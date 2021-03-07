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«Айлендерс» — «Баффало» — 5:2, шедевральная шайба Барзала клюшкой между ног, видео

Бесподобная шайба Барзала – кандидат на гол года
Елена Кузнецова
«Это даже нечестно!» Бесподобная шайба Барзала – кандидат на гол года в НХЛ
Сольный проход нападающего «Айлендерс» хочется смаковать снова и снова.
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Мэтью Барзал – главная звезда «Айлендерс», лучший бомбардир команды и человек, который способен написать шедевр. В матче с «Баффало» он подал заявку на гол год в НХЛ, сваяв на льду настоящее произведение искусства.

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«Островитяне» — лидер Восточного дивизиона – проигрывали 0:1 после первого периода худшей команде НХЛ «Баффало». Слишком долго так продолжаться не могло, и в начале второго периода Барзал полетел сравнивать счёт – набрал скорость, опередил Расмуса Ристолайнена в борьбе за шайбу, укрыл её корпусом, скинул с плечей защитника, выкатился на ворота, дёрнул вратаря в одну сторону, просунул клюшку между ног и забил в открывшийся угол ворот с другой стороны. Каждое его движение хочется с наслаждением смаковать снова и снова.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Видео гола мгновенно разлетелось по всему интернету. «Это даже нечестно, Мэт Барзал. Какого чёрта? У нас больше нет слов», — отреагировали в «твиттере» НХЛ.

«Барзал, ты прикалываешься? Что за колдовство. Барзал не перестаёт удивлять», — заметили в «твиттере» Isles on MSG.

«Ничего себе! Это серьёзный кандидат на гол года», — написали в «твиттере» Sportsnet.

«Бросьте все свои дела и посмотрите этот гол Барзала. Вы не пожалеете», — советует The Hockey News.

«Вау… Просто вау», — не нашли слов в «твиттере» «Айлендерс».

«Это потрясно. Мэт Барзал выставил вратаря дураком», — отметил Bleacher Report.

«Мэт Барзал, да что ты себе позволяешь?» — шутливо возмутились в «твиттере» Hockey Night in Canada.

«От сольного прохода Барзала и его гола клюшкой между ног у фанатов упали челюсти», — отметило издание CBS Sports.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Брайсон (Монтур, Айкел) – 00:33' (5x5)   1:1 Барзал (Эберле, Мейфилд) – 23:51' (5x5)   2:1 Нельсон (Бовиллье, Пулок) – 25:16' (5x5)   3:1 Клаттербак (Мартин, Пелеч) – 28:45' (5x5)   4:1 Мейфилд (Сизикас, Пажо) – 35:29' (5x5)   4:2 Райнхарт (Далин, Олофссон) – 40:52' (5x5)   5:2 Ли (Добсон, Барзал) – 42:15' (5x5)

«Айлендерс» в итоге выиграли 5:2, потому что «Баффало» представляет жалкое зрелище и совершенно не умеет держать удар, даже гневные выступления руководства клуба не способны расшевелить команду.

«Гол Барзала зажёг в нас огонь, мы оживились и побежали вперёд. Он постоянно выдумывает что-то эдакое, но этот гол – высочайший класс хоккея, смотреть его – одно удовольствие», — сказал капитан «Айлендерс» Андерс Ли.

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«Очень красивая шайба, у него особенное мастерство, тут не поспоришь. Такой всеобъемлющий гол – скорость, работа коньками, осознанность при сближении с вратарём. Этот гол сравнял счёт и позволил нам играть в свой хоккей», — заявил нападающий Кэл Клаттербак.

«Этот гол входит в топ-2 или топ-3 в моей карьере. Всё случилось очень быстро, шайба катилась на ребре, я попытался прокинуть её туда, где защитник не смог бы её достать. Когда я продавил его корпусом, почувствовал, что он теряет равновесие, и поехал на ворота. Знал, что за мной никого нет, и у меня достаточно времени. С такими финтами балуешься на тренировках, но редко пробуешь исполнить в игре, так что всё делал на инстинктах, действовал по ситуации», — рассказал довольный Барзал.

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