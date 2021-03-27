Илья отразил 24 броска и дал понять, что все его проблемы остались в прошлом.

У Самсонова второй матч на ноль в НХЛ! Первым номером «Вашингтона» будет русский?

Прошлое лето получилось для 24-летнего уроженца Магнитогорска Ильи Самсонова непростым. Сперва голкипер по неопытности получил травму, не связанную с хоккеем, при этом едва не проиграв в пух и прах конкуренцию чеху Витеку Ванечеку. Руководство «Кэпиталз» даже пригласило в команду возрастного Крэйга Андерсона, который сейчас находится в запасе. За Илью стало тревожно, ведь после ухода Брэйдена Холтби в «Ванкувер» россиянин должен был становиться железным первым номером «Кэпиталз». Для этого «столичные» создали все условия.

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«Чувствую себя гораздо лучше, увереннее, набираю форму, и у меня всё хорошо. Думаю, что физически и психологически я готов лучше, чем когда-либо в этом сезоне. Сейчас я готов на 100 процентов. Меня ничто не беспокоит, и я счастлив, что снова в строю и могу играть.

Коронавирус — реально тяжёлая болезнь, и после неё трудно восстанавливаться. У меня возникали проблемы с дыханием, и после 40-минутной тренировки я уже чувствовал себя выжатым. Но теперь с каждым днём всё лучше. Психологически тяжело было перенести все эти проблемы, которые обрушились на меня в последнее время. Моя летняя травма, ковид… Надеюсь, всё это в прошлом, и я теперь просто смогу играть в хоккей», — сетовал сам Самсонов.

Чувствовалось, что постепенно Илья набирает форму, становится стабильнее в психологическом плане, а по уровню своего таланта он изначально был сильнее Ванечека. Просто, повторимся, Илья сам себе создал проблемы, а затем сам начал героически их решать. Всё это из-за неопытности, хотя старшие партнёры по клубу могли бы и подсказать.

«Глядя на него сейчас, я считаю, что он выглядит не просто хорошо, а очень круто. Лето, вероятно, прошло совсем не так, как он хотел, — все мы помним травму при падении с квадроцикла. Старт сезона тоже получился неудачным. Мы проявили терпение по отношению к нему, пытаясь поставить его в правильную ситуацию, чтобы он мог добиться успеха. Пока что результат хороший», — хвалил россиянина главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

Стало окончательно понятно, что на Илью в «Вашингтоне» как рассчитывали, так и рассчитывают. Самсонова регулярно подбадривал тренерский штаб, а учитывая наличие в составе «столичных» звёздных российских игроков, за вратаря всегда есть кому заступиться и помочь.

В середине марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» Самсонов сделал первую результативную передачу в лиге, а сегодня добился нового достижения.

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В Северной Америке завершился очередной матч регулярки, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Российский голкипер Илья Самсонов сыграл удачно и оформил шат-аут. Он отразил 24 броска. Это его первый сухой матч в нынешнем сезоне и второй за карьеру в НХЛ. В целом в нынешнем сезоне Илья принял участие в 10 матчах, в которых пропустил 21 гол. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 36 матчей, в которых он пропустил 81 шайбу.

«Не так уж много у меня сегодня было работы. Просто стоял и наблюдал за игрой. Спасибо команде!», — скромничал довольный Самсонов после встречи в столице США.

Да, 24 спасения – это не бог весть сколько, но Илья всё равно продемонстрировал отличную игру. Главное теперь – сделать выводы и больше возвращаться к допущенным ранее ошибкам. Думается, что сам Самсонов прекрасно это понимает.

