Фантастическое спасение «Авангарда» в концовке! И победный гол Ковальчука в овертайме

«Автомобилист» не дотерпел до победы три минуты, пропустил два гола в меньшинстве и теперь оказался на грани вылета.

Серия «Авангарда» и «Автомобилиста» набирает крутые обороты. Сначала команда Боба Хартли выиграла два домашних матчах, затем екатеринбуржцы ответили победой в родных стенах. Шикарное противостояние, которое пока что смотрится на одном дыхании.

У «Автомобилиста» в составе не оказалось Анатолия Голышева, который не смог завершить предыдущий матч. У «Авангарда», наоборот, подоспело усиление в лице Рида Буше, который стал джокером и принял непосредственное участие в фантастическом спасении своей команды в концовке встречи.

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Первый период прошёл в энергичной и равной борьбе, причём «Автомобилист», в отличие от третьей игры, уже не просто держал шайбу в чужой зоне, а всё чаще доводил её до ворот. Но первая заброшенная шайба пришла не в долгой позиционной атаке, а благодаря шикарному проходу Георгия Белоусова. Набрав скорость, нападающий подхватил шайбу в средней зоне, стянув на себя внимание сразу трёх обороняющихся, в одиночку полетел к владениям Игоря Бобкова, показал бросок, а сам поехал за ворота, сделал паузу и отдал передачу на накатившегося Никиту Трямкина, который поразил пустые ворота.

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Под конец периода хозяева получили шанс поиграть в большинстве и разыграл лишнего как по нотам. Макеев отдал в центр на Павла Дацюка, тот не глядя, в одно касание переправил на Брукса Мэйсека, который после такого паса промахиваться просто не имел права. И не промахнулся.

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Второй период «Авангард», как и ожидалось, полетел вперёд на пятой передаче, но все опасные моменты нивелировал либо Якуб Коварж, либо оборона «Автомобилиста». Инициатива стала



переходить от одной команде к другой, и в одну из долгих атак гостей ждал успех. Это Илья Ковальчук подправил на пятачке дальний наброс Алексея Береглазова.

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«Авангард» ещё больше взвинтил темп и принялся поджимать соперника, но вместе с этим вынужденно открывался, пропуская опасные контратаки. Выходу Белоусова один на один успел помешать Шарипзянов, а в более безобидной атаке «три на три» омичи всё же не сумели сдержать первое звено. Очередное волшебство 42-летнего Дацюка, который в падении доставил шайбу на пятачок, а там Мэйсек расстрелял Бобкова. Волшебник и канадец молчали первые три матча, чтобы в четвёртом начать творить красоту! Мэйсек, окрылённый успехом, вскоре мог делать хет-трик броском из-за лицевой линии. Он целился в спину Бобкова в надежде на рикошет, но шайба прошла по касательной.

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Казалось, этот гол надломил «Авангард». Как бы не пытался он перевернуть ход матча в третьем периоде, у хозяев на всё находился ответ. Помимо собранной игры в обороне екатеринбуржцы отвечали своими редкими, но крайне острыми атаками.



Всё шло к победе команды Билла Питерса, но «Авангард» выдал огненную концовку, а «Автомобилист» сам упростил им задачу. Проведя большую часть матча без удалений, в последние три минуты хозяева схватили два малых штрафа подряд.

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Дарите большинство безоговорочно лучшей команде по этому показателю – вынимайте шайбы из своих ворот. 13 секунд потребовалось омичам, чтобы реализовать первое удаление, ещё 27 понадобилось во втором. Рид Буше, разыгравшийся к концу встречи, сначала забросил сам, а затем заработал для своей команды очередные две минуты, в которые забил уже Иржи Секач. Фантастическое спасение гостей!

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В первом овертайме «Автомобилист» перестал удаляться, но всё равно едва сдерживал воодушевлённый «Авангард». Опасно бросал Толчинский, попали в штанги Стась и Семёнов. До второго овертайма хозяева дотерпели, но активных попыток выиграть не предпринимали, а будто бы поставили главной задачей не пропустить и не удалиться ещё. Естественно, такая тактика вряд ли могла стать победной – на 89-й минуте Ковальчук принёс «Авангарду» победу, замкнув разрезающую передачу Толчинского.

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Эта игра, вероятно, станет ключевой в серии. «Авангард», у которого мало что получалось на старте встречи, проявил характер, перестал дожидаться подарков соперника и стал брать их сам. «Автомобилист» отдал победу там, где должен был выигрывать, и теперь может закончить свой кубковый поход уже 10 марта.