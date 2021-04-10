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Баффало — Вашингтон — 3:4 – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ 2021

Максим Замятин
Овечкин — шестой в истории по голам в равных составах! Рекорд Дионна всё ближе
У Великой Восьмёрки на счету 14 голов в 18 последних матчах — он ещё поборется за «Ришара».
Хоккей / НХЛ 0
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Ни дня без строчки — этот известный писательский девиз капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин трактует по-своему. Практически в каждом матче он штурмует новую строчку рекордов в статистических списках различной степени важности, планомерно двигаясь вверх в споре лучших снайперов сезона. Не стал исключением и выездной матч против «Баффало», который в предыдущих пяти встречах одержал три победы и перестал напоминать развалившийся во время плавания корабль.

Календарь сезона НХЛ 2020/2021

В ворота «столичных» был откомандирован Витек Ванечек, для которого эта игра стала 27-м стартом в сезоне — главный тренер команды Питер Лавиолетт сделал выбор в пользу чеха, хотя Илья Самсонов в предыдущем поединке с «Бостоном» был вполне неплох. Вместе с этим, «Вашингтон» продолжает ожидать вердикта относительно возможного продолжения карьеры у Хенрика Лундквиста. Шведский ветеран перенёс операцию на сердце перед началом сезона, но удивительным образом смог восстановиться и уже тренируется, но разрешения от докторов на участие в матчах пока не получил.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Диллон (Шульц, Оши) – 02:39' (5x5)   0:2 Овечкин (Диллон, Карлсон) – 11:39' (5x5)   1:2 Йокихарью (Далин) – 18:26' (5x5)   1:3 Шульц (Эллер) – 20:28' (4x4)   2:3 Миттельштадт (Асплунд, Ристолайнен) – 30:08' (5x5)   2:4 Врана (Шульц, Эллер) – 49:48' (5x5)   3:4 Томпсон (Ристолайнен) – 58:40' (6x5)

Уже к середине стартового отрезка «Вашингтон» обеспечил себе комфортное преимущество в две шайбы, что помогло «столичным» в дальнейшем удерживать соперника на нужном расстоянии. Второй гол «Кэпиталз» забил Александр Овечкин, который продолжает приближаться к темпу «шайба за игру»: россиянин делал диагональную передачу на дальнюю штангу, но шайба срикошетила от защитника Расмуса Далина и залетела в ворота «Сэйбрз».

«Некрасиво, но эффективно! Откровенно говоря, в матче с худшей командой лиги гол Овечкина был обязательным. Но если бы он не забил, было бы интересней», — так оценил этот гол автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Эта шайба стала 727-й в карьере Овечкина, и до рекорда Марселя Дионна, который идёт пятым в списке лучших снайперов всех времён, Александра теперь отделяет только четыре гола. При некотором везении Александр может попытаться догнать в нынешнем сезоне и Бретта Халла, у которого на 10 шайб больше, чем у Дионна.

Кроме этого, Овечкин вышел на чистое шестое место по голам в равных составах, обойдя всё того же Халла — 457 голов за карьеру против 456. Что же касается спора снайперов в регулярном чемпионате-2020/2021, то Овечкин пока идёт пятым, на два гола отставая от Коннора Макдэвида, и на семь — от лучшего текущего голеадора Остона Мэттьюса. Учитывая набранный темп (14 голов в 18 последних матчах), капитан «столичных» имеет шансы на финише навязать борьбу за очередного «Ришара».

Автором победного гола у «Вашингтона» стал Якуб Врана, который до этого два матча просидел в запасе, а после выхода из «конуры» выглядел потерянным и непохожим на себя. Мог забить и Евгений Кузнецов, на счету которого лишь одна шайба в последних семи встречах, но его взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Что же касается «Баффало», то «клинки» стали предметом для издевательств и мемов среди североамериканских болельщиков. В одном из эпизодов хоккеисты «Баффало» так неудачно сменились, что на льду оказалось сразу 8 игроков «Сэйбрз».

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