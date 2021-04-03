Кожевников: всё ещё считаю «Ак Барс» фаворитом. «Авангарду» повезло

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче с «Авангардом» (1:3, 0-1).
«Сегодня повезло «Авангарду». Результат меня удивил. Казань смотрелась сильнее, но вратарь омичей сыграл здорово. Нельзя сказать, что Грубец прям находка. Он и в сезоне играл временами здорово. Хартли сегодня не переиграл Квартального. Если брать игры команды, то Хартли повезло. Похоже, что будет минимум шесть матчей в серии. Но для меня казанцы всё ещё фавориты», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
- 3 апреля 2021
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