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«Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:2 ОТ, видео, голы, обзор матча плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:2 ОТ
Лев Лукин
«Салавату» тяжело, но он не сдаётся! Победу Уфе принесла шикарная комбинация в овертайме
Гранлунд одним пасом «разрезал» всю оборону «Трактора», а Хартикайнен сравнял счёт в серии.
Хоккей / КХЛ 0
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Вторая игра серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» ожидалась с большим нетерпением. Уж очень интересно было посмотреть, насколько в этот раз получится у уфимского нападения взломать плотную, жёсткую и крайне организованную оборону челябинцев. В том, что характер второй игры будет как две капли воды схож с первым матчем, не было никаких сомнений: «Трактору» нет ни малейшего смысла отступать от своей модели, а «Салават» играет в один и тот же хоккей уже много лет при разных тренерах. Ничего нового уфимцы сейчас уже не придумают, но их главное оружие — великолепное первое звено легионеров — настолько мощное, что из-за одной осечки точно не стоит совсем уж разочаровываться в его эффективности.

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Хартикайнен и другие уфимские лидеры безуспешно бились в стену челябинской обороны. А победный гол игрок «Трактора» забил спиной!

Уфимцы вышли на игру полные желания исправится перед родными трибунами за поражение в прошлой встрече, но в первом периоде реванш совсем не удался. «Трактор» потрясающе разрушал атаки «Салавата» ещё на подходе к своей синей линии, и у уфимцев совсем не просматривался какой-либо конструктив в нападении.

При этом челябинцы не собирались «ставить автобус», а играли в симпатичный контратакующий хоккей. У «Трактора» почти не было отбросов и пробросов, они выигрывали нейтральный периметр, а в чужие владения практически постоянно входили через пас или с контролем шайбы. При этом во владениях Юхи Метсолы челябинцы с удовольствием комбинировали и часто доводили до броска. Другими словами, после небольшого стартового навала от «Салавата» «Трактор» впереди смотрелся даже острее.

Отодвинуть игру от своих ворот челябинцам помогли ещё и удаления у хозяев льда. Благодаря им, хоккеисты «Трактора» не просто смогли почувствовать шайбу, но и открыли счёт в матче. Виталия Кравцова оставили без опеки на дальнем пятачке, и тот грамотно подставил клюшку под прострел Томаша Гики.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

«Юлаевцы» оборонялись не менее самоотверженно, чем гости, и это обстоятельство помогло «Салавату» не пропустить сразу же второй гол, хотя моментов у «Трактора» было предостаточно. Но в атаке уфимцы продолжали биться головой об стену, а финские лидеры пока ещё не психовали, но явно чувствовали себя не лучшим образом, оставаясь на сухом пайке непривычно долгое для себя время.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Пилут, Гика) – 11:52' (5x4)   1:1 Хартикайнен (Кадейкин) – 28:50' (5x4)   2:1 Картаев (Башкиров) – 32:33' (5x5)   2:2 Бэйлен (Гика, Кравцов) – 56:50' (5x5)   3:2 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд) – 73:21' (5x5)

Игра шла под диктовку Анвара Гатиятулина, но было понятно, что «Салават» на домашней площадке продолжит упорствовать и нагнетать. И во втором периоде «Трактор» продержался недолго. У челябинцев пошли удаления (прямое следствие сумасшедшей активности и напористости уфимцев), «Трактору» удалось выстоять в расстановке «3 на 5» и даже заработать удаление Гранлунда, но тут же Александр Кадейкин забил-таки гол. Правда, сделал это форвард ногой, арбитры шайбу отменили, но уже через семь (!) секунд после вынесенного вердикта Хартикайнен забил абсолютно легитимный гол. Челябинцы, наверное, впервые в серии оставили финна на чистом льду, и тот вложился в могучий кистевой бросок — шайба рикошетом от Карпухина влетела точно в «девятку».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

«Салават» прорвал оборону «Трактора», и этот гол придал уфимцам колоссальный заряд позитива, вернул уверенность в собственных силах. Хозяева продолжили штурм ворот Федотова, уже не слишком обращая внимания на вязкую защиту гостей, и на 33-й минуте Владислав Картаев вывел свою команду вперёд, подставив клюшку на пятачке под бросок Даниила Башкирова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

После этого мы наглядно увидели, что «Трактор» крайне не комфортно себя чувствует, уступая в счёте. По крайней мере, в гостях на уфимском льду. У челябинцев сразу куда-то улетучилась не только плотность в обороне, но и созидательное начало в атаке, пошли откровенные отбросы. А «Салават» подливал масла в огонь и несколько раз должен был забивать третий гол. Не удалось, «Трактор» дотерпел до перерыва, но было не совсем понятно, как челябинцы собираются переворачивать такую игру в заключительном отрезке основного времени.

Удивить подопечные Гатиятулина так и не смогли. Перестроиться на игру первым номером у «Трактора» не получилось, атаки конструировались с огромным трудом. «Салават» же показал, что при необходимости может здорово играть по счёту. При этом уфимцы не забывали об атаках, выглядели интереснее впереди, и несколько раз челябинцев выручил каркас ворот.

Однако скользкий счёт есть скользкий счёт, а отыграть одну шайбу реально абсолютно в любой ситуации. «Салават» не дожал, а «Трактор» ожил после удаления, заработанного Даниилом Ильиным. Был в этом эпизоде удар челябинскому форварду по лицу, или нет? Пусть каждый решит для себя сам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В большинстве «Трактор» забить не смог, зато вновь, как и в первом периоде, почувствовал шайбу, позиционно поатаковал и перехватил инициативу. Да и у «Салавата», видимо, сказался некий мандраж, часто посещающий хоккеистов, когда до нужного результата остаётся всего ничего.

Уже в равных составах челябинцы провели несколько хороших атак и довольно быстро преобразовали в гол неожиданно полученное игровое преимущество. Ник Бэйлен добил с пятачка после броска Гики.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

2:2! «Трактор» вернулся в зону комфорта и мог выигрывать встречу в основное время, но дело всё же дошло до овертайма.

Первый период дополнительного времени запомнился чумовыми моментами у «Салавата»: забивать могли Кугрышев, Амиров, Башкиров. Ещё Владимир Жарков мощно, но по правилам, приложил силовым приёмом Романа Манухова. «Трактор» жил контратаками, а затем получил большинство, которое провёл весьма опасно, но сохранил равный счёт на табло.

А развязка наступила сразу же после выхода на лёд оштрафованного Александра Кадейкина. Филип Ларсен разогнал быструю атаку, Маркус Гранлунд одной поперечной передачей «разрезал» всю оборону «Трактора», а Хартикайнен в касание замкнул эту шикарную комбинацию и поехал эмоционально праздновать первую победу в серии!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

3:2! «Салавату» было тяжело, но он не сдался и всё-таки смог дожать «Трактор», сравняв счёт в этом интереснейшем противостоянии. Теперь серия переезжает в Челябинск, где, уверен, будет не менее ярко и горячо.

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