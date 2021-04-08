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Миннесота — Колорадо — 8:3 – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ 2021

Максим Замятин
Слэм-данк от Капризова! Оформил дубль и догнал Овечкина и Бучневича по очкам
Кирилл всё ближе к призу лучшему новичку, а «Миннесота» — к попаданию в плей-офф.
Хоккей / НХЛ 0
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«Миннесота» нанесла «Колорадо», который претендует на Кубок Стэнли, первое поражение в основное время за полный календарный месяц. Восемь забитых голов стали пятым повторением клубного рекорда «Уайлд» по результативности, Кевин Фиала оформил свой первый хет-трик в НХЛ, капитан команды Джаред Сперджен сделал три результативные передачи, но для российских болельщиков, конечно, куда важнее были очередные результативные баллы Кирилла Капризова.

Календарь сезона НХЛ 2020/2021

Лучший новичок нынешнего сезона оформил голевой дубль и догнал по очкам Александра Овечкина и Павла Бучневича. Теперь все трое делят вторую строчку в списке лучших российских бомбардиров сезона, уступая лидеру Артемию Панарину 6 баллов. Но нет сомнений в том, что Капризов ещё поборется за лидерство, заодно укрепляя позиции своей «Миннесоты» внутри кубковой зоны.

Лучшие российские бомбардиры сезона-2020/2021:

1. Артемий Панарин — 27 матчей, 40 очков,
2. Александр Овечкин — 35 матчей, 34 очка,
3. Павел Бучневич — 37 матчей, 34 очка,
4. Кирилл Капризов — 38 матчей, 34 очка,
5. Андрей Свечников — 38 матчей, 27 очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Раск, Сперджен) – 04:00' (5x4)   2:0 Джонсон (Ро, Суси) – 13:15' (5x5)   3:0 Фиала (Сперджен, Раск) – 18:38' (5x4)   3:1 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 20:26' (5x5)   4:1 Хартман – 24:37' (5x5)   4:2 Бураковски (Макдональд, Берроуз) – 25:17' (5x5)   4:3 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 29:42' (5x5)   5:3 Капризов (Фиала, Сперджен) – 33:42' (5x4)   6:3 Фиала (Бонино) – 44:24' (5x5)   7:3 Эрикссон Эк (Паризе, Гринвей) – 47:18' (5x5)   8:3 Фиала (Капризов, Раск) – 47:56' (5x4)

С гола Капризова «дикари» и начали разгром «Колорадо», причём за несколько секунд до того, как Кирилл оформил свою 15-ю шайбу в сезоне, его толчком клюшки уложил на лёд форвард соперника Джей Ти Комфер. Удаления не последовало, и вскоре Капризов уже замыкал на дальней штанге удобную диагональ Виктора Раска.

«Было видно, как он хотел забить в этом моменте — даже потряс кулаком, празднуя шайбу. Это был настоящий слэм-данк», — отметил обозреватель Pioneer Press Дейн Мизутани.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Вторая шайба Капризова состоялась в середине второго периода и пришлась на розыгрыш численного преимущества после удаления лидера «Эвеланш» Натана Маккиннона. Кирилл получил удобный короткий пас от одного из главных героев встречи Кевина Фиалы, и точным броском под перекладину переиграл Филиппа Грубауэра.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Фиала в этой встрече набрал 4 (3+1) очка и стал самым результативным хоккеистом на площадке, превзойдя Сперджена и Раска, которые оформили ассистентские хет-трики, и Капризова, на счету которого 2+1. «Колорадо», в свою очередь, выиграв второй период со счётом 3:2, полностью провалил первую и третью двадцатиминутки, чем заслужил справедливую критику от своего главного тренера Джареда Беднара.

Капризова не удержать! Забил в третьем матче подряд и повторил рекорд «Миннесоты»
У Кирилла 6 очков в 6 последних матчах.

«Соперник был более голодным до победы. Они вышли с такой интенсивностью, играли с таким темпом, с которым мы просто не могли сравниться. Мне казалось, что мы можем вернуться игру во втором периоде, но затем мы допустили ошибки, которые снова привели к голам в наши ворота. Я не собираюсь никого конкретно обвинять, у всей команды был очень тяжёлый вечер», — сказал Беднар.

«Лавины» выиграли второй период по броскам (14 — 4), и если бы не второй гол Капризова, действительно могли вернуться в игру, но шайба российского новобранца вернула «Миннесоте» преимущество в два гола. «Трудовая этика Капризова очень впечатляет», — оценил обозреватель The Athletic Майкл Руссо.

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