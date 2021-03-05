«Салавату» тяжело, но он не сдаётся! Победу Уфе принесла шикарная комбинация в овертайме

Вторая игра серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» ожидалась с большим нетерпением. Уж очень интересно было посмотреть, насколько в этот раз получится у уфимского нападения взломать плотную, жёсткую и крайне организованную оборону челябинцев. В том, что характер второй игры будет как две капли воды схож с первым матчем, не было никаких сомнений: «Трактору» нет ни малейшего смысла отступать от своей модели, а «Салават» играет в один и тот же хоккей уже много лет при разных тренерах. Ничего нового уфимцы сейчас уже не придумают, но их главное оружие — великолепное первое звено легионеров — настолько мощное, что из-за одной осечки точно не стоит совсем уж разочаровываться в его эффективности.

У «Салавата» уже проблемы в плей-офф КХЛ. Главная звезда нервничает, Метсола не тащит Хартикайнен и другие уфимские лидеры безуспешно бились в стену челябинской обороны. А победный гол игрок «Трактора» забил спиной!

Уфимцы вышли на игру полные желания исправится перед родными трибунами за поражение в прошлой встрече, но в первом периоде реванш совсем не удался. «Трактор» потрясающе разрушал атаки «Салавата» ещё на подходе к своей синей линии, и у уфимцев совсем не просматривался какой-либо конструктив в нападении.



При этом челябинцы не собирались «ставить автобус», а играли в симпатичный контратакующий хоккей. У «Трактора» почти не было отбросов и пробросов, они выигрывали нейтральный периметр, а в чужие владения практически постоянно входили через пас или с контролем шайбы. При этом во владениях Юхи Метсолы челябинцы с удовольствием комбинировали и часто доводили до броска. Другими словами, после небольшого стартового навала от «Салавата» «Трактор» впереди смотрелся даже острее.



Отодвинуть игру от своих ворот челябинцам помогли ещё и удаления у хозяев льда. Благодаря им, хоккеисты «Трактора» не просто смогли почувствовать шайбу, но и открыли счёт в матче. Виталия Кравцова оставили без опеки на дальнем пятачке, и тот грамотно подставил клюшку под прострел Томаша Гики.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

«Юлаевцы» оборонялись не менее самоотверженно, чем гости, и это обстоятельство помогло «Салавату» не пропустить сразу же второй гол, хотя моментов у «Трактора» было предостаточно. Но в атаке уфимцы продолжали биться головой об стену, а финские лидеры пока ещё не психовали, но явно чувствовали себя не лучшим образом, оставаясь на сухом пайке непривычно долгое для себя время.

Игра шла под диктовку Анвара Гатиятулина, но было понятно, что «Салават» на домашней площадке продолжит упорствовать и нагнетать. И во втором периоде «Трактор» продержался недолго. У челябинцев пошли удаления (прямое следствие сумасшедшей активности и напористости уфимцев), «Трактору» удалось выстоять в расстановке «3 на 5» и даже заработать удаление Гранлунда, но тут же Александр Кадейкин забил-таки гол. Правда, сделал это форвард ногой, арбитры шайбу отменили, но уже через семь (!) секунд после вынесенного вердикта Хартикайнен забил абсолютно легитимный гол. Челябинцы, наверное, впервые в серии оставили финна на чистом льду, и тот вложился в могучий кистевой бросок — шайба рикошетом от Карпухина влетела точно в «девятку».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

«Салават» прорвал оборону «Трактора», и этот гол придал уфимцам колоссальный заряд позитива, вернул уверенность в собственных силах. Хозяева продолжили штурм ворот Федотова, уже не слишком обращая внимания на вязкую защиту гостей, и на 33-й минуте Владислав Картаев вывел свою команду вперёд, подставив клюшку на пятачке под бросок Даниила Башкирова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

После этого мы наглядно увидели, что «Трактор» крайне не комфортно себя чувствует, уступая в счёте. По крайней мере, в гостях на уфимском льду. У челябинцев сразу куда-то улетучилась не только плотность в обороне, но и созидательное начало в атаке, пошли откровенные отбросы. А «Салават» подливал масла в огонь и несколько раз должен был забивать третий гол. Не удалось, «Трактор» дотерпел до перерыва, но было не совсем понятно, как челябинцы собираются переворачивать такую игру в заключительном отрезке основного времени.

Удивить подопечные Гатиятулина так и не смогли. Перестроиться на игру первым номером у «Трактора» не получилось, атаки конструировались с огромным трудом. «Салават» же показал, что при необходимости может здорово играть по счёту. При этом уфимцы не забывали об атаках, выглядели интереснее впереди, и несколько раз челябинцев выручил каркас ворот.



Однако скользкий счёт есть скользкий счёт, а отыграть одну шайбу реально абсолютно в любой ситуации. «Салават» не дожал, а «Трактор» ожил после удаления, заработанного Даниилом Ильиным. Был в этом эпизоде удар челябинскому форварду по лицу, или нет? Пусть каждый решит для себя сам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В большинстве «Трактор» забить не смог, зато вновь, как и в первом периоде, почувствовал шайбу, позиционно поатаковал и перехватил инициативу. Да и у «Салавата», видимо, сказался некий мандраж, часто посещающий хоккеистов, когда до нужного результата остаётся всего ничего.



Уже в равных составах челябинцы провели несколько хороших атак и довольно быстро преобразовали в гол неожиданно полученное игровое преимущество. Ник Бэйлен добил с пятачка после броска Гики.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

2:2! «Трактор» вернулся в зону комфорта и мог выигрывать встречу в основное время, но дело всё же дошло до овертайма.



Первый период дополнительного времени запомнился чумовыми моментами у «Салавата»: забивать могли Кугрышев, Амиров, Башкиров. Ещё Владимир Жарков мощно, но по правилам, приложил силовым приёмом Романа Манухова. «Трактор» жил контратаками, а затем получил большинство, которое провёл весьма опасно, но сохранил равный счёт на табло.



А развязка наступила сразу же после выхода на лёд оштрафованного Александра Кадейкина. Филип Ларсен разогнал быструю атаку, Маркус Гранлунд одной поперечной передачей «разрезал» всю оборону «Трактора», а Хартикайнен в касание замкнул эту шикарную комбинацию и поехал эмоционально праздновать первую победу в серии!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

3:2! «Салавату» было тяжело, но он не сдался и всё-таки смог дожать «Трактор», сравняв счёт в этом интереснейшем противостоянии. Теперь серия переезжает в Челябинск, где, уверен, будет не менее ярко и горячо.