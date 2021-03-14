Панарин обманул всю защиту одним пасом! В «Рейнджерс» очень скучали по «любимому товарищу»

Артемий не стал главным героем победы над «Бостоном», но его возвращение высоко оценили в команде.

Артемий Панарин вернулся в расположение «Рейнджерс» и вчера вышел на лёд в гостевом поединке с «Бостоном». Напомним, что Хлебушек ушёл в подполье после обвинений со стороны Андрея Назарова и пропустил почти месяц. Без своего лидера «синерубашечники» провели 9 матчей, одержали четыре победы — «Рейнджерс» по-прежнему далеки от зоны плей-офф в Восточном дивизионе.

Последние три игры команда Панарина проиграла без особых шансов, и Артемий вышел из своего бессрочного отпуска. В его деле не появилось никаких новых сведений, НХЛ даже не начинала расследование — видимо, за океаном сочли, что шумиха вокруг русского хоккеиста улеглась и пора перестать его прятать.

«Хлеб взошёл!» Панарин возвращается после обвинений — НХЛ даже не начинала расследование Он не сделал никаких комментариев, не предпринял даже попыток оправдаться.

И вот Панарин вышел на матч с «Рейнджерс». Хлебушек провёл на льду почти 19 минут (второе игровое время среди нападающих «Нью-Йорка»), нанёс один бросок по воротам и принял непосредственное участие в шайбе, которая окончательно прибила «Бостон» в этот вечер. На 49-й минуте Панарин одним шикарным пасом обманул всю оборону «Брюинз», отдав Райану Строуму на пятачок. Канадец не подвёл, сделав счёт 3:0 в пользу «Рейнджерс». Стало понятно, что по такой игре «Бостон» не отыграет столько шайб за 12 минут.

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После матча в «Рейнджерс» отмечали вклад Панарина в эту победу. «Возвращение Артемия — огромный импульс для нас не только в плане хоккея, но и в плане атмосферы в коллективе, в раздевалке. Думаю, что вся команда действительно собралась сегодня, это была настоящая командная победа. Все 60 минут мы играли очень солидно, и возвращение Панарина определённо имеет к этому отношение», — заявил Мика Зибанеджад, заработавший в этом матче два очка за результативные передачи.



«Возвращение Панарина очень много значит и в игровом, и в моральном плане. Наши парни, безусловно, высоко его ценят, это любимый товарищ по команде. Ребята по многим причинам сгорали от нетерпения в ожидании его возвращения, мы включили его в состав, и вдруг мы стали немного более крутыми и куражистыми», — отметил наставник «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Впрочем, главным героем матча Панарин не стал. По два очка в этой встрече набрали Зибанеджад, Крис Крайдер и Павел Бучневич. Российский нападающий, разыгравшийся как раз во время отсутствия Панарина (8 (3+5) очков в 9 встречах), продолжил свою удачную серию, и уже на 4-й минуте помог К'Андре Миллеру открыть счёт. После выигранного вбрасывания Бучневич выиграл борьбу за шайбу, поднял её на синюю линию, откуда американский защитник кистевым броском поразил ворота Ярослава Галака.

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А под конец основного времени череповчанин отличился самостоятельно. Зибанеджад и Крайдер устроили прессинг обороне «Бостона», шайба вылетела на дальний пятак, откуда Бучневич и поставил точку в этой встрече.

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4:0, «Рейнджерс» взяли реванш у «Бостона» за поражение с аналогичным счётом двумя днями ранее. Посмотрим теперь, насколько долгосрочным будет эффект от возвращения в строй Панарина.