Бучневич — сейчас лучший русский в НХЛ. Год назад он был на грани обмена и попал в аварию

Мы как-то уже давно привыкли, что русские звёзды НХЛ всегда находятся в топе различных списков лучших игроков лиги. Однако регулярка-2021 становится неприятным откровением: топ-30 бомбардиров и топ-30 снайперов текущего чемпионата включают всего по одному россиянину. И если нахождение Овечкина во втором рейтинге никого не удивляет, то лидерство Павла Бучневича по набранным очкам среди соотечественников — это сюрприз.

Бучневич — единственный россиянин, входящий в этом сезоне в топ-30 бомбардиров НХЛ

Где все остальные? Вот вопрос, который наверняка задаст не слишком внимательный зритель. На самом же деле, почти у каждого более раскрученного русского игрока есть объективные причины, не позволяющие набивать хорошую индивидуальную статистику. Никита Кучеров пропускает регулярку, восстанавливаясь после операции. Владимир Тарасенко только-только вышел из лазарета. Артемий Панарин вынужден был пропустить месяц из-за обвинений в свой адрес. Тот же Овечкин имел бы больше очков, если бы на какое-то время не был отстранён от игр из-за нарушения ковид-протокола.

«Байден в первый же день покатил бочку на русских». Америка – об отстранении Овечкина Многие считают, что россияне «Вашингтона» не сделали ничего предосудительного, а стали жертвой показательной порки от НХЛ.

Другие наши хоккеисты становятся заложниками собственной нестабильности. Малкин провалил старт сезона, а добавил только в марте. Андрей Свечников, наоборот, был очень хорош в начале регулярки, но сейчас редко заставляет говорить о себе. Особняком стоит Кирилл Капризов: русский новичок вроде и стабилен, и матчи не пропускает, но пачками за «Миннесоту» он очки всё же не набирает, что не позволяет ему обходить лучшего бомбардира «Рейнджерс» по результативности.

Капризов неудержим на старте карьеры в НХЛ! Но его дебют не круче, чем был у Панарина Хлебушек не был главной звездой в своём клубе, но приносил ему не меньше пользы, чем Долларовый Кирилл «Миннесоте».

Впрочем, лидерство Бучневича в гонке русских бомбардиров сезона абсолютно заслуженно. Павел проводит мощный чемпионат, впервые в карьере идя по графику «очко за матч». В 29 играх за «Рейнджерс» у него 28 (11+17) очков, он не только лучший бомбардир «синерубашечников», но и один из лучших ассистентов (наряду с Панариным) и второй снайпер команды — больше Павла забил только Крис Крайдер. У Бучневича ещё и лучший среди форвардов «Рейнджерс» показатель полезности «+8» — в нынешнем сезоне Павел просто универсальный солдат и в то же время первая скрипка своей команды. И если первую роль он уже не раз играл в Нью-Йорке, то вторую примерил на себя впервые.

Статистика хоккеистов «Рейнджерс».

За воспитанника череповецкого хоккея можно только порадоваться. Пять лет в «Рейнджерс» он карабкается к полноценному признанию, и сейчас, в свой контрактный год, Бучневич как никогда близок к цели. Если он не сбавит темп, то летом сможет рассчитывать на хороший, длинный новый контракт. Либо требовать обмена в другой клуб, где его заслуги оценят по достоинству.

Любопытно, что разговоры об уходе Павла из Нью-Йорка ходили неоднократно, а последний раз — около года назад. В конце января 2020-го весьма авторитетное издание The New York Post сообщило, что россиянин может сменить команду в ближайшее время. Эта информация не противоречила реальному положению дел: у Бучневича не слишком складывались отношения с наставником «Рейнджерс» Дэвидом Куинном (тот мог снять его даже с матча, где Павел забил гол), у форварда были проблемы с реализацией моментов и вообще с эмоциями.

Но Бучневича никуда не обменяли, а определённым образом встряхнуть форварда, возможно, смогла автомобильная авария, в которую Павел угодил вместе с одноклубником Игорем Шестёркиным в день дедлайна в НХЛ. Вернувшись, Бучневич достиг своего лучшего результата в карьере по набранным очкам (46 баллов, и это ещё сезон был прерван из-за пандемии), ну а сейчас он становится настоящим лидером «Рейнджерс».

Шестёркин и Бучневич попали в аварию в США. Перед ними развернулась машина «Рейнджерс» напугали журналистов и болельщиков. У одного сотрясение, у другого перелом ребра. К счастью, хоккеисты были пристёгнуты.

Всё дело в том, что Павел — очень ответственный и трудолюбивый хоккеист. Даже во время личного кризиса он много работал и не опускал руки, не обижался на критиковавшего его Куинна, а прислушивался к нему, старался исправить свои недостатки. В нынешнем же сезоне в «Рейнджерс» сложилась интересная ситуация, когда распиаренные лидеры по разным причинам ушли в тень: Панарин пропустил месяц в подполье, Зибанеджад откровенно проваливает чемпионат, Какко пока не прогрессирует, Лафренье оказался далеко не Макдэвидом. И здесь ношу хедлайнера на себя неожиданно взвалил Бучневич. Павел забивает, отдаёт, отрабатывает в обороне, выходит в самых разных игровых ситуациях и выигрывает для «Рейнджерс» матчи.

Плохой день Овечкина. Врезался в Кузнецова, не забил, загадочно исчез со скамейки А его «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», где одним из героев стал Павел Бучневич.

Воспитаннику череповецкого хоккея сейчас всего 25 лет, он ещё способен прогрессировать. Возможно, это будет уже вне «Рейнджерс», где определённые обстоятельства могут не позволить клубу предоставить Бучневичу те условия, которые он заслуживает.

В любом случае, хочется, чтобы Бучневич смог раскрыть свой потенциал до конца. По итогам двух месяцев регулярки НХЛ он является лучшим русским бомбардиром чемпионата — это прекрасное достижение. Но Павел наверняка способен на большее.