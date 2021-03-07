«Это даже нечестно!» Бесподобная шайба Барзала – кандидат на гол года в НХЛ

Мэтью Барзал – главная звезда «Айлендерс», лучший бомбардир команды и человек, который способен написать шедевр. В матче с «Баффало» он подал заявку на гол год в НХЛ, сваяв на льду настоящее произведение искусства.
«Островитяне» — лидер Восточного дивизиона – проигрывали 0:1 после первого периода худшей команде НХЛ «Баффало». Слишком долго так продолжаться не могло, и в начале второго периода Барзал полетел сравнивать счёт – набрал скорость, опередил Расмуса Ристолайнена в борьбе за шайбу, укрыл её корпусом, скинул с плечей защитника, выкатился на ворота, дёрнул вратаря в одну сторону, просунул клюшку между ног и забил в открывшийся угол ворот с другой стороны. Каждое его движение хочется с наслаждением смаковать снова и снова.
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Видео гола мгновенно разлетелось по всему интернету. «Это даже нечестно, Мэт Барзал. Какого чёрта? У нас больше нет слов», — отреагировали в «твиттере» НХЛ.
«Барзал, ты прикалываешься? Что за колдовство. Барзал не перестаёт удивлять», — заметили в «твиттере» Isles on MSG.
«Ничего себе! Это серьёзный кандидат на гол года», — написали в «твиттере» Sportsnet.
«Бросьте все свои дела и посмотрите этот гол Барзала. Вы не пожалеете», — советует The Hockey News.
«Вау… Просто вау», — не нашли слов в «твиттере» «Айлендерс».
«Это потрясно. Мэт Барзал выставил вратаря дураком», — отметил Bleacher Report.
«Мэт Барзал, да что ты себе позволяешь?» — шутливо возмутились в «твиттере» Hockey Night in Canada.
«От сольного прохода Барзала и его гола клюшкой между ног у фанатов упали челюсти», — отметило издание CBS Sports.
«Айлендерс» в итоге выиграли 5:2, потому что «Баффало» представляет жалкое зрелище и совершенно не умеет держать удар, даже гневные выступления руководства клуба не способны расшевелить команду.
«Гол Барзала зажёг в нас огонь, мы оживились и побежали вперёд. Он постоянно выдумывает что-то эдакое, но этот гол – высочайший класс хоккея, смотреть его – одно удовольствие», — сказал капитан «Айлендерс» Андерс Ли.
«Очень красивая шайба, у него особенное мастерство, тут не поспоришь. Такой всеобъемлющий гол – скорость, работа коньками, осознанность при сближении с вратарём. Этот гол сравнял счёт и позволил нам играть в свой хоккей», — заявил нападающий Кэл Клаттербак.
«Этот гол входит в топ-2 или топ-3 в моей карьере. Всё случилось очень быстро, шайба катилась на ребре, я попытался прокинуть её туда, где защитник не смог бы её достать. Когда я продавил его корпусом, почувствовал, что он теряет равновесие, и поехал на ворота. Знал, что за мной никого нет, и у меня достаточно времени. С такими финтами балуешься на тренировках, но редко пробуешь исполнить в игре, так что всё делал на инстинктах, действовал по ситуации», — рассказал довольный Барзал.
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