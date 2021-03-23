В победном матче с «Баффало» Хлебушек помог сделать дубль финскому таланту Какко, не забивавшему 2 месяца.

У Панарина хет-трик из передач! Русский лидер тащит «Рейнджерс» и развивает молодёжь

Буквально вчера я посвящал текст Павлу Бучневичу, вышедшему в лидеры бомбардирской гонки среди россиян НХЛ в этом сезоне, а уже сегодня его партнёр по «Рейнджерс» Артемий Панарин показал, кто в Нью-Йорке на самом деле главный русский.

Бучневич — сейчас лучший русский в НХЛ. Год назад он был на грани обмена и попал в аварию В контрактный год Павел неожиданно стал лидером «Рейнджерс».

В Хлебушке мы и не сомневались, он отставал от Бучневича всего на три очка, при том, что сыграл на десяток матчей меньше. А новая игра с «Баффало» стала для Артемия очередным бенефисом.

Худшая команда НХЛ открыла счёт в начале второго периода, но через три с половиной минуты «Рейнджерс» организовали ответный гол. После вбрасывания Панарин отобрал шайбу у Джейкоба Брайсона, прокатился за воротами и выложил передачу на пятак, где разобрался Каапо Какко.

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В середине игрового отрезка «Рейнджерс» получили двойное численное преимущество, и Крис Крайдер, лучший снайпер «синерубашечников», вывел свою команду вперёд. Классный, своевременный пас на пятак американцу отдал Панарин.

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Под конец периода хозяевам удалась быстрая контратака: Бучневич вывел на бросок Зибанеджада, Дастин Токарски отбил, но на пятачке проезжал Адам Фокс, переправивший шайбу в ворота.

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Бучневич набрал 29-е очко в сезоне, а под занавес встречи Панарин вплотную приблизился к соотечественнику в этой гонке. Однако сначала «Рейнджерс» позволили «Баффало» сравнять счёт в начале третьего периода, затем снова вышли вперёд в большинстве (Крайдер оформил дубль) и лишь на последней минуте основного времени сняли все вопросы о победителе встрече. Панарин помог Какко забить в пустые ворота, оформив ассистентский хет-трик.

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Артемий, как вы уже поняли, провёл этот матч в звене с Какко, талантливый финн забил два гола, и это ровно столько же, сколько Каапо забил в предыдущих 23-х матчах. Кстати, в последний раз форвард забрасывал шайбу ровно 2 месяца назад. Болельщики «Рейнджерс» в «Твиттере» после игры отмечали, что для развития молодых талантов клуба их нужно просто ставить в тройку к Панарину. Помимо Какко, напомним, в Нью-Йорке есть Лафренье, а скоро получит возможность играть и Виталий Кравцов.

Кравцов может приступить к тренировкам с «Рейнджерс» уже 23 марта

Так что Панарин определённо делает жизнь «Рейнджерс» лучше. Забивает, отдаёт, приносит результат, раскрывает лучшие качества партнёров. Жаль только, что даже для попадания в плей-офф, судя по всему, его усилий будет недостаточно. После победы над «Баффало» «синерубашечники» подобрались на расстояние четырёх очков к «Бостону», но у «мишек» целых три игры в запасе.

Турнирная таблица НХЛ.