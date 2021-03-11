«Трактор» вылетел после буллита на последних секундах! Зачем Федотов сдвинул ворота?

Плей-офф для Челябинска закончен. Гости спаслись с 0:2, но Гранлунд реализовал буллит за 19 секунд до сирены.

Пока ключевым в серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» можно смело назвать второй матч. Выиграй челябинцы в овертайме и поведи 2-0 после двух игр в Уфе, неизвестно, как бы юлаевцы выбирались из этого положения. Но гол Хартикайнена (а кого же ещё?) позволил уфимцам отправиться в Челябинск при счёте 1-1, а уже в гостях команда Томи Лямся показала высокий уровень дисциплины и умение сыграть по результату. Ноль пропущенных шайб, две победы (4:0, 3:0) добавили «Салавату» серьёзного преимущества, в результате чего четвёртый клуб Востока по итогам регулярке повёл 3-1.

«Трактор» беспомощен против кубковой Уфы! Ноль голов в домашних матчах — это провал Кажется, у челябинцев закончились и силы, и идеи, и эмоции.

«Трактору», по признанию главного тренера команды Анвара Гатиятулина, не хватало свежести. Бодро начиная матч, к его середине игроки челябинской команды выдыхались и буквально вставали.

«В первой игре сыграли активнее, но сейчас видим, что тяжело играем. В первом периоде есть свежесть, но всё время преодолевать это тяжело, активность пропадает, отсюда идут ошибки в обороне. Большинство голов нам забивают с пятака. Усилим этот момент», – говорил сам Гатиятулин после второго домашнего матча.

Как с этим бороться – непонятно, так как физическая готовность закладывается заранее, а не по ходу розыгрыша плей-офф. А тут ещё и вратарь соперника Юха Метсола поймал кураж, плюс тройка Хартикайнен – Маннинен – Гранлунд постепенно выходит на пик формы. Кстати, сухая серия Метсолы перед пятой игрой составляла 136 минут 40 секунд, финский вратарь мог побить свой же клубный рекорд в плей-офф (161:40).

В первом периоде к «Салавату» вернулась давняя проблема – команда слишком часто удалялась. Стоило Хартикайнену реализовать большинство и эффектно добить шайбу с лёта в ворота Федотова, как у хозяев случилось три двухминутных штрафа подряд. Работы у Метсолы заметно прибавилось, но до перерыва гости так и не отличились.

Уфимцы привычно, если говорить о двух предыдущих встречах, начали матч игрой в откат, но постепенно прибавляли и начинали действовать активнее. Видимо, в этом заключался хитрый план тренерского штаба. Но какие могут быть претензии, если результат на табло? А вот у «Трактора» игра в большинстве никак не клеится, хотя шансов уральцы получают достаточно.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами. Сперва при игре в большинстве Александр Кадейкин отметился шикарной передачей за спину в левый круг вбрасывания, где Сакари Маннинен точно бросил в касание, сделав счёт 2:0. Для 27-летнего Кадейкина это уже вторая результативная передача в матче.

Распечатать Метсолу смог Полыгалов. Игорь здорово поборолся у ворот, сумев из подкараулить отскок и направить шайбу в цель. Таким образом, Юха обновил свое предыдущее достижение. Отныне новая Сухая серия Метсолы составляет 168 минут и 29 секунд. Финну частенько припоминают его скромные габариты и говорят, что это не кубковый вратарь, однако уроженец Суоми регулярно доказывает обратное.

В третьем периоде уфимцы постепенно начали подсушивать игру, а челябинцам некуда было деваться, кроме как бежать вперёд и стараться отыграться. И активность «Трактора» сработала, Челябинск вернулся в игру. Кугрышева наказали за подножку, Метсола не удержал шайбу в ловушке после броска от синей линии, чем воспользовался Авцин, бросивший под перекладину.

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Гости почувствовали запах крови, но в концовке «Трактор» подвёл голкипер Федотов. Иван зачем-то сдвинул ворота, судьи после совещания назначили буллит, который реализовал мастеровитый Гранлунд. Анвар Гатитяулин спорил с арбитрами, выражая недовольство, но отменять решение никто уже не стал. 3:2 в матче и 4-1 в серии – победа «Салавата Юлаева». В случае, если «Магнитка» пройдёт «Барыс», в полуфинале Востока болельщиков будет ждать «зелёное дерби».