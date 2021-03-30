«Надо выходить с мыслями, что «горим» 0:3». Проворов добил худший клуб НХЛ в овертайме

Если бы соперником был не «Баффало», а кто-то другой, то, наверное, не видать «Филадельфии» победы. К счастью для них, сегодня они играли с худшей командой лиги, которая давно превратилась в гарантированного поставщика очков для всех желающих. «Лётчики» в третьем периоде отыгрались со счёта 0:3 и добыли два очка в овертайме, а одним из главных героев стал защитник Иван Проворов.

Первые 40 минут игры «Филадельфия» едва подавала признаки жизни, не оказывая никакого сопротивления отчаявшимся «клинкам», которые очень хотели прервать свою серию поражений длиной в целый месяц. Сбивались в одну кучу у борта, позволяя Йокихарью без помех расстреливать ворота, охраняли кукурузу и не перехватывали передачи, когда забивали Икин и Монтур.

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо в третьем периоде перешёл на игру в три звена, а его команда, наконец, ожила и смогла перевернуть ход неудачно складывающегося матча. «Не знаю, почему мы начинаем играть, только когда уступаем в счёте. Может, на следующий матч нам надо выходить с мыслями, что «горим» 0:3? Возможно, тогда у нас получится хорошо начать игру?», — пошутил Проворов после победы.

Защитник «Баффало» Расмус Далин объяснил провал в третьем периоде тем, что его команда не знала, как играть при таком преимуществе. «У нас началась паническая атака. Мы не бывали в такой ситуации и начали паниковать».

Сигнал от тренера был получен, и Кевин Хейз уже на второй минуте смог сократить отставание, а в середине периода Клод Жиру замкнул передачу Шона Кутюрье. Чтобы сравнять счёт, пришлось снимать вратаря в концовке, и после мощного выстрела Проворова Кутюрье добил шайбу в ворота.

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В овертайме российский защитник оказался на острие атаки и добил худший клуб НХЛ. «Жиру выиграл борьбу у Далина на нашей синей линии и переправил шайбу Конечны. Я увидел, что вырисовывается атака два в одного, и побежал по левому краю. В обороне у «Баффало» остался нападающий, так что я понимал, что у Конечны может пройти пас на меня. Он прошёл, я набрал скорость и понимал, что если переведу шайбу на неудобную, то смогу бросить либо над ловушкой, либо в «домик». Увидел, что вратарь открыл «домик» и просто бросил туда», — объяснил Проворов.

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Особой радости у игроков «Филадельфии» не было – все понимали, что они отскочили, и будь на месте «Баффало» соперник посерьёзнее, всё могло закончиться не так удачно. Жиру даже не праздновал победу: «Мы заиграли только в третьем периоде. Знали, что если хотим вернуться в игру, то нам надо играть лучше, жёстче и умнее. Но первые два периода в нашем исполнении очень расстраивают, такое случается не в первый раз. Нам надо сплотиться и привести игру в порядок, потому что осталось не так много матчей, и нам нельзя вот так стрелять себе в ногу».

«Стыдно за всю серию поражений, а особенно за сегодняшнее. Возьмите любую команду НХЛ, неважно, какую, это гарантированная победа», — сокрушался защитник «Сэйбрз» Брэндон Монтур. Его команда потерпела 18-е поражение подряд, повторив антирекорд НХЛ, который ранее единолично принадлежал «Питтсбургу» образца-2003/2004. И этому непрекращающемуся позору не видно конца и края.