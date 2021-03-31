Овечкина как подменили, а Панарин перевернул игру за 11 минут! Реванш «Рейнджерс» удался

У капитана «Кэпиталз» «-2» и всего 2 броска в створ, а у Хлебушка — гол и две шикарные передачи в решающий момент матча.

Совсем недавно «Вашингтон» и «Рейнджерс» в столице США выдали матч-спектакль, с 9-ю голами и почти состоявшимся грандиозным камбэком «синерубешечников» в третьем периоде. В той встрече Александр Овечкин сократил до 7 голов отставание от Марселя Дионна в списке лучший снайперов НХЛ всех времён, а российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов одержал девятую победу в своём 10-м матче регулярки, что стало лучшим показателем в нынешнем сезоне.

Овечкин забил без угрозы воротам! Капитан «Вашингтона» стремительно догоняет легенду НХЛ В третьем периоде голкипер Самсонов пропустил четыре шайбы за 10 минут — и «Рейнджерс» едва не спаслись со счёта 0:4!

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин в той игре промолчал, но стоило командам сменить «Кэпитал Уан-Арену» на «Мэдисон Сквер Гарден», как Хлебушек напомнил о себе. Он набрал три очка и стал лучшим игроком встречи, а «синерубашечникам» удался отличный реванш за поражение трёхдневной давности.

Хотя начиналась она для хозяев далеко не лучшим образом. Уже на 3-й минуте Ти Джей Оши в большинстве пробил Игоря Шестёркина мощным броском из правого круга вбрасывания, а через 118 секунд Ник Дауд запихал в ворота «Рейнджерс» вторую шайбу, причём вместе с российским голкипером. Интересно, засчитали бы такой гол в КХЛ или на чемпионате мира?

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Ещё в первом периоде «Рейнджерс» смогли отыграть один шайбу. Дмитрий Орлов грубо ошибся на чужой синей линии, позволил Филипу Хитилу себя обокрасть и убежать на рандеву с Витеком Ванечеком. Чешский форвард легко переиграл соотечественника.

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Второй период оказался безголевым, а в третьем для «синерубашечников» наступило долгожданное время Панарина. Артемий набрал 3 очка за 11 минут, позволив «Рейнджерс» кардинально перевернуть ход встречи. Сначала Хлебушек помог отличиться Каапо Какко: россиянин разогнал быструю атаку хозяев, стянул трёх защищающихся «Вашингтона» на правый фланг, отдал Строуму, который уже выложил шайбу финну на пустой угол.

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А вскоре у Панарина в протоколе появилась и первая передача. Правда, в эпизоде с голом Адама Фокса защитник «Рейнджерс» практически всё сделал сам, показав чудеса техники и наглости, но посмотрите, какое классное решение принял Панарин, который в не самой простой ситуации не только оставил шайбу в зоне, но и отдал идеальный пас себе за спину с неудобной руки, вновь отрезав сразу нескольких обороняющихся.

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Хлебушек в этом периоде шёл по нарастающей, и на 56-й минуте логичным продолжением его активности стала заброшенная шайба, многое решившая в этом поединке. Артемий получил фантастическую длинную передачу от Брендана Смита и довольно легко реализовал выход «1 в 1».

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«Рейнджерс» в третьем периоде буквально смёл «Вашингтон», столкнувшийся с большими проблемами в обороне. Молчали и лидеры «Кэпиталз». Овечкин, например, за весь матч провёл на льду всего лишь чуть более 17 минут и нанёс только 2 броска в створ — очень мало для Александра, которого в этой встрече как будто подменили. Сухой статистический итог игры для него — «-2» в показатель полезности, точно так же закончили матч и Врана, и Бэкстрём, и Уилсон, и Евгений Кузнецов.

Окончательный счёт в этом матче установил Павел Бучневич, поразивший пустые ворота. 5:2 — очень качественная победа «Рейнджерс», который продолжает биться за место в плей-офф в Восточном дивизионе. «Вашингтон» же в нём остаётся единоличным лидером, несмотря на поражение.