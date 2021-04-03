Емелин рухнул на лёд, Ковальчук кричал. «Авангард» выпрашивал удаление, которого не было?

Как и ожидалось, первый матч финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» получился жарким. До последнего казалось, что овертайма не избежать, но исход дебютной игры решил гол форварда гостей Кирилла Семёнова. Это первое поражение «барсов» в нынешнем плей-офф, серии у «Торпедо» и «Салавата» были выиграны с сухим счётом.

Кожевников: всё ещё считаю «Ак Барс» фаворитом. «Авангарду» повезло

«Уступили, много тут не скажешь, один гол забили. Были моменты, но свои шансы, мы не использовали. Два наброса — два гола. «Мусорные» голы залетают.

Когда сыграют Зарипов и Да Коста и серьёзные ли для нас это потери? Мы замечаем все потери, пока не могу сказать, кто и когда будет играть. Проблемы с физикой? Да, начало третьего периода мы уступили. Проигрывали много вбрасываний, у соперника сразу было преимущество. Были опасные моменты, но мы не забили. Соперник где-то перехватил инициативу, мы контролировали матч, но в итоге проиграли», — сетовал после матча главный тренер хозяев Дмитрий Квартальнов.

«Ак Барс» впервые проиграл в плей-офф! Всё решил нелепый автогол за 107 секунд до сирены «Авангард» заслужил победу, но ещё омичам сопутствовала удача.

Разумеется, не могло обойтись без стычек и спорных эпизодов. Один из главных моментов дня случился в середине третьего периода — форвард казанцев Артём Лукоянов влетел в капитана омичей Алексея Емелина. Защитник неудачно упал на лёд (или захотел так упасть?), после чего в сопровождении партнёра и врача отправился в раздевалку.

Главные арбитры матча Виктор Гашилов и Эдуард Одиньш совещались и принимали решение, но в итоге не выписали Лукоянову даже двух минут. Конечно, физический контакт был и Артём сыграл жёстко, но и Емелин рухнул на лёд так, словно его ударили как минимум молотком. В результате арбитры признали эпизод игровым, а выпросить удаления у омского клуба не получилось.

«Емелина в третьем периоде увели в раздевалку, а потом он вернулся? Мы полностью контролировали шайбу. Вы думаете, что Алексей стал бы лежать на льду? Это не его стиль и не то, как действует «Авангард». Пересмотрите этот эпизод», — заявил главный тренер «Авангарда» Боб Хартли на послематчевой пресс-конференции на вопрос обозревателя «Чемпионата».

Не удивил тот факт, что Алексей довольно быстро пришёл в себя и снова появился на льду. Причём, выглядел защитник как огурчик, бодрым и свежим. Кстати, отреагировал на эпизод и ещё один лидер «Авангарда», звёздный форвард Илья Ковальчук. Нападающий что-то громко выкрикивал с лавки, выражая явное недовольство случившимся.

Так был ли здесь фол со стороны Лукоянова? Если и был, то нужно давать обоим по две минуты, так как падение Емелина получилось чересчур картинным. Арбитры решили, что лучше никого не удалять вовсе. Что ж, это их право.

Всё дело в том, что нельзя рассматривать двухминутные удаления вне контекста игры. Игра жёсткая, кость в кость, уровень соответствующий. Гашилов и Одиньш выбрали ту линию судейства, которую посчитали правильной и подходящей для матча такого накала.

При этом Емелин сам по себе жёсткий защитник. Неужели Алексей думал, что его в ответ никто не будет трогать? В таком случае Емелину нужно играть и вести себя на льду, как, например, Сергей Мозякин. Тот никогда и никого не трогает, поэтому и самого Мозякина, как правило, никто не касается. В нашем же случае всё ровным счётом наоборот.