минским «Динамо»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Динамо» Мн

Козыри: легионеры, домашние трибуны, атакующий стиль. Минчане весь сезон радовали своих (и не только) болельщиков весёлым, атакующим хоккеем, старались выигрывать матчи у чужих ворот, а амбассадорами «бразильского» стиля у «зубров» выступали легионеры. Принс, Спунер, Менелл, Козун, Клинкхаммер, а в конце регулярки добавился ещё и Митчелл. Иностранный десант «Динамо» подарил Минску долгожданный плей-офф, а теперь попробует прыгнуть выше головы.

Важнейший (возможно, единственный) козырь «зубров» против СКА — это домашние трибуны. Болеть и гнать своих парней вперёд в Минске умеют прекрасно, особенно если дело касается плей-офф и матчей против одного из главных олигархов КХЛ.



Проблемы: вратари, оборона, слабое меньшинство. Лихой атакующий стиль был приятен глазу, но он не мог скрывать зияющие дыры в обороне. «Динамо» много забивало, но и много (и порой очень легко) пропускало. Вряд ли что-то изменится в плей-офф, да и Крэйг Вудкрофт совсем не похож на гения тактических защитных построений.



Вратари у «зубров» неплохие, но далеко не топовые — не думаю, что Фурх или Тейлор станут тащить, когда «Динамо» посыпется под давлением СКА. Слабое меньшинство — это лишь следствие разреженной и некомпактной обороны команды в целом.



Прогноз Лукина на серию СКА — «Динамо» Мн: «зубры» повоюют на домашней площадке хотя бы в одной игре, но у СКА достаточно запаса прочности, мастерства, опыта и прочих ресурсов, чтобы не поддаться даже мимолётной панике. 4-0 в серии, уверенная и спокойная победа «армейцев».

Дадут ли явные аутсайдеры бой грандам КХЛ? Разбор пар плей-офф на Западе Сергей Гимаев-младший оценил шансы Знарка с ЦСКА, назвал главные козыри СКА и отметил системность Крикунова со Скабелкой.

«Динамо» М

Козыри: первая тройка, опыт Крикунова, потрясающая форма. Лучшие форварды сезона Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин — главные надежды «Динамо» в плей-офф, но это не было ни для кого секретом ещё прошлым летом. Очень важно для бело-голубых, что перед кубковыми матчами вся команда в целом набрала великолепную форму, а к лидерам стали подтягиваться и другие игроки.



Атака «Динамо» стала лучшей в КХЛ, а опытнейший Владимир Крикунов не только сумел несколько раз по ходу чемпионата вырулить из сложных ситуаций и спастись от увольнения, но и оптимально подготовил команду к плей-офф, сумев, похоже, найти тот необходимый баланс в составе, острая нехватка которого ощущалась у «Динамо» почти всю регулярку.



«Динамо» идёт в кубковую весну не командой одного звена — и это главный козырь бело-голубых. Ещё одна опора москвичей — работа спецбригад. И большинство (23,9%), и меньшинство (86,5%) у подопечных Крикунова в полном порядке.



Проблемы: вратари. На финише сезона, когда у «Динамо» прекрасно смотрится и второе звено с Линдбергом, Пяаярви и Тарасовым, и хоккеисты из боттома, и защита выглядит уверенно, тяжело обозначать какие-то реальные проблемы клуба. Их вскроет только плей-офф. На берегу же есть вопросы разве что к вратарской бригаде. 40-летний Александр Ерёменко переиграл всех конкурентов и готовится начать свою очередную кубковую весну, но сможет ли голкипер в таком возрасте выдерживать темп матчей через день и оставаться стабильным и надёжным? Заменить Ерёменко, конечно, могут и Бочаров, и Гарипов, но с этими вратарями полевые хоккеисты «Динамо» чувствуют себя менее уверенно.

Крикунов: «Северсталь» — неудобный соперник для «Динамо», но последний матч сыграли хорошо

«Северсталь»

Козыри: Разин. «Северсталь», по моему убеждению, самая авторская команда этого сезона. И дело даже не в том, что Андрей Разин в Череповце работает и генеральным менеджером, и тренером. Просто «Северсталь» очень похожа на Андрея Владимировича в его бытность хоккеистом: наглая, неуступчивая, пробивная команда, но при этом уважающая в игре эстетическое и мыслительное начало.



Игроки череповецкого клуба насквозь пропитались этой тренерской философией, и это главный козырь «Северстали» в плей-офф. Я жду, что эту команду не сломает психология неудачников, что у череповчан не затрясутся коленки перед фаворитом, и они реально будут верить в свою победу над «Динамо».



Проблемы: отсутствие «решал», слабое большинство. В битве систем и философий «Северсталь», может быть, даже и превзойдёт «Динамо», но всё-таки на льду решают исполнители, а у череповчан есть проблемы с харизматичными лидерами атак. Это очень ровная команда, и только один игрок «Северстали» входит в топ-30 бомбардиров КХЛ. Кстати, это Александр Петунин, с 17 лет воспитывавшийся в системе бело-голубых.



Отсутствие индивидуально сильных форвардов иллюстрирует слабая игра «Северстали» в большинстве — всего 15,4% реализации. Думаю, что в плей-офф череповчанам как раз и не хватит лидерского начала, чтобы всерьёз приблизиться к сенсации.



Прогноз Лукина на серию «Динамо» М — «Северсталь»: череповчане не на шутку побьются с фаворитом серии и сумеют выиграть один домашний матч, но на большее не хватит ни сил, ни возможностей. «Динамо» просто сильнее, бело-голубые закроют серию в пяти встречах.

Разин: учитывая бюджет команды, забраться ближе к середине — достижение

«Локомотив»

Козыри: системный хоккей Скабелки, сбалансированный состав. «Локомотив» в полном порядке. Ярославцы здорово прошли дистанцию регулярки, избежав серьёзных спадов, и в плей-офф они должны подтвердить серьёзность своих намерений. Андрей Скабелка всего за один сезон поставил «Локомотиву» понятный, системный хоккей, основанный не только на мощной «физике», но и на индивидуальном мастерстве исполнителей, которых в составе «железнодорожников» хватает.



Проблемы: травма Ландера, слабое большинство. Перед плей-офф «Локомотив» потерял ведущего центрфорварда Антона Ландера — он точно пропустит первый раунд Кубка Гагарина. Досадная оказия для «железнодорожников», хотя мне кажется, что ярославцы сумеют её достойно пережить.



В чём недоработал тренерский штаб Скабелки в регулярке, так это большинство. Имея в составе высококлассных мастеров, просто преступление показывать лишь 16,7% реализации лишнего.

Гимаев: после серии с «Йокеритом» будет ясно, включится ли «Локомотив» в чемпионскую гонку

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Йокерит»

Козыри: отличный подбор полевых хоккеистов. Состав у «Йокерита» весьма солидный, и за счёт этого финская команда, в принципе, и сумела попасть в топ-5 на Западе. Мощные, быстрые и бросающие защитники, разноплановые забивные, умные форварды — с таким ростером «шуты» при других обстоятельствах могли бы рассчитывать и на большее в этом сезоне.



Проблемы: нестабильность, вратари, отсутствие домашних матчей в плей-офф. Обстоятельства эти во многом связаны с коронавирусом. Из-за ковида и сопряжённых с ним моментов «Йокерит» чудил весь сезон, что помешало команде провести нормальную, целостную регулярку. Из-за него же «шуты» остались в плей-офф без домашних встреч. И здесь проблема не в том, что «Йокерит» не сыграет в Хельсинки (трибуны всё равно были бы пустыми), а в том, что придётся проводить всю серию в гостях, под давлением ярославских болельщиков.



Но и без коронавирусных козней у «Йокерита» хватает проблем. Вроде бы у Лаури Марьямяки есть определённая система игры (быстрый хоккей с обилием бросков и «захватом» чужого пятачка), но следовать ей на более-менее длинной дистанции «шуты» не могут. Очень нестабильная команда, лидеры которой в важных матчах часто растворяются на площадке. Добавим к этому трудности с вратарями: в нынешнем сезоне слабее стал играть Янис Калниньш, а в Андерсе Линдбеке никогда нельзя быть уверенным — швед «любит» привозить голы в свои ворота.



Прогноз Лукина на серию «Локомотив» — «Йокерит»: даже если бы «Йокериту» не пришлось проводить все матчи в гостях, я бы не поверил в финскую команду. Для общей победы над таким «Локомотивом» она попросту не готова, а близость в турнирной таблице регулярки — не более чем иллюзия равенства в этой паре. Ярославцы рано или поздно сломают сопротивление соперника, а затем уже спокойно доведут дело до победы. Думаю, что тянуть подопечные Скабелки не будут, мой прогноз — 4-1 в серии в пользу «Локомотива».