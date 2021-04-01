В НХЛ дебютировал ещё один русский вратарь! Просветов получил 5 шайб и похвалу от тренера

Его «Аризона» с треском проиграла 3:9, но Иван в этом виноват меньше всех.

Российские вратари в последние годы прочно заняли свою нишу в НХЛ. Андрей Василевский приводит «Тампу» к Кубку Стэнли, Сергей Бобровский берёт две «Везины» и подписывает гигантский контракт, Илья Самсонов вытесняет из «Вашингтона» Холтби, а оба клуба из Нью-Йорка полностью комплектуют свои вратарские бригады из русских!

«Боб-вор-ский». Вратарь «Флориды» без клюшки отразил три броска подряд в упор! Сергей постепенно разогревается и выходит на свой прежний уровень.

При этом количество отечественных голкиперов в лучшей лиге мира продолжает расти. Только в этом сезоне свои первые матчи в НХЛ сыграли Алексей Мельничук («Сан-Хосе») и Артём Загидулин («Калгари»), а сегодня пришло время для ещё одного дебюта.

Иван Просветов — уроженец Москвы, уехавший в Америку в 17-летнем возрасте. За океаном Просветов несколько лет оббивался в минорных лигах, а в 2018 году был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ. Какое-то время Иван играл в АХЛ и лиге Восточного побережья, а в прошлом сезоне перед рестартом сезона был вызван «койотами» в тренировочный лагерь, однако в состав на плей-офф не попал.



Новый чемпионат 22-летний голкипер снова начал в АХЛ, но в марте получил неожиданный шанс. Из-за травм «Аризона» лишилась сразу двух основных вратарей — Дарси Кемпера и Анти Раанту — и вынуждена была сформировать бригаду голкиперов из Эдина Хилла и Просветова. Основным в ней, конечно, считался более опытный канадский вратарь, и с Хиллом в воротах «Койотс» смогли выиграть три домашних матча подряд — у «Колорадо» и дважды у «Сан-Хосе».



Начал Хилл и сегодняшний гостевой поединок с «лавинами» на выезде. Но отправился на скамейку уже на 7-й минуте. Почему? Да потому что «Колорадо» к этому времени забил аж 4 гола! При этом канадец умудрился ещё и сделать 6 сейвов: как это часто бывает, оборона «Аризоны» не вышла на матч, а пострадали голкиперы. На скамейку Хилла отправил Йоонас Донской, забивший с передачи Валерия Ничушкина.

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И этот же финский форвард «встретил» в НХЛ Ивана Просветова. Россиянин оставался «сухим» в лиге меньше полутора минут. Донской в большинстве «расстрелял» верхний угол ворот — голкипер даже не шелохнулся. Кстати, это был хет-трик в первом же периоде.

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Увы, дебют Просветова в НХЛ статистически получился кошмарным. При этом выход Ивана, как показалось, немного встряхнул «Аризону» — по крайней мере, «койоты» остановили конвейер с пропущенными шайбами, а сами к концу второго периода отыграли две шайбы, сделав счёт 5:3 в пользу хозяев. Просветов для первой игры на таком уровне выглядел вполне нормально, выручал, где-то даже держал свою команду в игре.

Но всё испортилось на последних минутах второго отрезка. После второй шайбы «Аризоны» прошла лишь 21 секунда, как отличился Габриэль Ландеског. Швед использовал грубую ошибку Джордана Истерли и неотразимо бросил «между ушей» Просветову.

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Этот гол разрушил последние надежды «Аризоны» в этой встрече, и в третьем периоде на льду была одна команда. Российскому вратарю «койотов» забили Микко Рантанен, Андре Бураковски, плюс Ландеског оформил дубль, причём всякий раз хоккеисты «лавин» буквально разрывали оборону соперника, почти не оставляя Просветову шансов на спасение.



В своей первой игре в НХЛ Иван сделал 23 сейва, но пропустил 5 шайб, за что должен сказать «спасибо» своим партнёрам. И наставник «Аризоны» Рик Токкет после игры поддержал и даже похвалил голкипера: «Я думаю, что он играл великолепно. Просветов вышел на лёд и боролся за нашу честь».



При этом Токкет уточнил, что следующий матч в воротах «Койотс» снова начнёт Хилл. До полноценного дебюта Ивану придётся подождать, и мы надеемся, что он получится совсем не таким, как сегодня.