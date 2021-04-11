Мэттьюс оторвался от Овечкина уже на 10 голов! Судьба снайперской гонки НХЛ решена?

В рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» и «Оттава» устроили голевую феерию, забросив 11 шайб на двоих. Победы в матче в итоге добились «Мэйпл Лифс», а лидер команды, американский нападающий Остон Мэттьюс, и вовсе оформил хет-трик.

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Столь высокая результативность североамериканца не может не напрягать российских болельщиков. Дело в том, что именно Мэттьюс, а также Микко Рантанен, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль нынче являются главными конкурентами капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в борьбе за звание лучшего снайпера регулярки. После хет-трика в ворота «сенаторов» Мэттьюс упрочил своё лидерство в снайперской гонке текущего сезона НХЛ.

Остон стал первым хоккеистом, которому покорилась отметка в 30 заброшенных шайб в чемпионате — теперь на его счету 31 гол. Отрыв от звёздного российского нападающего «Кэпиталз» составляет 10 голов, а от ближайшего преследователя в лице Микко Рантанена из «Колорадо» — восемь шайб. Аналогичный отрыв и от Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

«Хет-трик — это здорово, действительно здорово. Но эти два парня — Митч Марнер и Алекс Гальченюк — отлично играли весь матч, так что мне просто везло. Я получил несколько отличных передач и смог забить, надо было просто доставить шайбу в ворота. Мы хорошо начали матч, но затем позволили сопернику вернуться в игру. Второй период остаётся проблемным на протяжении всего сезона. Определённо, это не самые приятные ощущения, но мы проявили терпение. Победа — это очень хорошо, но не могу назвать этот выигрыш красивым», — заявил Мэттьюс после матча.

Кстати, Мэттьюс — первый в истории НХЛ американец, забрасывавший по 30 шайб в каждом из пяти первых сезонов в лиге. Остон, наряду с Таваресом и Марнером, системообразующий хоккеист «Торонто».

Судьба снайперской гонки НХЛ при такой скорострельности Мэттьюса решена? Не будем забегать вперёд, но догнать оторвавшегося на 10 шайб вперёд североамериканца тому же Александру Овечкину будет сложно.

Овечкин — шестой в истории по голам в равных составах! Рекорд Дионна всё ближе У Великой Восьмёрки на счету 14 голов в 18 последних матчах — он ещё поборется за «Ришара».

Прямой конкуренции между Овечкиным и Мэттьюсом сейчас нет, так как «Вашингтон» и «Торонто» играют в разных дивизионах и не пересекаются друг с другом в регулярном чемпионате. И здесь снова приходится вспоминать о злосчастной пандемии, вмешавшейся в том числе и в снайперские разборки.

Кто-то скажет, что Мэттьюс может забивать слабым командам вроде «Оттавы» и поражённого коронавирусом «Ванкувера» («Кэнакс», правда, не играют с 25 марта), но и у Овечкина в дивизионе есть худшая команда нынешнего чемпионата в лице «Баффало» и не хватающий звёзд в неба «Нью-Джерси». Хотя Восточный дивизион всё равно выглядит как-то поинтереснее и посолиднее Северного.

По всей видимости, всё идёт к тому, что в нынешнем сезоне Александр Великий останется без своего любимого личного трофея – «Морис Ришар Трофи». Но задач у Овечкина, которые он стремится решить, всё равно хватает. Например, перегнать легендарного Марселя Дионна в гонке снайперов всех времён и завоевать свой второй Кубок Стэнли в составе «Вашингтона». А десятый по счёту «Ришар» Овечкин ещё обязательно поднимет над головой, в этом нет никаких сомнений.