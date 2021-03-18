Большой разгром в НХЛ! «Рейнджерс» забили 9 голов, выйдя на матч без своего тренера!

Незадолго перед началом домашнего матча против «Филадельфии» «синерубашечники» остались без главного тренера — наставник «Рейнджерс» Дэвид Куинн был временно отстранён от работы из-за коронавируса. На помощь был экстренно вызван главный тренер фарм-клуба Крис Ноблох, для которого такая командировка «наверх» стала абсолютной неожиданностью.

«Ещё утром я тренировал свой «Хартфорд», а в половине двенадцатого позвонил Крис Друри и сказал, чтобы я был в режиме ожидания. К часу дня стало ясно, что нужно ехать в Нью-Йорк. Я отдаю должное Дэвиду Куинну, который подготовил для меня план на игру, видеонарезку моментов и прочие вещи. Кроме всего прочего, мы тренируем по одной системе, что облегчило мне переход», — сказал Ноблох. Но как бы комфортно не был принят временный наставник, повод для волнений был основательным.



До этого матча «рейнджеры» проиграли четыре раза за пять последних встреч, и игра против прямых конкурентов за попадание в плей-офф была крайне важна.

«Пришли на стадион и узнали, что у нашего тренера положительный тест. Никто не знал, что должно произойти. Но я думаю, что мы хорошо справились с ситуацией», — сказал Павел Бучневич, для которого этот матч стал триумфальным. Череповчанин сам побывал в списке отстранённых игроков в связи с коронавирусом, но заболевшим Бучневич не был, что подтвердил своей великолепной игрой.



Павел набрал 4 (2+2) очка за матч, оформив голевой дубль во втором периоде. Его шайбы разделили ровно 2 минуты. Сначала россиянин организовал прекрасную передачу на Линдгрена, но тот умудрился промахнуться по пустым воротам, после чего Бучневич взял игру на себя и «прошил» Брайана Эллиотта броском со средней дистанции.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Две минуты спустя «Филадельфия» грубо ошиблась при выводе шайбы из своей зоны, хозяева сделали перехват, и Бучневич забил при помощи рикошета от конька защитника «Флайерз» Филиппа Майерса.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Во втором периоде «Филадельфия» пропустила 7 шайб, и вратарская замена Брайана Эллиотта на Картера Харта не спасла «оранжевых». У «Рейнджерс» 6 (3+3) очков набрал Мика Зибанеджад, оформивший «натуральный» хет-трик за 10 игровых минут: швед забил три гола подряд, записав на свой счёт столько же заброшенных шайб, сколько у него было в 27 предыдущих матчах.

«Хлеб взошёл!» Панарин возвращается после обвинений — НХЛ даже не начинала расследование Он не сделал никаких комментариев, не предпринял даже попыток оправдаться.

«Медленный старт сезона — это, конечно, совсем не то, чего от меня ждали. Я и сам ждал от себя намного большего. Но я просто пытался работать и доверять себе. В течение всей прошлой недели пошло улучшение, меня стали поддерживать ребята. Нам нужно просто играть друг за друга и не усложнять ситуацию. Да, много всяких разговоров, но надо выходить и играть», — заявил Зибанеджад.



Он повторил рекорд НХЛ по количеству очков, набранных за один период. Те же 6 баллов набирал легендарный форвард «Айлендерс» Брайан Троттье в декабре 1978 года, и любопытно, что делал он это в матче с «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Артемий Панарин также не ушёл со льда без гола — на счету россиянина 2 (1+1) очка и показатель полезности «+2». «Команда должна быть довольна, что их лучший форвард набирает очки во всех трёх матчах после вынужденного отпуска. «Рейнджеры» наверняка скучали по этому парню. А если учесть, что проходит акклиматизацию Виталий Кравцов, то в какой-то момент «Рейнджерс» придётся думать, как строить свой состав в атаке», — отметила обозреватель NBC Мариса Ингеми.

Панарин обманул всю защиту одним пасом! В «Рейнджерс» очень скучали по «любимому товарищу» Артемий не стал главным героем победы над «Бостоном», но его возвращение высоко оценили в команде.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 26 бросков по своим воротам, 10 из которых пришлись на безголевой третий период. Георгиев во второй раз в сезоне отыграл на ноль и был признан третьей звездой встречи.



«Честно говоря, у меня нет слов. Я пытался сосредоточиться на своей работе, но нельзя было не заметить, насколько невероятно играли парни», — сказал восхищённый голкипер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Что же касается «Филадельфии», то у игроков и тренеров «лётчиков» не нашлось должного объяснения тому, что случилось.



«Есть большие вопросы к нашей спортивной гордости, к лидерству. Но нам нужно поскорее забыть это и двигаться дальше. Увы, мы не могли защищаться, не могли играть. Ничего хорошего в этой игре не было. Её нужно выбросить и готовиться к следующему матчу», — сказал наставник «Флайерз» Ален Виньо. Его команда за 27 матчей нынешнего сезона позволила соперникам оформить 4 хет-трика, в то время как в прошлом году за 69 сыгранных матчей в ворота «оранжевых» был сделан только один.



«Вратарь Эллиотт мог бы подать в суд на одноклубников из-за полного отсутствия поддержки. «Филадельфия» оформила сомнительный рекорд клуба, пропустив 7 голов за один период», — хлёстко заметил обозреватель Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди.



«Просто стыдно. Мы совсем не помогали нашим голкиперам. Нам нужно проснуться, поэтому хорошо, что в четверг будет новый матч. Больше мне нечего сказать», — грустно капитан «Филадельфии» Клод Жиру, комментируя столь большой и неожиданный разгром.