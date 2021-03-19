ЦСКА наносит ответный удар «Локомотиву». Таких «армейцев» уже не остановить?

«Мы заняли выжидательную позицию. Не заслужили победу. Нам надо играть в свой хоккей, против системной команды чего-то ждать не получится. Надо заставлять соперника ошибаться, мы сегодня это не делали», — сказал Игорь Никитин после поражения ЦСКА в первом матче серии с «Локомотивом».

«Армейцы» наткнулись на выстроенную оборону без серьёзных изъянов и не смогли разгадать «горячего» Эдди Паскуале, и во второй встрече им, конечно, надо было реабилитироваться. Соперники вновь предложили плотную, быструю и агрессивную игру, в которой поначалу увереннее себя чувствовал «Локомотив». Но всё это длилось до первого большинства хозяев – к тому моменту в профилактических целях в штрафбоксах уже отдыхали Коваленко с Блажиевским, получившие по две минуты за грубость, и удаление Владимира Ткачёва поставило «железнодорожников» в трудную ситуацию. В формате «четыре на три» Джон Гилмор получил передачу, проехался по синей линии, обманным движением заставил выдернуться с линии броска Антона Ландера, выкатился на бросковую позицию и выстрелил низом.

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Гол окончательно расправил ЦСКА крылья, а «Локомотив» заставил грубо ошибаться. Мамин в борьбе с Черепановым умудрился дотянуться до шайбы, которая лежала у него за спиной и выдать пас на Окулова, а тот одним движением отправил Максима Шалунова на рандеву с Паскуале. Ярославцы в это время сгрудились на чужой синей линии, прозевав выход один в одного на свои ворота. Шалунов, конечно, не промахнулся.

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Андрей Скабелка взял таймаут, чтобы встряхнуть свою команду, но 2:0 в матче между такими соперниками – это более чем серьёзное преимущество. «Армейцы» сжали челюсти на шее «Локомотива» и держали гостей железной хваткой. Времени отыграться, конечно, было ещё вагон и маленькая тележка, но как это сделать, когда ЦСКА пошёл давить, прессинговать, а у своих ворот выстроил монументальный забор?

У «Локомотива» ничего и не получилось, а уж во втором периоде «армейцы» ещё больше взвинтили темп, выигрывали борьбу, подолгу запирали соперника в его зоне, а у своих ворот ликвидировали любые попытки продраться к владениям Юханссона. Пытался вырваться на оперативный простор Коваленко, мощно бросал с синей линии Рафиков, кружил на пятачке в надежде подправить шайбу Ландер, но это всё были полумоментики, без настоящей остроты.

Даже удаление Киселевича ЦСКА умудрился провести с пользой – Робинсон выкидывал шайбу через всю площадку, Светлаков включил ноги и погнался за ней, спокойно выкатился на ворота, бросил, и каким-то невообразимым рикошетом от клюшки защитника шайба взмыла в воздух и приземлилась за спиной Паскуале.

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В концовке периода ЦСКА перешёл на энергосберегающий режим, держа руку на пульсе и полностью контролируя игру. Возил шайбу по чужой зоне, всё также блокировал любые атакующие порывы «Локомотива». Эту игру «армейцы» отдавать не собирались – сигнал с поражением в первой встрече был получен, проанализирован, и команда Игоря Никитина выдала мощный ответ.

«Локомотиву» улыбнулась удача только в середине третьего периода и, пожалуй, это был их лучший момент за всю игру. Осипов бросал мимо, но шайба отскочила от борта на левую штангу, где Коршков с нулевого угла прошил пустой угол.

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Это было уже чуть поздновато, да и целенаправленного, длительного и напористого финального штурма не получилось, вместо этого гости пропустили в пустые ворота. В этой серии счёт стал равным, и пока что выигрывает тот, кто первым ловит соперника на ошибке, будь то в первом или в третьем периоде. ЦСКА свой урок из поражения извлёк, вопрос в том, сможет ли «Локомотив» ответить тем же, или «армейцев» уже не остановить?