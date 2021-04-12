Фолиньо ушёл из «Коламбуса» за Кубком. Раньше он «поливал» за это Панарина и Бобровского

Нынешний дедлайн в Национальной хоккейной лиге всерьёз рискует стать одним из самых интересных за последние годы — предсказания экспертов о том, что пандемия, перспектива отбывать карантин, остановившийся рост потолка зарплат и будущий драфт расширения остановят клубы от серьёзных сделок, не сбылись. И если обмен Тейлора Холла, к которому скоро приклеится ярлык «путешественника», был вполне ожидаем, то в переход многолетнего капитана «Коламбуса» Ника Фолиньо в другой клуб по многим причинам верилось с трудом.

Фолиньо отыграл в «мундирах» 9 сезонов, став за это время если не звездой, то игроком известным и уважаемым. Его именем назвали одну из команд на Матче звёзд, когда уик-энд проходил в Коламбусе, Ника считали образчиком лидерства и носителем истинного командного духа. Однако когда речь зашла о возможности выиграть Кубок Стэнли, клубный патриотизм Фолиньо дал серьёзную трещину.

«Они хотят побеждать в другом месте? Мы им докажем!»

Ловить энхаэловских профессионалов на слове — дело неблагодарное, но увлекательное. Суровые, могучие хоккеисты, проливающие пот на площадке, иногда вспыхивают громкими речами, критикуя соперников за какие-либо мысли и проступки, а спустя время сами поступают точно так же. Ярким примером такого поведения из недавнего прошлого можно считать Даниэля Альфредссона, который, будучи молодым игроком «Оттавы Сенаторз», нещадно критиковал Алексея Яшина, который устроил забастовку, имея действующий контракт — швед обвинял россиянина в чудовищной жадности, непрофессионализме, рвачестве и неуважении к игре. Спустя время Альфредссон стал одним из профсоюзных боссов, вёл жёсткие переговоры во время локаута, и сам стал биться за каждый цент, а о прежних альтруистических порывах молодости старался не вспоминать.

В 2019 году, когда «Коламбус Блю Джекетс» покидали нападающий Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский, отказавшиеся продлевать контракт с клубом, тоже было сказано много громких слов. Их автором был капитан команды Ник Фолиньо, который громогласно недоумевал, почему россияне покидают «Блю Джекетс» — дескать, зачем искать возможность выиграть где-то в другом месте, если это можно делать в «Коламбусе».

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«Я очень удивлён. Если вы действительно хотите побеждать и находитесь в команде, которая это делает, просто удивительно уходить. Мы все хотим видеть парней, желающих выигрывать в составе «Колумбуса», а они хотят побеждать в другом месте. Мы с нетерпением ждём того момента, когда сможем доказать их неправоту.

Я рад за них как друг, потому что они сейчас там, где хотят быть. Разочарован ли я как товарищ по команде? Да, я бы сказал, что разочарован, но есть много факторов, которые влияют на это. Мне трудно просто проглотить эту ситуацию», — «поливал» тогда Фолиньо в многочисленных интервью. А после того, как Панарин забил «Коламбусу» в первом же матче после ухода, капитан «мундиров» открыто говорил: «Это прискорбно».

Доказать российским рвачам ему ничего не удалось. В прошлогоднем плей-офф «Коламбус» смог выиграть квалификацию у «Торонто», но вылетел в первом же раунде, уступив «Тампе», будущему чемпиону. В текущем чемпионате плей-офф «мундирам» не светит, поэтому сезон-2018/2019, когда «Блю Джекетс» с Бобровским и Панариным в составе вышли в полноценный второй раунд, остаётся для клуба лучшим результатом в истории.

Ник Фолиньо. 33 года.

9 сезонов отыграл за «Коламбус»: 599 матчей, 142 гола, 192 передачи.

Обладатель «Кинг Клэнси Трофи» (за лидерство и благотворительность) и «Марк Мессье Лидершип Эворд» (за лидерство). н.. 33 года.9 сезонов отыграл за «Коламбус»: 599 матчей, 142 гола, 192 передачи.Обладатель «Кинг Клэнси Трофи» (за лидерство и благотворительность) и «Марк Мессье Лидершип Эворд» (за лидерство).

«Это возможность, которую я не собираюсь упускать»

Прошло менее двух лет, и теперь капитан Фолиньо заводит уже совсем другие речи. Летом у 33-летнего форварда заканчивается действующий контракт, в котором был пункт о запрете на обмен, однако Фолиньо предпочёл забыть свои слова, сказанные Панарину и Бобровскому. Он решил больше не стремиться «выигрывать с «Коламбусом», а согласился на обмен в «Торонто, где шанс выиграть Кубок Стэнли намного выше, чем в разрекламированном Ником клубе из Огайо.

«Давайте будем честными, это был тяжёлый год в «Коламбусе». Но этот обмен — возможность, которую я не собираюсь упускать. Наш генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен позволил мне осуществить мечту. Прошлым летом мы выиграли у «Торонто» квалификационный раунд, и я увидел, насколько молоды и опасны «кленовые листья», это подходящий вариант для меня. У них есть огневая мощь, есть возможность побеждать самыми разными способами. Моё сердце подсказывало, что это правильный шаг. Я с нетерпением жду возможности приступить к делу», — заявил Фолиньо, который удивительно быстро поменял мечту и больше не грезит чемпионством в составе «мундиров».

Все мгновенно вспомнили, что «Торонто» для Ника — это практически дом родной, поскольку там играл его отец Майк Фолиньо, имевший в «Мэйпл Лифс» свои славные мгновения в плей-офф 1993 года, когда канадская команда неожиданно добралась до финала Восточной конференции. Сын последовал за отцом, разрешив обмен в «Торонто», и будет носить тот же 71-й игровой номер, что и папа.

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В каком-то смысле Бобровский и Панарин поступили с «Коламбусом» даже честнее, чем разговорчивый капитан команды. Оба россиянина с начала их последнего сезона в этом клубе дали понять руководству, что не хотят продлевать контракты и будут уходить, оба доиграли свои соглашения до конца, сумев вместе с командой «пошуметь» в плей-офф. Фолиньо же уходит, не доиграв сезон, добровольно отказавшись от запрета на обмен, и имея в своём активе лишь 16 (7+9) очков в 42 матчах, но сразу же твердит о страстном желании играть за «Торонто» и сворачивать там горы. $ 2,75 млн зарплаты, которые оставил Фолиньо в «Коламбусе» после себя — вот и всё, что осталось от пылких речей «идеального капитана».

И если Фолиньо в «Торонто» выиграет Кубок Стэнли, это будет означать, что Бобровскому и Панарину нужно было уходить из «Коламбуса» ещё раньше. Ну а цену своим нравоучениям двухлетней давности Ник пусть определит сам — особенно интересно это будет выглядеть, если в следующем сезоне Фолиньо забьёт гол в ворота «синих мундиров».