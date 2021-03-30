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«Баффало» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ

Елена Кузнецова
«Надо выходить с мыслями, что «горим» 0:3». Проворов добил худший клуб НХЛ в овертайме
«Филадельфия» отыграла дефицит в три шайбы, а «Баффало» повторил антирекорд НХЛ по серии поражений.
Хоккей / НХЛ 0
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Если бы соперником был не «Баффало», а кто-то другой, то, наверное, не видать «Филадельфии» победы. К счастью для них, сегодня они играли с худшей командой лиги, которая давно превратилась в гарантированного поставщика очков для всех желающих. «Лётчики» в третьем периоде отыгрались со счёта 0:3 и добыли два очка в овертайме, а одним из главных героев стал защитник Иван Проворов.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Йокихарью (Лазар, Окпосо) – 17:41' (5x5)   2:0 Икин (Ридер, Шихан) – 22:10' (5x5)   3:0 Монтур (Томпсон, Холл) – 32:43' (5x5)   3:1 Хейз (Санхайм) – 41:50' (5x5)   3:2 Жиру (Кутюрье, Ворачек) – 50:51' (5x5)   3:3 Кутюрье (Проворов, Жиру) – 58:31' (6x5)   3:4 Проворов (Конечны) – 60:42' (3x3)

Первые 40 минут игры «Филадельфия» едва подавала признаки жизни, не оказывая никакого сопротивления отчаявшимся «клинкам», которые очень хотели прервать свою серию поражений длиной в целый месяц. Сбивались в одну кучу у борта, позволяя Йокихарью без помех расстреливать ворота, охраняли кукурузу и не перехватывали передачи, когда забивали Икин и Монтур.

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо в третьем периоде перешёл на игру в три звена, а его команда, наконец, ожила и смогла перевернуть ход неудачно складывающегося матча. «Не знаю, почему мы начинаем играть, только когда уступаем в счёте. Может, на следующий матч нам надо выходить с мыслями, что «горим» 0:3? Возможно, тогда у нас получится хорошо начать игру?», — пошутил Проворов после победы.

Защитник «Баффало» Расмус Далин объяснил провал в третьем периоде тем, что его команда не знала, как играть при таком преимуществе. «У нас началась паническая атака. Мы не бывали в такой ситуации и начали паниковать».

Сигнал от тренера был получен, и Кевин Хейз уже на второй минуте смог сократить отставание, а в середине периода Клод Жиру замкнул передачу Шона Кутюрье. Чтобы сравнять счёт, пришлось снимать вратаря в концовке, и после мощного выстрела Проворова Кутюрье добил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В овертайме российский защитник оказался на острие атаки и добил худший клуб НХЛ. «Жиру выиграл борьбу у Далина на нашей синей линии и переправил шайбу Конечны. Я увидел, что вырисовывается атака два в одного, и побежал по левому краю. В обороне у «Баффало» остался нападающий, так что я понимал, что у Конечны может пройти пас на меня. Он прошёл, я набрал скорость и понимал, что если переведу шайбу на неудобную, то смогу бросить либо над ловушкой, либо в «домик». Увидел, что вратарь открыл «домик» и просто бросил туда», — объяснил Проворов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Четыре хоккеиста «Баффало» являются худшими игроками НХЛ по показателю полезности

Особой радости у игроков «Филадельфии» не было – все понимали, что они отскочили, и будь на месте «Баффало» соперник посерьёзнее, всё могло закончиться не так удачно. Жиру даже не праздновал победу: «Мы заиграли только в третьем периоде. Знали, что если хотим вернуться в игру, то нам надо играть лучше, жёстче и умнее. Но первые два периода в нашем исполнении очень расстраивают, такое случается не в первый раз. Нам надо сплотиться и привести игру в порядок, потому что осталось не так много матчей, и нам нельзя вот так стрелять себе в ногу».

«Стыдно за всю серию поражений, а особенно за сегодняшнее. Возьмите любую команду НХЛ, неважно, какую, это гарантированная победа», — сокрушался защитник «Сэйбрз» Брэндон Монтур. Его команда потерпела 18-е поражение подряд, повторив антирекорд НХЛ, который ранее единолично принадлежал «Питтсбургу» образца-2003/2004. И этому непрекращающемуся позору не видно конца и края.

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