В Америке идёт жаркий спор после слов хоккеиста НХЛ. Он считает Овечкина лучше Кросби

У поста Брэндона Дубински в «твиттере» уже свыше 1500 комментариев. Сказал, что канадец много ноет.

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Брэндон Дубински сделал выпад против канадского «мессии». И речь здесь не о Конноре Макдэвиде, которому недавно повезло избежать дисквалификации за откровенный удар в голову.

Американец поделился мнением о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и игроке «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, возродив давнюю традицию сравнивать этих двух звёздных хоккеистов, а также прокомментировал статистику россиянина в НХЛ.

«Кросби слишком много ныл»

«Послушайте. Кросби лучше меня, и я никогда не утверждал обратного. Он явно один из лучших игроков на свете. Это противостояние Овечкина и Кросби. Никто из вас не играл в НХЛ и не знает, как сложно забивать голы в этой лиге. 724 гола — это безумие. Сид слишком много ныл, а Ови просто заткнулся и играл усердно», — написал Дубински на своей странице в «Твиттере».

34-летний Дубински фактически завершил карьеру в 2019 году — и прошлый, и нынешний сезоны он пропустил из-за хронической травмы запястья, которая вряд ли даст ему снова сыграть на высоком уровне. Однако характер форварда сполна проявился в другом: в недавнем подкасте с интригующим названием «The Garage Beers» Дубински высказался ещё хлеще, и его слова вызвали настоящий скандал.

«Все хотят говорить про Сида и Ови. Могу сказать следующее: к чёрту Сида! Я предпочитаю смотреть на Ови каждый день. Я попросил у Овечкина клюшку с автографом и получил её, сказав ему тёплые слова признательности. У Кросби я клюшку не просил и никогда не буду», — заявил Дубински.

Видео можно посмотреть на канале Garage Beers в YouTube.

Нелюбовь Дубински к капитану «Питтсбурга» известна: однажды он спровоцировал драку с Кросби, и является единственным хоккеистом в НХЛ, кто за свою карьеру смог подраться и с Сидни, и с Овечкиным.

Приводим спич Дубински полностью, сделав лишь небольшие купюры, удалив крепкие слова, на которые Брэндон оказался не скуп.

Брэндон Дубински.

34 года. В НХЛ провёл 15 сезонов, выступая за «Рейнджерс» и «Коламбус».

823 матча, 153 гола и 285 передач. 905 минут штрафа.

Личный рекорд — 54 (24+30) очка за сезон (2010/2011).

Шестилетний контракт с «Коламбусом» ($ 5,85 млн за сезон) заканчивается летом 2021 года. н.34 года. В НХЛ провёл 15 сезонов, выступая за «Рейнджерс» и «Коламбус».823 матча, 153 гола и 285 передач. 905 минут штрафа.Личный рекорд — 54 (24+30) очка за сезон (2010/2011).Шестилетний контракт с «Коламбусом» ($ 5,85 млн за сезон) заканчивается летом 2021 года.

«Сейчас он — самый беспощадный снайпер НХЛ». Овечкин резко включился в борьбу за «Ришара» За последние три недели Александр скакнул с 85-го на шестое место в гонке голеадоров, его уже не остановить?

«Если я мог отвлечь Овечкина от броска по воротам, то чувствовал, что это победа»

«Я думаю, что роль «вредителя,» или как её ещё называют, началась у меня еще в юниорах. Просто я чувствовал, что меня недооценивают или не уважают. А я считал, что на самом деле я чертовски лучше остальных и думал: «Если вы не согласны с тем, что я лучше, я дам вам знать об этом». Это началось, когда я был молод, и я перенёс это в НХЛ.

Мне просто казалось, что это часть моей игры, в которой я нуждался. Я никогда не был парнем, который мог выйти и забить 40 или 50 голов. Я никогда не был парнем, который набирает 90 или 100 очков. Но я чувствовал, что если я заработаю достаточно денег, то смогу быть востребован и построить хорошую карьеру. Я хотел зарабатывать хорошие деньги.

Что я мог «принести к столу» команды? То, что я мог контролировать. Это «залезание под кожу» Кросби или любого из других лучших игроков соперника, силовая игра, блокирование бросков, выигрыш вбрасываний. Это то, чем я занимался. Я знал, что у меня нет набора навыков, который бы превосходил кого-либо ещё, как у некоторых из этих парней.

Овечкин — лучший снайпер всех времен. Я не говорю, что у него нет других вещей, которые делали бы его особенным. Один из доступных мне инструментов, который у меня был — это игра против лучших игроков. Я всегда думал насчёт суперзвёзд: послушайте, ребята, вы на том же льду, что и все остальные. Я собираюсь бить тебя сзади по ногам, я собираюсь воткнуть тебя головой в стекло. Я собираюсь говорить тебе всякие дерьмовые слова. Но я не собираюсь переходить черту. Я не собираюсь говорить ничего из того, что мне не следовало бы говорить, что я бы не хотел, чтобы моя мама слышала.

С Овечкиным мы несколько раз встречались вне льда. Тусили несколько раз. Он один из величайших хоккеистов всех времён, потому что всё делает хорошо. Он был отличным парнем, но всегда играл правильно. Он хотел ударить меня так же сильно, как я хотел ударить его. Для меня нет лучшего способа сделать что-то, чем убрать этого парня со льда или заставить его думать о попытке ударить меня, потому что я пытался его «раскачать». У нас были такие вещи.

Если я мог отвлечь от его броска по воротам, то чувствовал, что это победа и успех. В конце концов, послушайте, я очень уважал этого парня», — сказал Дубински.

К слову, с Овечкиным он дрался в 2010 году, когда «Вашингтон» сильно проигрывал «Рейнджерс». Тот матч и антураж вокруг него снимала телекомпания HBO, которая делала документальный фильм «Дорога к Зимней классике», и на плёнку попали слова Александра, сказанные оппоненту: «Хорошая работа, парень!».

«Кросби просто заткнёт уши чемпионскими перстнями»

Само собой, что такая словесная атака на Кросби вызвала возмущение в сердцах всех истинных канадских патриотов, хотя некоторые болельщики и согласились с Дубински. Под постом разгорелся жаркий спор более чем на 1500 комментариев.

«У Кросби три перстня за победу в Кубке Стэнли, а у Овечкина — один. Конечно, у Дубински и Кросби есть история неприязни друг к другу: Дубински был дисквалифицирован на один матч после удара Сиду в затылок в 2015 году», — отметил Майк Палм из Pittsburgh Tribune-Review. Тогда Кросби заявил, что не удивлён такому удару, и если кто-то и мог сделать такое, то только Дубински.

Посмотреть этот эпизод можно в YouTube.

«Ни Овечкин, ни Кросби не услышат и не обратят внимания на слова Дубински. А Сидни просто заткнёт уши, прислонив два перстня за победу в Кубке Стэнли», — встал на защиту Кросби обозреватель The Athletic из Питтсбурга Роб Росси.

«Возможно, это покажется пикантным, но сам Кросби признал, что сожалеет, что так часто жаловался судьям в начале своей карьеры», — резюмировал обозреватель Sportsnet Джефф Марек.