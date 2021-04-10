Овечкин — шестой в истории по голам в равных составах! Рекорд Дионна всё ближе

Ни дня без строчки — этот известный писательский девиз капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин трактует по-своему. Практически в каждом матче он штурмует новую строчку рекордов в статистических списках различной степени важности, планомерно двигаясь вверх в споре лучших снайперов сезона. Не стал исключением и выездной матч против «Баффало», который в предыдущих пяти встречах одержал три победы и перестал напоминать развалившийся во время плавания корабль.

В ворота «столичных» был откомандирован Витек Ванечек, для которого эта игра стала 27-м стартом в сезоне — главный тренер команды Питер Лавиолетт сделал выбор в пользу чеха, хотя Илья Самсонов в предыдущем поединке с «Бостоном» был вполне неплох. Вместе с этим, «Вашингтон» продолжает ожидать вердикта относительно возможного продолжения карьеры у Хенрика Лундквиста. Шведский ветеран перенёс операцию на сердце перед началом сезона, но удивительным образом смог восстановиться и уже тренируется, но разрешения от докторов на участие в матчах пока не получил.

Уже к середине стартового отрезка «Вашингтон» обеспечил себе комфортное преимущество в две шайбы, что помогло «столичным» в дальнейшем удерживать соперника на нужном расстоянии. Второй гол «Кэпиталз» забил Александр Овечкин, который продолжает приближаться к темпу «шайба за игру»: россиянин делал диагональную передачу на дальнюю штангу, но шайба срикошетила от защитника Расмуса Далина и залетела в ворота «Сэйбрз».



«Некрасиво, но эффективно! Откровенно говоря, в матче с худшей командой лиги гол Овечкина был обязательным. Но если бы он не забил, было бы интересней», — так оценил этот гол автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

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Эта шайба стала 727-й в карьере Овечкина, и до рекорда Марселя Дионна, который идёт пятым в списке лучших снайперов всех времён, Александра теперь отделяет только четыре гола. При некотором везении Александр может попытаться догнать в нынешнем сезоне и Бретта Халла, у которого на 10 шайб больше, чем у Дионна.



Кроме этого, Овечкин вышел на чистое шестое место по голам в равных составах, обойдя всё того же Халла — 457 голов за карьеру против 456. Что же касается спора снайперов в регулярном чемпионате-2020/2021, то Овечкин пока идёт пятым, на два гола отставая от Коннора Макдэвида, и на семь — от лучшего текущего голеадора Остона Мэттьюса. Учитывая набранный темп (14 голов в 18 последних матчах), капитан «столичных» имеет шансы на финише навязать борьбу за очередного «Ришара».



Автором победного гола у «Вашингтона» стал Якуб Врана, который до этого два матча просидел в запасе, а после выхода из «конуры» выглядел потерянным и непохожим на себя. Мог забить и Евгений Кузнецов, на счету которого лишь одна шайба в последних семи встречах, но его взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

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Что же касается «Баффало», то «клинки» стали предметом для издевательств и мемов среди североамериканских болельщиков. В одном из эпизодов хоккеисты «Баффало» так неудачно сменились, что на льду оказалось сразу 8 игроков «Сэйбрз».