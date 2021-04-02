Некоторые в сборной Суоми не прочь забыть кошмарный для них полуфинал. Но не получается.

«В него вселился Сатана». Финны вспомнили, как Буре забил им пять голов на Олимпиаде

Уникальное достижение Павла Буре – пента-трик на Олимпиаде 1998 года в Нагано – в Финляндии вспоминают до сих пор. Сборная Суоми рвалась в финал, но не смогла остановить молниеносную Русскую Ракету. Сейчас игроки той сборной описывают нападающего словом «Сатана».

Русская Ракета заставила финнов сдаться. 5 голов в Нагано — великий матч Буре Тогда на Олимпиаде впервые сыграли игроки НХЛ. А сборная России остановилась в шаге от золота.

«Мы знали, что с Россией невозможно соревноваться в голевой перестрелке. Нам надо было остудить их атакующий порыв», — начинает Киммо Тимонен.

Павел Буре был капитаном сборной России, её лучшим бомбардиром и одним из самых опасных снайперов на всём белом свете. «Все знали, что такую ракету нельзя пускать к воротам. Получилось совсем не так, как мы планировали», — говорит Тимонен.

Буре открыл счёт в большинстве, несмотря на то что ему пытались противостоять сразу два защитника. «Я думал, он сделает передачу на дальнюю штангу, даже не представлял, что он попробует бросить с нулевого угла. Ему повезло, что после первого броска шайба отскочила от моей попы прямо ему под нос», — говорит Тимонен, который перед голом бросился на лёд, чтобы перехватить передачу.

Первый гол — классика от Буре, отточенная до совершенства. Алексей Жамнов сбивает Раймо Хелминена, выбивает шайбу у него с клюшки, Дмитрий Миронов подхватывает её и посылает Буре в отрыв.

«Именно таких вещей нам надо было остерегаться. Такие передачи должны были пресекаться», — говорит Тимонен.

Ну а если не перехватили, то Буре уже не поймать.

Видео пяти голов Буре можно посмотреть в YouTube

«В первом перерыве никаких пораженческих настроений в раздевалке не было. Но помню, как кто-то сказал, что в Буре вселился Сатана», — вспоминает защитник.

Ещё один выход один на один – под конец финского большинства Янне Ниинимаа теряет шайбу на синей линии, Буре включает пятую скорость, убегает и, конечно, забивает, как же иначе?

«Ярмо (вратарь сборной Финляндии Ярмо Миллис. — Прим. «Чемпионата») знал, что когда снайпер на скорости мчится на тебя, то всё очень плохо. Он застыл ещё до того, как всё произошло», — говорит Тимонен.

«Казалось, что Буре – это Сатана, который рвётся вперёд», — вспоминает Хелминен.

Финнам удаётся отыграться с 0:3, а затем и с 3:4, но затем чудесным образом, после вбрасывания, рикошетом от ноги Андрея Коваленко, шайба заскакивает в левый нижний угол финских ворот, а потом Буре окончательно добивает соперника.

Он пустился в очередной скоростной забег после финской ошибки, в два шага нагнал и перегнал защитника, стряс его с плеч, смахнул с себя его клюшку и забил. Пятая шайба залетала уже в пустые ворота.

«Буре не удивил, мы прекрасно знали, что это за игрок. Мы контролировали эту игру всё время, но не смогли справиться с одним человеком. Я не против забыть этот кошмарный полуфинал», — говорит Хелминен.

«Самое быстрое создание со времён спутника». Главные моменты в карьере Павла Буре Несравненной Русской Ракете исполняется 50 лет, а мы вспоминаем его головокружительную карьеру.

«Мы все знали, что он великолепный снайпер с прекрасным катанием. Но постоянный элемент неожиданности стал ключевым. Он менял темп, поэтому ему было очень сложно противостоять. Он из тех игроков, против которых не получалось играть как обычно. Либо ты предвосхищал его действия, либо было уже поздно что-то делать», — говорит нападающий Йере Лехтинен.

«За счёт своей манёвренности и стартовой скорости в сочетании с пульсирующим стилем катания Буре был бы опасным снайпером даже в нынешней НХЛ. Он был выдающимся снайпером, он фактически бегал в коньках. Это дар и способность извлекать пользу из всей мощи и остервенелости, что у тебя есть», — заключает Тимонен.