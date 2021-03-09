Но «Сент-Луис» с Владимиром в составе пока только проигрывает.

Русский танк в деле! У Тарасенко первое очко в сезоне, он подарил важный гол партнёру

Российский лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пару дней назад сыграл свой первый матч в нынешнем сезоне НХЛ. Восстановившийся после очередной травмы плеча и операции, воспитанник новосибирского хоккея провёл неплохую для своей игровой формы встречу и даже едва не написал красивую историю с победным голом в овертайме.

«Сплетни не мешали уверенности!» Тарасенко вернулся спустя полгода и мог забить победный Гола не случилось, но первый матч после возвращения Владимир отыграл вполне удачно.

Но долго вкатываться в сезон Тарасенко не собирался, а набранные очки пришли к нему уже в следующем матче на калифорнийской земле — «Сент-Луис» приехал в гости к «Сан-Хосе».

И уже на 5-й минуте «блюзмены» открыли счёт! Тарасенко в углу классно оттёр от шайбы защитника Ферраро, получил владение, сделал передачу на синюю линию, откуда Нико Миккола мягким кистевым броском пробил Девана Дубника.

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Есть первое очко в сезоне для Тарасенко, но больше Владимир радовался за партнёра, которому подарил возможность забить свой первый гол в НХЛ. Русский форвард спросил об этом финна прямо на льду, и, получив утвердительный ответ, заключил Микколу в объятия.

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Эта шайба долгое время оставалась единственной в матче. Лишь на 27-й минуте случилось следующее взятие ворот — это Марк-Эдуар Власик подключился к атаке и классным кистевым не оставил шансов Вилле Хуссо.

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Но ещё до конца периода «блюзмены» вновь вышли вперёд, и опять голевая атака не обошлась без участия Тарасенко. Именно Владимир начал комбинацию в большинстве (а заодно хитро отрезал одного защитника), которая была продолжена поперечным пасом Райана О'Райлли и броском Дэвида Перрона. На пятачке шайбу задел Брэйден Шенн, и это обстоятельство лишило Тарасенко голевой передачи. Но вряд ли Владимира это расстроило, куда важнее было, что он вернулся по-настоящему.

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К сожалению для «Сент-Луиса», удержать победу им не удалось. Во второй раз за матч «Сан-Хосе» отыгрался на 48-й минуте — большинство реализовал Логан Кутюр. Второй матч «блюзменов» с Тарасенко в составе вновь ушёл в овертайм, и вновь команду Владимира там поджидало поражение. Дополнительное очко «акулам» принёс Эвандер Кейн.

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Русский танк, как любят называть Владимира в Америке, вернулся, набрал первое очко в сезоне, но сам забить не сумел, да и возможностей было не так много — всего один бросок в створ за весь матч. В сухом остатке у Тарасенко 18 минут 45 секунд айстайма (четвёртое игровое время в «Сент-Луисе»), показатель полезности «+1» — неплохо для второй игры после длительной паузы. Но мы ждём от Тарасенко большего, да он и сам наверняка относится к себе очень требовательно.