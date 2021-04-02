У СКА мало шансов, а в «Авангард» верят лишь 2 человека из 32! Прогнозы на плей-офф КХЛ

В КХЛ стартуют финалы конференций, а на «Чемпионат» возвращается «Предсказамус». Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина пока получается одним из самых предсказуемых в истории лиги, победы одерживают исключительно вышесеянные команды, однако этого ожидали далеко не все наши респонденты, поэтому в сводной таблице конкурса есть ярко выраженные лидеры и аутсайдеры.

Итоги второго раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Но на стадии финалов конференций наши прогнозисты, видимо, наученные горьким опытом, в подавляющем большинстве верят в клубы, которые начнут серии дома.

ЦСКА — СКА — 25 — 7

СКА достаточно легко преодолел второй раунд и имел гораздо больше времени на подготовку, чем ЦСКА, однако фаворитом в армейском дерби наши респонденты считают москвичей. Уж слишком мощно смотрится команда Игоря Никитина в тех играх, которые у неё получаются, а их, как ни крути, большинство.

Самые популярные счета — 4-2 и 4-3 в пользу ЦСКА, а самый лёгкий проход московскому клубу предрекают Дмитрий Ерыкалов и Кирилл Корнилов.

Но и СКА не остался без поддержки, особенно со стороны дивизиона «Чемпионат». На петербуржцев ставят сразу три хоккейных автора вашего любимого портала, а также руководитель отдела Александр Рожков. Впрочем, лидер текущего конкурса Максим Замятин уверен, что в финал Кубка в шести матчах пройдёт ЦСКА.

Армейская классика в финале Запада и встреча лучших команд Востока. Всё о полуфиналах КХЛ Скорее всего, за третьим раундом Кубка Гагарина российские вратари будут наблюдать со скамеек запасных. По крайней мере, в начале серий.

«Ак Барс» — «Авангард» — 30 — 2

«Ак Барс» пока непобедим в плей-офф, и этот факт, очевидно, настолько впечатлил наших респондентов, что они почти единогласно голосуют за выход казанцев в общий финал.

Наиболее популярен счёт 4-2 в пользу «Ак Барса», семь человек ожидают, что казанцы победят в решающей седьмой игре на домашней площадке, но достаточно популярен и исход 4-1. В одном только единодушны наши предсказамусы — третья подряд серия без поражений подопечным Дмитрия Квартальнова не светит.

В оппозиции большинству прогнозистов в этой серии всего два человека: в «Авангард» верят Павел Лысенков и Лев Лукин. Возможно, они лучше всех помнят, что «ястребы» в КХЛ если выходят в финал конференции, то там не проигрывают.