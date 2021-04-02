Дубински — о голах Овечкина: Сид слишком много ныл, а Ови просто заткнулся и играл усердно

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Брэндон Дубински поделился мнением о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и игроке «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, а также прокомментировал 724-й гол россиянина в НХЛ.

«Послушайте. Кросби лучше меня, и я никогда не утверждал обратного. Он явно один из лучших игроков на свете. Это противостояние Овечкина и Кросби. Никто из вас не играл в НХЛ и не знает, как сложно забивать голы в этой лиге. 724 гола — это безумие. Сид слишком много ныл, а Ови просто заткнулся и играл усердно», — написал Дубински на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 28 марта в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Овечкин забросил одну шайбу. Для нападающего этот гол стал 724-м в карьере в Национальной хоккейной лиге и 18-м в нынешнем сезоне. Всего на счету Овечкина 30 (18+12) очков в регулярном первенстве сезона-2020/2021.

На счету Кросби 476 шайб в 1020 матчах.